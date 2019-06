Comparé los AirPods con sus imitadores –y esto fue lo que descubrí

Rick Broida/CNET

Echa un vistazo a esta foto. Dos pares de Apple AirPods, ¿cierto? Pues no: Uno de ellos es un clon, una imitación, una réplica de otra marca. Si has visto estos antes —y están por todas partes— supongo que te preguntarás lo mismo que yo: ¿Cómo se comparan? ¿Pueden unos audífonos inalámbricos de US$35 competir con los de Apple de US$159?

Quería saber desesperadamente. He probado montones de audífonos, pero todos tienen diferente diseño; ninguno era exactamente igual a los AirPod. Esta vez, de verdad quería comparar manzanas con Apples.

Para esta prueba, acabé escogiendo los AirSounds True Wireless Earbuds, los cuales cuestan US$35 y los vende ZDNet Academy + Deals. (Los lectores pueden obtenerlos por US$28 con el código promocional CNETBUDS20.) No solo tienen la palabra Air en el nombre, sino que además son muy parecidos a los AirPods —al menos en las fotos.

Pero, ¿cómo serán en la vida real? ¿Serán cómodos? ¿Fáciles de usar? ¿Cómo suenan? Los resultados son sorprendentes —pero tampoco tanto. Lean a continuación.

Forma

Siempre me pareció que los EarPods de Apple —los audífonos alámbricos que estaban incluidos con los iPhones— que tenían una forma cómoda y lo mismo pasa con los AirPods, aunque los últimos son un poquito más largos. Eso no es igual para todos, sin embargo; hay gente a quienes le parecen muy largos o muy pequeños. en realidad, depende del tamaño de tus orejas.

Aunque los empaques de los AirSounds y los AirPods con físicamente muy parecidos y están apenas a un milímetro de ser exactamente del mismo tamaño, los auriculares son un tanto distintos.

Rick Broida/CNET

Específicamente, la parte que entra en la oreja de los AirSounds es más grande —solo un poquitín, pero suficiente para poner un poco más de presión en el cartílago de oreja y que se siente incómodo tras unos 20 o 30 minutos.

Tu percepción puede variar. Si los EarPods o AirPods suelen caerse de tus orejas, los AirSounds podrían ser perfectos para ti.

Características

En cuanto a características, los AirPods superan a los AirSounds; los últimos no cuentan con ninguna característica avanzada de las que tienen los primeros, como pausar automáticamente la reproducción cuando se saca uno de la oreja.

Puedo vivir con eso, pero no puedo vivir sin conexión automática. Con los AirPods, abres la caja y presionas: Se encienden y se conectan a tu teléfono. Los AirSounds deben encenderse manualmente (usando un botón incómodamente pequeño en cada auricular). Una vez que hayas hecho eso, se parean rápidamente entre ellos y con tu teléfono (y brindan una señal de audio de que ya ha sucedido). No es una dificultad mayor, pero una vez que te has acostumbrado a los auriculares de conexión automática, no puedes volver.

De manera similar, los AirPods se desconectan y recargan automáticamente cuando los vuelves a poner en su estuche. Los AirSounds deben apagarse manualmente y la carga no se realizará a menos que presiones el botón de la caja.

Curiosamente (y supongo que convenientemente), puedes desactivar ambos AirSounds simplemente presionando y manteniendo presionado uno de los botones de encendido. Pero una doble pulsación no vuelve a reproducir una canción, como se indica en las instrucciones. En cambio, le llama a Siri (quizá una mejor opción).

El estuche los AirPods se carga a través de Lightning (o una plataforma de carga Qi, si pagaste un extra para el estuche con carga inalámbrica) y promete cuatro recargas completas, para un máximo de 24 horas de tiempo de escucha. El estuche de los AirSounds: Micro-USB y dos o tres recargas, para aproximadamente 11 horas de tiempo total de funcionamiento.

Desempeño a la intemperie

Aunque los AirSounds emplean Bluetooth 5.0 (según el manual adjunto; la página Web del producto indica Bluetooth 4.2), tienen algunos problemas de conectividad. En el interior, si simplemente pongo mi mano sobre una oreja u otra, el sonido desaparece. Peor aún, cuando me aventuré a salir a correr, los cortes de sonido fueron un verdadero problema, hasta el punto de que simplemente no puedo recomendarlos para corredores.

Me he encontrado con problemas similares con otros auriculares Bluetooth; algunos de ellos simplemente no funcionan bien al aire libre porque la cabeza se interpone en el camino de la señal, que no tiene un sitio donde rebotar como cuando estás en interiores. Pero mis AirPods no tienen ese problema, y tampoco la mayoría de los otros audífonos inalámbricos con Bluetooth 5.0 que he probado recientemente.

Calidad de sonido

Este es, quizá, el aspecto más importante de cualquier audífono y es donde espero que los AirSounds salgan peor parados. No diré que los AirPods son los mejores auriculares en el mundo, pero para mis oídos están bien balanceados, y si acaso les falta un poco de sonidos bajos. (Sin sorpresa aquí: No generan el vacío del oído interno de audífonos como los Anker Soundcore Liberty Air , y es ese vacío que realmente amplifica los bajos.)

Pues imaginen mi sorpresa, entonces, al descubrir que los AirSounds sonaban bastante bien. ¿Mejor que los AirPods? No. Pero, ¿decentes en general? Sí. No te dan el rango, el detalle de los AirPods, pero si estás solo dando vueltas en la casa o sentado en un tren escuchando podcasts, etcétera, creo que están perfectos, especialmente si consideras el precio.

Verdicto

Rick Broida/CNET

Entonces, suponiendo que te guste el aspecto de los AirPods de Apple (más sobre esto en un segundo), ¿deberías ahorrarte US$124 y comprar los AirSounds en su lugar? Por mucho que me gustaría decir que sí, que son lo suficientemente buenos para ser lo que son, la verdad es que hay mejores opciones de audífonos inalámbricos en ese rango de precio.

De hecho, mi pregunta es si un clon AirPod tiene sentido en absoluto. Todavía me parecen bastante tontos, si me preguntan, así que, a menos que sea una cuestión de estatus —como usar un Rolex falso—, buscaría otra alternativa a los AirPod.

Por ejemplo, los ya mencionado Soundcore Liberty Air cuestan la mitad (US$80) y son mejores en bajos gracias a su diseño aislante de ruido. También puedes disfrutar de un sonido decente con el TaoTronics TWS TT-BH053, que cuestan US$50. Aunque ambos modelos imitan el diseño de "tubería" de los AirPods, son negros, no blancos, y por lo tanto menos llamativos.

Sigo siendo fan de los BlitzWolf BW-FYE1, que son los auriculares más cómodos que tengo y ofrecen conexión automática y recarga automática, características que me gustan mucho. Son una verdadera ganga a US$33 con el código promocional CNETBWFYE1. Actualización: los BlitzWolf están agotados, por lo que esa páginaa quizá te lleve al sitio de otro minorista, en cuyo caso el código promocional no será válido. en ese caso, intenta este vínculo, y asegúrate de ordenar de BlitzWolf. Los auriculares deberían llegar pronto.

Me gustan los AirPods bastante, solo no creo que valgan US$159 —no cuando hay opciones con mejor sonido y más bonitas a precios considerablemente bajos.

Reproduciendo: Mira esto: AirPods 2 vs. Powerbeats Pro: Comparamos los auriculares...