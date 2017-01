Patricia Puentes/CNET

Como expliqué hace unas semanas, en mi lista para los Reyes Magos había unos BeatsX inalámbricos para salir a correr. Actualmente lo hago con unos EarPods convencionales cuyo cable tengo que enrollar en la banda que me pongo en el brazo para cargar también con el teléfono. Todo un embrollo nada estético y nada cómodo.

Teniendo en cuenta que la llegada de los BeatsX está todavía poco clara y que en la redacción de CNET en Español había un par de AirPods sin dueño, decidí tomarlos prestados para probar suerte con ellos. Mi editor sólo me puso una condición: no perderlos.

Éstas fueron las condiciones de mi actividad física acompañada por AirPods:

Distancia recorrida : 12 millas (19 km) a lo largo de tres sesiones diferentes de 4 millas cada una.

: 12 millas (19 km) a lo largo de tres sesiones diferentes de 4 millas cada una. Terreno recorrido : ciudad pero con un tramo largo sin semáforos a lo largo del paseo del Embarcadero en San Francisco.

: ciudad pero con un tramo largo sin semáforos a lo largo del paseo del Embarcadero en San Francisco. Equipo usado : iPhone 6, AirPods y Fitbit Surge.

: iPhone 6, AirPods y Fitbit Surge. Fuente musical: Spotify Premium.

Lo que funciona

Patricia Puentes/CNET

La sincronización con el teléfono no podría ser más sencilla. A pesar de las muchas manos , oídos, por los que han pasado los AirPods que usé (medio CNET en Español los ha utilizado en un momento u otro). Sólo abrir su cajita iniciaron su sincronización con mi teléfono sin problema alguno.

Pero más allá de la magia de la sincronización, la falta de cables es la mayor ventaja de los AirPods. Algo que hace que te olvides incluso de si debes tener o no un aspecto ridículo con ellos puestos.

Además, si bien es cierto que el primer día que me los puse estaba un poco preocupada por ellos y convencida de que saldrían volando en cualquier momento, no lo hicieron. Me llevé las manos a los oídos casi compulsivamente, cada cinco minutos, para asegurarme de que no hubiera perdido ninguno.

El segundo día ya no lo hice. Me había acostumbrado a ellos y sabía que no se caerían.

Lo que no me convence

Patricia Puentes/CNET

Lo limitados que son sus controles. Los AirPods reconocen un solo gesto: un doble toque sobre cualquiera de ellos. Este gesto activa por defecto a Siri. Yo no me hablo con Siri y no tenía pensado iniciar mis discusiones con ella en plena carrera. Por suerte hay una forma de cambiar el resultado de este gesto por defecto y es algo que le recomiendo a todo corredor.

En tu teléfono ya sincronizado con los AirPods ve a Configuración > Bluetooth y una vez allí presiona el icono de una "i" que hay junto a los AirPods. Esto te llevará a una pantalla con el apartado Tocar dos veces en los AirPods. Selecciona Reproducir/Pausa.

Podrás usar este gesto para parar o iniciar la música con la que te guste correr y funciona perfectamente con Spotify. Una mejora que sigue dejando fuera dos cosas importantes: el control de volumen de lo que escuchas y la posibilidad de pasar canciones.

Lo del volumen se puede resolver usando los controles físicos del teléfono. En cuanto a pasar de tema... imprescindible cuando una canción deja de motivarme, probé tres métodos:

En mi primera sesión simplemente agarré el teléfono y usé los controles de la pantalla, en Spotify, para pasar de tema. Pero no es buena idea andar pendiente del teléfono cuando corres.

En mi siguiente sesión escogí una lista de reproducción con menos temas, y en teoría mejor elegidos. Pero incluso así, los 7 minutos y 24 segundos del "Blue Monday" de New Order se me hicieron eternos. De haber podido, habría pasado la canción hacia la mitad.

El tercer día sincronicé mi cuenta de Spotify con mi Fitbit y usé el wearable para pasar canciones. Algo que sigue sin ser ideal porque esta función no me permitía retroceder y volver a escuchar un tema obsesivamente.

Ten en cuenta que puedes usar los AirPods con Apple Watch para controlar la música, también si tu fuente preferida de ritmo es Spotify.

A pesar de mi escepticismo inicial, los AirPods son en realidad una buena opción para salir a correr. Sobre todo después de todos los trucos que descubrí para personalizar mi experiencia con ellos. Además, al ser resistentes al sudor, puedes usarlos para esta actividad sin sentirte culpable.

Y en todo caso quedé convencida que es mucho más fácil perderlos dentro de la inmensidad de mi bolso o entre la montaña de cables y cosas que tengo en el escritorio, que cuando los llevo puestos. Aunque te recomiendo este video de nuestra editora Mariana Marcaletti sobre todas las formas en las que puedes perderlos sin querer, queriendo...

En cuanto al hecho de que, por "culpa" de Apple, mis Reyes Magos tuvieran que regalarme algo mucho menos tecnológico (e interesante) que lo que estaba esperando... con un poco de suerte me haré con unos auriculares inalámbricos, pero con cable conector entre ellos y control de sonido, en poco tiempo para seguir entrenando.

Y tú, ¿eres de los de salir a correr con la música puesta? ¿Estás tan harto de cables como yo?

Nota del editor: Es necesario informar que el marido de Patricia trabaja en Fitbit.