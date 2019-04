Ahsoka es la estrella del segundo tráiler de Star Wars: The Clone Wars

Disney quiere el poder de la Fuerza en Disney+ (Disney Plus). Además de The Mandalorian, el otro plato fuerte de su programación es la séptima temporada de la serie animada Star Wars: The Clone Wars, de la que presentó el domingo su segundo tráiler en la convención Star Wars Celebration, en Chicago.

Star Wars: The Clone Wars es un caso curioso, pues su sexta temporada se emitió solo por Netflix en 2014. Fue cancelada entonces pero ahora, cinco años después, es resucitada por Disney Plus para que tenga una temporada 7, que solo podrá verse en exclusiva en esta plataforma de streaming que debuta el 12 de noviembre.

El avance se centra en el personaje de Ahsoka Tano, un personaje introducido en la serie. Ella es la padawan de Anakin Skywalker, asignada a él para que el joven maestro Jedi la entrenase.

Ahsoka empieza la serie como una aprendiz inexperta, impulsiva y valiente, a quien la guerra va enseñando duras lecciones. Y la sexta temporada concluyó con Ahsoka decepcionada y abandonando la Orden Jedi.

Disney producirá 12 nuevos episodios bajo la supervisión de su creador, Dave Filoni, quien también supervisa la producción de The Mandalorian. En CNET en Español analizamos las razones por las que Disney revive la serie animada Star Wars: The Clone Wars.

Disney no ha revelado por ahora la fecha de estreno de Star Wars: The Clone Wars en Disney Plus.