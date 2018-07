James Martin/CNET

Varias agencias federales se han unido a la investigación del Departamento de Justicia sobre el escándalo de datos que involucra a Facebook y a la consultora Cambridge Analytica, informó The Washington Post el lunes.

La Comisión de Bolsa y Valores, la Comisión Federal de Comercio y la Oficina Federal de Investigación se han unido a la investigación, según el Post. La investigación del Departamento de Justicia sigue a las revelaciones de Facebook en marzo de que Cambridge Analytica, una consultora digital que tenía vínculos con la campaña presidencial de Trump, accedió de manera indebida a información personal de hasta 87 millones de usuarios de la red social.

La investigación también se está ampliando para centrarse en las declaraciones de Facebook tras el escándalo y si la información para el público y sus inversores fueron "lo suficientemente completas y oportunas", según el Post. En abril, el presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, testificó en dos audiencias del Congreso sobre la controversia. Sus comentarios a Capitol Hill también están siendo analizados como parte de la investigación ampliada, dijo el periódico.

Facebook aceptó conocer las investigaciones, pero no hizo ningún comentario sobre las mismas.

"Estamos cooperando con funcionarios en los Estados Unidos, el Reino Unido y más allá", dijo un portavoz de Facebook en un comunicado. "Hemos proporcionado testimonios públicos, respondido preguntas y prometido continuar nuestra asistencia a medida que su trabajo continúa".

Los representantes de la Comisión de la Bolsa y Valores y la Comisión Federal de Comercio no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. El FBI se negó a comentar.

La investigación ampliada subraya la intensa presión que el gobierno de EE.UU. ha puesto en Facebook, ya que lidia con acusaciones de que no hizo lo suficiente para evitar el abuso en su plataforma o proteger la información personal de sus más de 2,000 millones de usuarios. La compañía también sigue en la línea de fuego con los legisladores sobre los troles rusos que compraron anuncios y publicaron información falsa y contenido divisivo en la plataforma en un intento de inmiscuirse en las elecciones de 2016 y sembrar la discordia entre los votantes.

La participación de agencias federales adicionales en la investigación del Departamento de Justicia, expande el foco de atención más allá del uso de Cambridge Analytica de los datos de Facebook, a la reacción de la red social ante el escándalo. La red social dijo que descubrió por primera vez el uso indebido de datos de Cambridge Analytica en 2015, pero no lo reveló hasta marzo, luego de las consultas de The New York Times y The Guardian.

Después de que se conociera la noticia del escándalo en marzo, Zuckerberg y la jefa de operaciones Sheryl Sandberg permanecieron en silencio durante cinco días, lo que provocó que el hashtag #WheresZuck circulara en Twitter. Después de eso, Zuckerberg realizó una gira de disculpas, concediendo entrevistas a varios medios de noticias como CNN, The Times y Wired.