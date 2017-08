Con 'Age of Empires IV', Microsoft revive la saga tras más de una década

Agrandar Imagen Relic Entertainment

La saga Age of Empires tendrá una cuarta edición próximamente.

Relic Entertainment, la casa de desarrollo en turno, dijo esta semana que Age of Empires IV está en el horno y llegará a las computadoras con Windows.

El juego aún no tiene una fecha de lanzamiento, pero el simple hecho de que el juego de estrategia y civilizaciones antiguas tenga una nueva versión debe alegrar a los amantes de la saga que debutó en los años 90. Si bien Microsoft no desarrolla el juego, sí tiene los derechos del mismo.

Aún no hay información de en qué parte de la historia se colocará Age of Empires IV, pero podemos deducir que será algo relacionado al continente americano debido al origen canadiense de Relic Entertainment.

Age of Empires se enfocó en Europa, África y Asia con la edad de piedra y la edad de hierro; Age of Empires II abarcó desde la edad media hasta la conquista de México; Age of Empires III fue sobre el crecimiento europeo, conquista de todo el continente americano y la caída de las civilizaciones asiáticas.

Mientras que esperas la llegada de Age of Empires IV, el 19 de octubre saldrá a la venta Age of Empires Definitive Edition, un refrito hecho por Microsoft para adaptar el longevo juego para las computadoras actuales y para Windows 10. El juego, aún sin precio, se podrá disfrutar en 4K y estará a la venta en la Windows Store.