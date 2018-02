Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Comenzó la época de rumores de productos venideros de Apple y arrancamos con la segunda generación de los AirPods y dos nuevos iPad.

Los rumores relacionados a los audífonos inalámbricos de Apple, conocidos informalmente como AirPods 2, es de lo que hablaremos en este artículo y también en algunas formas en las que Apple podría mejorarlos con ideas que me han surgido después de usarlos como mis audífonos durante viajes o cuando uso el transporte público.

Formas de mejorar los AirPods

Reproduciendo: Mira esto: Usa estos trucos para sacar el máximo partido a tus AirPods

Mejor batería

Esto aplica para cualquier dispositivo tecnológico, pero hablando de los AirPods, a veces su batería de alrededor de 4 horas no es tan fantástica como Apple nos quiere hacer creer.

Durante un vuelo en avión, que es cuando más los uso, a veces tengo que sufrir escuchando la plática de otros pasajeros o el llanto de un bebé mientras que espero a que se cargue su batería y volverlos a usar. Entre el traslado de mi casa al aeropuerto, la documentación de mis maletas y el vuelo, esas "4 horas" de batería ya se fueron en los primeros dos pasos.

Entiendo que un producto tan pequeño no tiene espacio para una batería más grande y también sé que la industria de las baterías no encuentra formas de mejorar la duración de las mismas, pero debe haber una forma para que los audífonos puedan llegar a unas 6-8 horas con una sola carga — es Apple de quien estamos hablando después de todo.

Controles táctiles en los auriculares

La primera vez que usé los AirPods, intenté saltar de canción tocando dos veces el auricular derecho. Mi sorpresa fue cuando me di cuenta que los audífonos de Apple no son compatibles con este tipo de acciones.

Me gustaría ver que los AirPods 2 sí sean capaces de hacer esto para que saltar de canciones sea más fácil que tener que usar el iPhone o el Apple Watch para ello. Aún recuerdo lo bonito que era usar los audífonos con cables de Apple con el iPod Shuffle, presionar el botón por varios segundos y escuchar el nombre de la canción. Sería genial que Apple regresara esa función a los AirPods 2.

Si tanta sofisticación no es posible, quizá hacer que con dos toques al auricular se salte de canción, tres toques se regrese una canción y un toque para pausar. Apple, hay tantas formas de hacer esto que me crea confusión pensar el porqué no se ha implementado en tus audífonos —aún.

Nuevos colores

Como sucedió con la Mac, con el iPod y con el iPhone, espero que Apple escuche a los usuarios y ofrezca la posibilidad de elegir de diferentes colores los AirPods 2. En YouTube hay miles de videos de AirPods pintados en diferentes colores y se ven fa-bu-lo-sos, en especial aquellos en gris espacial o negro.

No estoy pidiendo ver unos AirPods en tono amarillo o rosa mexicano (aunque hoy día todo es posible), pero al menos opciones en blanco, gris claro (similar al aluminio), gris espacial y negro. ¿Se imaginan unos AirPods en tono negro mate?

Mejor conectividad

Es cierto que los AirPods se pueden conectar tan rápido como abrir su caja, colocarlos en las orejas y presionar Play en el iPhone o Apple Watch. Pero no siempre funciona así. De vez en cuando uno de los audífonos se desconecta sin razón aparente y a veces tardan en sincronizarse.

Algunos rumores indican que los AirPods 2 usarán el chip de conectividad inalámbrica W2 —que usa el Apple Watch Series 3— y eso se traduciría en una conectividad mejorada. Además de una conexión más fiable entre el iPhone o Watch y los audífonos, el uso de un chip más eficiente también ayudaría a aminorar el consumo de batería de los audífonos.

Incluirlos en el iPhone X de segunda generación

Este punto quizá sea válido también para mejorar al siguiente iPhone: ¿incluir los nuevos audífonos junto al nuevo iPhone X que se presente en el otoño de este año? Si Apple hace esto, no solo más gente estará usando los audífonos de la manzana, sino que los propios consumidores del iPhone X tendrán más razones para comprar teléfonos.

Huawei, Motorola, Samsung y un montón de firmas más ofrecen audífonos, carcasas y accesorios incluidos con sus celulares sin aumentar el precio, haciéndolo más atractivo para el consumidor. ¿Un iPhone X de 2018 que incluya los AirPods 2 y que cueste US$999? Si mi cartera pudiera, compraba dos.

Nuevo diseño y compatibilidad

El cuerpo humano es tan raro que todos tenemos oídos diferentes, y por eso los AirPods no se pueden usar por cualquier persona debido a que la parte que va dentro del oído puede ser muy grande o pequeña para algunas orejas. Apple podría ofrecer diferentes tamaños o algún tipo de accesorio para que más personas los pudieran usar cómodamente.