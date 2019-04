AirPods 2: los probé durante 15 días y estas fueron mis impresiones

Óscar Gutiérrez/CNET

Apple lanzó su nueva generación de AirPods sin mucho bombo y platillo y yo, un usuario de la primera generación de AirPods, quería probarlos para saber si realmente mejoraba algunas de las debilidades de los audífonos previos de la empresa, que sí, son muy populares, pero no son los mejores.

Debo confesar que cuando se anunciaron los nuevos AirPods, yo estaba probando los Galaxy Buds, y también había hecho un análisis de los Plantronics BackBeat Fit 3100, así que tenía otras opciones para comprobar si los nuevos dispositivos tenían las mejoras requeridas. ¿Me hará Apple amar los AirPods 2 o mi nuevo conocimiento de otros modelos me hará rechazarlos?

De los primeros AirPods a los nuevos

He estado utilizando la nueva generación de AirPods desde su lanzamiento hace tres años y, a principios de 2019, comenzaron a quedarse sin batería muy rápidamente; además, comenzaron a escucharse muy bajito, por lo cual —sospechosamente— los nuevos AirPods llegaron casi en el momento preciso.

Los primeros AirPods me enseñaron una sencilla sincronización con diferentes dispositivos, no solamente del ecosistema de Apple, sino que también con celulares Android. Es cierto, si no los usas con un dispositivo de la empresa de Cupertino algunas funciones no están disponibles, pero la básica de escuchar y recibir llamadas sí lo está.

Pero, ¿qué novedad ofrecen los AirPods de 2019? De buenas a primeras, cuando los saqué de la caja e hice el respectivo unboxing solo noté que eran idénticos. La cajita es igual, pero ahora la luz indicativa de carga está por fuera y el diseño sigue siendo el de los EarPods, aunque sin cables.

Esto significa que la mejora más importante, relacionada con la capacidad de evitar el ruido exterior no está presente, algo que los Galaxy Buds y muchos otros rivales ya están incorporando.

Lo nuevo es que puedes pedirle acciones a Siri invocándola como "Oye, Siri", sin necesidad de tocar los audífonos, y Apple ha dicho que ha incrementado la batería, tanto el tiempo de escucha de música como de comunicación. A esto debemos sumar que ahora hay una opción con carga inalámbrica, que yo he comenzado a utilizar en la oficina, y que me parece muy eficiente, pero que en el día a día tampoco hará una gran diferencia.

¿Merecen la pena los nuevos AirPods?

En mis pruebas no he notado una mejora sustancial del audio; en general, la música se escucha bien igual que antes, y solo los más expertos notarán realmente los cambios. Por tanto, si ya tienes tus AirPods viejitos y funcionan, no debes cambiar, porque las novedades no merecen tanto la pena.

La carga inalámbrica está bien, pero a menos que ya estés utilizando esta tecnología, no es algo necesario para vivir. A esto debo agregar que debido a que probé otros dispositivos, volver a utilizar los AirPods me pareció un paso atrás, porque los Galaxy Buds tienen aislamiento de ruido, que considero una maravilla, porque de verdad te concentras en la música y no tienes distractores externos, a lo que debo sumar que son mucho más baratos que los nuevos AirPods con carga inalámbrica.

Entonces... ¿me compraría los AirPods de 2019? Pues bien, si estás encerrado en el ecosistema Apple y crees que hablarás con Siri, entonces seguro que estos audífonos te resultan atractivos, aunque, por otro lado, si buscas un mejor sonido, te recomendamos echar un vistazo los PowerBeats Pro —más caros, pero también se conectan con Siri.

Si no tienes un celular de Apple, desde luego debes revisar opciones como los Galaxy Buds, los Pixel Buds o los Plantronics BackBeat Fit 3100, entre tantos otros.