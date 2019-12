Los AirPods Pro son ya mis audífonos favoritos –y te digo por qué

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Los audífonos son parte fundamental de mi vida y los AirPods Pro se han vuelto indispensables en mi día a día.

Con un precio de 5,499 pesos mexicanos (US$249), los nuevos audífonos de Apple no son nada baratos. Pero luego de usarlos por varias semanas al hilo, les encuentro el valor que ofrecen y rápidamente han sustituido a los Powerbeats Pro y también a los QuietComfort 35 II de Bose. ¿Por qué? Fácil: por varias razones que te cuento a continuación.

Cancelación de ruido externo

No hay nada que me altere y desconcentre más que el ruido que no puedo controlar. Un bebé llorando en un avión, el tráfico o la construcción de un nuevo edificio. Cuando Dios repartió la paciencia por el ruido excesivo, yo llegué muy tarde.

Y por no soportar el ruido, la cancelación de ruido en los audífonos siempre es mi mejor aliada. La mayor parte del tiempo usaba los Powerbeats Pro que no tienen cancelación de ruido como tal pero que con sus almohadillas hacen un mejor trabajo que los AirPods tradicionales para aislar el ruido externo. Y los QuietComfort ni se diga: tienen una cancelación de ruido espectacular que me han servido para los vuelos o cuando trabajo fuera de la oficina en un café concurrido.

Con la llegada de los AirPods Pro, ya no tengo que cargar con los audífonos de Bose y tampoco tengo que sufrir las filtraciones de ruido con los Powerbeats Pro. Los AirPods Pro tienen justo lo que necesitaba: la portabilidad y sujeción de los Powerbeats Pro y la cancelación de ruido de los Bose.

Control de ruido ambiente

En muchas ocasiones usamos audífonos al caminar por las aceras, haciéndose un peligro el estar tan desconectados con la cancelación de ruido. Para buena noticia los AirPods Pro (como algunos otros audífonos), incluyen la opción de dejar pasar algo del ruido ambiente para disfrutar de lo que escuchamos y al mismo tiempo estar al tanto del claxon de un auto o el aviso de una persona cuando nuestro café ya está listo.

Hay muchos audífonos que incluyen esta función, pero lo que ofrece los AirPods Pro es cambiar entre estos diferentes tipos con tan solo apretar el cuerpo de cualquiera de los dos auriculares. Es fácil cambiar entre la cancelación de ruido total, activar el modo Ambiente (que deja pasar algo del ruido externo) o desactivar por completo la cancelación de ruido.

Mayor comodidad

Apple incluye tres diferentes tipos de almohadillas o gomas para que los usuarios puedan probarlas y optar por las que se ajusten mejor a sus oídos. Hasta ahí se trata de algo que varias fabricantes ofrecen (aunque los AirPods tradicionales no las incluyen). Sin embargo, los AirPods Pro tienen una importantísima función llamada Prueba de almohadillas.

Esta prueba (accesible desde Bluetooth > AirPods Pro del usuario > Prueba de almohadillas) es fácil de hacer y dura apenas unos segundos.

Al ingresar a los ajustes de los audífonos, está la opción de prueba de almohadillas que hará sonar algunos ruidos en ambos auriculares para determinar si las almohadillas colocadas son las aptas para cada oído del usuario. Y no tengas miedo si tus dos oídos son distintos y tienes que usar dos diferentes tamaños de almohadillas; Apple dice que esto pasa muy rara vez, pero pasa.

Un muy buen sonido… para su tamaño

Mi esposa está harta del creciente número de bocinas y audífonos que hay en casa — y es que me considero un apasionado por el audio que siempre busca la mejor forma de escuchar su música favorita o los efectos de una serie o película como Dios manda.

El sonido de los AirPods me dejó bastante complacido; los Powerbeats Pro me encantaron por el mejor sonido con los bajos y ahora los AirPods Pro que incluyen cancelación de ruido me permiten escuchar de mejor forma mis playlists favoritas o los podcasts que tengo en cola. El hardware enfocado al sonido no ha cambiado mucho con respecto a los AirPods, pero la presencia de la cancelación de ruido me permite escuchar de mejor forma, sin interrupciones del exterior y con menos volumen.

