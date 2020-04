After Life 2: Más de lo mismo no es siempre algo malo

En After Life, la comedia de Netflix creada por Ricky Gervais que estrena su segunda temporada el 24 de abril, Tony (Gervais) es un melancólico y malhumorado viudo que trabaja como redactor en un triste periódico de un pueblito en Inglaterra. La vida, o lo que queda de ella, se le va entre pasear el perro, ofender a su cartero, debatir con una prostituta, visitar a su senil padre en su casa de retiro, escribir de eventos insulsos en su comunidad y ver los videos que le quedan de su mujer, que en paz descanse, los cuales lo hacen sentir totalmente miserable.

Y sí, a pesar de mi descripción, esto es una comedia.

After Life se une a otras series "cómicas" recientes como Fleabag (Amazon Prime), The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Prime), Dead to Me (Netflix) y The Kominsky Method (Netflix) que toman temas complejos y, de la mano de excelentes elencos, crean mundos entre el drama y el humor que abordan desde la vejez y sus implicaciones (como la necesidad de ir al baño con mayor frecuencia) hasta amores prohibidos, divorcios complicados y el duelo por un ser amado con la ligereza suficiente como para entretenernos pero con una profundidad que es imposible obtener de las sitcoms de los canales abiertos.

Esas series de la TV abierta solían tener una ventaja, sin embargo: durante cientos de episodios podían colocar a los mismos personajes en un sinnúmero de situaciones (de ahí el sit de sitcom) que permitían sacar a relucir sus personalidades y la dinámica de esas relaciones. Cada personaje cumplía una función (el tonto, el iluso, el galán, etc.) y la expectativa era que cada uno cumpliera un papel determinado (con algunas sorpresas) en cada una de las circunstancias que enfrentaban. Así sucedió con Seinfeld, Friends, The Office, The Big Bang Theory, Modern Family y muchas series más.

Pero las temáticas que tocaban estas series eran más simples. Incluso el matrimonio gay en Modern Family era demasiado perfecto. Lo que me gusta de esta nueva ola de sitcoms en las plataformas de streaming es que, además de tocar temas más interesantes, al mismo tiempo me ofreciera ese confort y familiaridad que genera el conocer las rutinas, las costumbres, los defectos, las cualidades y las capacidades de cada personaje.

Aunque la segunda temporada de After Life es muy similar a la primera en tono y temáticas, esto no es algo tan malo. Tony sigue siendo un tipo gruñón y difícil. Pero también tiene un buen corazón, que sale a relucir en momentos inesperados. Además, el resto de los personajes (la compañera de trabajo metida en temas esotéricos, el jefe ineficiente, el cartero tan estúpido que es medio sabio, la prostituta tan sabia que no suena a prostituta, el fotógrafo que toma una sola foto) permiten una serie de combinaciones dinámicas que le dan a cada episodio de la serie cierta frescura, apuntalada por el excelente diálogo que ha caracterizado la cerrera de Gervais, creador y escritor de la serie (así como fue creador y escritor de The Office original).

La segunda temporada de After Life no es original. Es un brochazo más a las circunstancias de un viudo periodista que vive en un pueblo olvidado de Inglaterra, y de todos los personajes extraños y entrañables que lo acompañan en su constante duelo. No te va a sorprender, pero te parecerá una sere lo suficientemente humana y sincera -- y hasta divertida -- como para que quieras seguir visitándola.

After Life 2 se estrena el 24 de abril de 2020 en Netflix.