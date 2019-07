Esta alternativa a los AirPods cuestan la mitad y son muy buenos

Los AirPods de Apple son uno de los auriculares con Bluetooth más populares del mercado, pero son muy caros, alcanzando los US$159 o hasta US$199 con el estuche para carga inalámbrica (aunque en ocasiones los puedes encontrar con descuento por US$145 y US$180, respectivamente, por ejemplo, en Amazon). Su diseño único también significa que no siempre se acomodan bien en las orejas de la gente, especialmente para hacer ejercicio o correr. Pero, ¿qué tal que pudieras conseguir un mejor rendimiento del que ofrecen los AirPods, quizá incluso con un mejor acomodo en tus orejas, por la mitad del precio?

Hay muchas alternativas baratas a los AirPods en el mercado, pero la opción con mejores calificaciones y la favorita de CNET son los Anker Soundcore Liberty Air. Luego de usar ambos durante varias semanas, descubrí que (sí, aunque no lo creas) pagar la mitad de precio no significa que adquieras unos auriculares la mitad de buenos.

Lexy Savvides/CNET

AirPods vs. Liberty Air

AirPods Liberty Air Conectividad H1 chip, Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.0 Batería (solo los auriculares) 5 horas 5 horas Batería (incluyendo el estuche) 24 horas 20 horas Carga rápida 15 minutos= 3 horas No Puntas ajustables No Sí Aislamiento del ruido No Sí Controles Controles de toque y Siri Controles de toque Resistencia al agua Sin calificación oficial

IPX5

Cuál te acomoda mejor

Debido a que los AirPods no se sellan y su diseño es más bien abierto, permiten que se meta mucho ruido externo. Esto es bueno en ciertas situaciones, por ejemplo, en caso de que quieras escuchar lo que pasa a tu alrededor por cuestiones de seguridad, pero no es tan bueno si quieres sumergirte en tu música o algún podcast sin subirle a todo el volumen. Los audífonos de Anker cuentan con almohadillas intercambiables en su caja para ayudar a sellar el auricular en tu oreja de manera más segura y bloquear cualquier sonido externo. No cuentan con cancelación de sonido, pero sí aíslan el sonido mucho mejor que los AirPods.

En general, yo no tengo problemas haciendo ejercicio o corriendo con los AirPods —incluso si agito la cabeza, los auriculares permanecen puestos.

Lexy Savvides/CNET

Pero no a todos les pasa lo mismo, y si te preocupa que se puedan caer o bien no te quedan muy cómodos, los Liberty Air son mejores. El diseño de la oreja es cómodo, incluso luego de horas de uso. Sólo tienes que asegurarte de usar la almohadilla que se ajuste mejor a tu oreja de las tres opciones de tamaño que ofrece.

Asimismo, me gusta cómo los Liberty Air te ofrecen una opción en negro y otra en blanco, en lugar de solo una opción de color como los AirPods. Cada una tiene su estuche para almacenar y cargar los auricualres cuando no los estás usando, aunque el estuche de los Liberty Air es un poco más grande.

La calidad de sonido es muy parecida

Al comparar los auriculares para obtener la mejor calidad de sonido y de música en general, fue difícil decidir cuál prefería. Si bien no me considero audiófila descarada, descubrí que los AirPods tenían un poco más de bajos y sonaban más redondeados para la música. Sin embargo, para los podcasts, preferí los Liberty Air gracias al sello más apretado, que ayudó a bloquear el ruido externo. También me gustó no tener que subirle el volumen tanto gracias a lo mismo.

En una prueba a ciegas, las llamadas suenan más claras en los AirPods para la persona en el otro extremo. Y también creo que las llamadas sonaban mejor en mi extremo con los AirPods, pero no mucho.

Angela Lang/CNET

Controles de toque y conexiones

Aunque ambos auriculares cuentan con controles de toque para cambiar la pista o llamar al asistente virtual, prefiero la implementación de los AirPods. Puedes acceder a la configuración de Bluetooth en iOS y pulsar dos veces para cambiar los comandos de toque como avanzar / retroceder, reproducir / pausar o llamarle a Siri. Si utilizas los AirPods en Android, las funciones de toque están predefinidas y no se pueden cambiar. En los Liberty Air, dichos controles de toque están configurados, por lo que debes memorizar la funcionalidad de cada control de toque. Esto me tomó un poco más tiempo que si los hubiera configurado yo misma.

Asimismo, establecer una conexión fue más transparente en los AirPods, especialmente cuando cambias de dispositivo. Me encanta la opción de autoconexión en iOS que ocurre tan pronto los sacas del estuche. Sin embargo, ambos mantienen la conexión igual de bien indistintamente usando Android o iOS y con ninguno experimenté interrupciones trascendentes.

La vida de la batería es buena en ambos

Los AirPods me dieron 5 horas de tiempo de escucha con los auriculares y 24 horas de tiempo total de carga en el estuche. Los audífonos de Anker ofrecieron poco más de 5 horas de tiempo de escucha, probablemente porque no tuve que subir el volumen tan alto. Sin embargo, la vida útil de la batería en general es un poco menor y el estuche ofrece 20 horas de carga.

Por la mitad del precio, los Anker Soundcore Liberty Air tienen una increíble relación precio-calidad en comparación con los AirPods y obtienes la mayoría de las funciones que con los auriculares más caros, con algunas pocas bajas. Si tienes un presupuesto ajustado, pero quieres una experiencia similar a la de los AirPods, considera esta una gran opción.

Anker no es la única compañía que está fabricando alternativas más asequibles a los AirPods por debajo de los US$100; hay muchas otras opciones más baratas. Pero si tienes la mira puesta en el diseño de los AirPods, también probamos estas imitaciones por US$35. O bien, puedes mantener los ojos abiertos en espera de esos raros momentos en que los AirPods se pongan de oferta.