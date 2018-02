James Martin/CNET

SAN FRANCISCO, California -- Airbnb actualmente ofrece 4.5 millones de viviendas donde puedes hospedarte cuando viajas, y la compañía quiere que te quedes en el lugar más adecuado para ti.

La startup de alquiler de vivienda a corto plazo anunció este jueves algunos cambios a su plataforma para reorganizar cómo muestra sus ofertas de viviendas. Las nuevas herramientas incluyen la expansión de los tipos de propiedades que se pueden buscar, el desarrollo de colecciones para destacar viviendas por ocasión, la creación de dos niveles de categorías para distinguir a los anfitriones, y nuevos niveles en su negocio de estadías de lujo.

"Airbnb aún no es para todos", dijo Brian Chesky, el presidente ejecutivo y cofundador. "Pero pensamos que Airbnb es para todos".

Específicamente, los usuarios de Airbnb notarán que ahora cuando buscan una propiedad, por ejemplo en Miami, además de buscar una casa entera, un apartamento entero o un cuarto para arrendar, también podrán buscar por casas de vacaciones, espacios únicos, lugares que ofrecen no sólo alojamiento sino también desayuno (los llamados bed and breakfasts), o un hotel boutique, es decir aquellas posadas pequeñas que ofrecen un trato personal.

Asimismo, las primeras colecciones de viviendas que creará Airbnb incluirán algunas para las familias y los que viajan por negocio. Para finales de año, lanzarán más colecciones que agruparán viviendas por tema como "bodas", "luna de miel" y "viajes de grupo".

Airbnb, además, quiere incentivar a los anfitriones a realizar más cosas para mejorar la estadía de los huéspedes. Con ese fin, la compañía anunció la creación de dos niveles de propiedades -- Airbnb Plus y Beyond Airbnb -- que serán verificadas por su calidad y confort. Estas propiedades, que por ahora suman 2,000, ya están disponibles en 13 ciudades, incluyendo México. Algunas de las propiedades de Beyond Airbnb forman parte de las casas de lujo que ofrece la compañía.

Para ayudar a los anfitriones a proveer un servicio más elevado, Airbnb también anunció que a más de 400,000 de ellos les ofrecerá 14 beneficios nuevos incluyendo descuentos en productos para el hogar inteligente, como 30 por ciento de descuento en productos Nest.

Finalmente, la empresa lanzará una membresía especial para los huéspedes estelares, para también ofrecerles a ellos más beneficios durante sus viajes.