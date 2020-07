Actualiza tus AirPods para que tengan carga inalámbrica por solo US$20

De por sí es difícil aceptar comprar unos Apple AirPods habiendo tantas alternativas más asequibles. Pero pagar US$40 extra para que incluyan el estuche de carga inalámbrica, o incluso otros US$79 para comprar ese estuche por separado, es ya francamente demasiado.

Dicho esto, la carga inalámbrica es genial. Mi teléfono se carga de manera inalámbrica, lo mismo que mi reloj. Estoy moy consentido, pero pues sí quiero que mis AirPods también se carguien de manera inalámbrica. Pero, ¿realmente tengo que darle a Apple más dinero para conseguirlo?

Rick Broida/CNET

La respuesta es no, no tienes que hacerlo. He descubierto alternativas fabricadas por terceros, todas con un precio entre US$20 y US$30. He hecho pruebas básicas, así que no puedo hablar al largo plazo, pero si perdiste tu estuche y necesitas un repuesto o quieres actualizar para tener carga inalámbrica, estas son definitivamente opciones mucho más asequibles a lo que te ofrece Apple

¿Aún no tienes una almohadilla de carga Qi? Hay millones de opciones, pero no pagues más de US$10. Por ejemplo, este pad . Con esto estarás cubierto.

Entonces, echa un ojo a estos estuches con carga inalámbrica. Si encuentras uno que te guste más, por favor, dinos en los comentarios.

Blandstrs Aunque los vende una compañía llamada Blandstrs, este producto no tiene marca. Pero sí tiene algo que no encuentras en ningún otro estuche de AirPods: múltiples estados de carga en LED. Tiene tres en el frente; se iluminan en rojo, azul o verde, según la cantidad de energía que haya en el estuche. Otras características de diseño simples pero inteligentes: un fondo plano que permite que el estuche se levante y ranuras en los lados que lo hacen menos resbaladizo. Es un poquito más alto que el estuche de Apple y, por lo tanto, sigue siendo perfecto para el bolsillo.

TBGHz Si quieres un estuche que sea prácticamente indistinguible del de Apple, no busques más. La única diferencia física aquí, prácticamente, es el botón de emparejamiento, que está en la parte frontal en lugar de la parte posterior. Pero, también tiene una batería poco mayor a 450 mAh, que te da por lo menos cinco cargas de los audífonos.

NeotrixQI Esste es un enfoque diferente: un estuche para tu estuche ya existente. Solo deslizas tu estuche en el nuevo estuche y listo. En teoría, esto debería ser una opción más confiable, ya que no debes preocuparte de que los AirPods individuales no se carguen correctamente; el estuche original seguirá ocupándose de eso. En cambio, el único trabajo de la nueva "funda" es suministrar energía al estuche que ya tienes, lo que se hace cuando lo colocas en un pad de carga Qi. Lo malo, claro, es que lo hace muy abultado: El A5-W es quizá un 50 por ciento más grande que el estuche de Apple. Por fortuna, aún cabe en el bolsillo, solo que no es tan cómodo. Y, recuerda, esyte no es un reemplazo, no tiene batería en sí mismo, sino que solo agrega carga a tu estuche actual. Normalmente cuesta US$28, pero ahora mismo está un poco más barato.