Me gustaría ver un mejor sonido en los bajos en una siguiente generación, pero tomando en cuenta el precio y su tamaño, el sonido de los AirPods Pro van a complacer a los usuarios comunes y corrientes e incluso a los más exigentes, aunque quizá los expertos en audio aún no estén listos para reemplazar del todo a sus audífonos de casco y con cable.

Pero para el usuario normal, que usará estos audífonos para ir al trabajo y escuchar música o podcasts durante el trayecto, o para aquellos que buscan aislarse durante un vuelo, los AirPods Pro ofrecen un muy buen sonido combinado con una sobresaliente cancelación de ruido.

Yo aún no puedo dejar mis siempre confiables audífonos de cable ATH-M50x para cuando quiero escuchar música en casa, pero para cuando estoy fuera, los AirPods Pro son tan vitales en mi maletín como el mismísimo iPhone o mi Mac.

Excelentes compañeros dentro y fuera del gym

Desde la llegada de los Powerbeats Pro, los audífonos de Beats —filial de Apple— han sido mis compañeros para el gimnasio y también para cuando en la calle. Los audífonos Beats eran mi mejor opción por sonar bien, ser cómodos y sujetarse bien, y sobre todo por su resistencia a salpicaduras de agua y al sudor.

Los AirPods Pro ahora también ofrecen la resistencia al sudor y gracias a su mayor comodidad con las almohadillas, he podido dejar atrás los Powerbeats Pro. Apple dice que los AirPods Pro no tienen ningún tipo de certificación por la resistencia, pero asegura que pueden aguantar bien el sudor o alguna salpicadura por accidente. Durante las dos semanas de uso (y digamos que unas ocho sesiones de ejercicio de alrededor de dos horas en ese periodo) los he sudado y no he tenido ningún tipo de problema.

La cereza del pastel: la integración

Apple es conocida por sus excelentes diseños, gran hardware y por sobre todo ello, por la integración de sus productos. Un iPhone funciona mejor con una Mac que con una PC y Apple Music es mucho mejor en una HomePod que en una bocina de Alexa. Esto ha sido tantas veces aclamado como criticado, pero la integración de servicios y productos es lo que hace a Apple lo que es.

Seguro que es fácil encontrar unos audífonos inalámbricos de un precio similar al de los AirPods Pro que suenen igual, que ofrezcan diferentes tamaños de almohadillas y un cómodo uso. Pero lo que probablemente no se encuentre es la integración.

Los AirPods Pro —y su software— están tan bien conectados con el resto de productos que conectarlos con mi iPhone por primera vez fue un proceso de apenas cinco segundos y con tan solo una acción (abrir la funda de los audífonos). La cancelación de ruido es tan fácil de gestionar como hacer una presión de dos segundos en el Centro de Control y listo.

La prueba de almohadillas se puede usar desde la Configuración y qué decir de lo fácil que es dejar de usar los audífonos con el iPhone y usarlos de inmediato con mi iPad o Mac gracias a que los audífonos reconocen mis dispositivos que usan mi mismo Apple ID. Además, es súper sencillo usarlos con mi Apple TV cuando mi esposa ya duerme y yo quiero ver un episodio más de The Morning Show.

No me extraña que los AirPods ya hayan sido los audífonos (de cualquier tipo) más vendidos desde su lanzamiento. Y tampoco me extrañará saber que en 2020 los AirPods Pro se encarrilen a ser igual de populares. Cuando eres una persona que le da importancia a la cancelación de ruido y buen sonido al vuelo, una aceptable duración de batería, flexibilidad de uso y tienes otros productos de Apple, quizá el precio no sea tan alto después de todo.

La productos de Apple son como un mecanismo finamente ensamblado para lograr un ecosistema que (casi) siempre funciona. Los AirPods Pro llegan como un engranaje más a mejorar el trabajo de toda la máquina — pero cancelando todo el ruido.