Esta línea aérea se puso creativa e invita a 'volar' como Spider-Man

¿Cuántas veces le prestamos realmente atención a las normas de seguridad, una vez que subimos a un avión? Pues precisamente porque muy pocos nos tomamos esos anuncios en serio, United Airlines decidió crear una minipelícula con el Hombre Araña para que prestemos más atención.

Aprovechando que se acerca el estreno de Spider-Man Far From Home, la aerolínea estadounidense publicó un video, en su canal de YouTube, el pasado 13 de mayo, en el que nos invitan a "Volar como un super héroe" A continuación puedes verlo:

La iniciativa forma parte de una asociación entre Sony Pictures y United Airlines. Según se puede leer en la página web y en los comunicados enviados a los medios de comunicación, la idea es mejorar la experiencia del usuario. Así, los pasajeros que escojan esta línea aérea podrán disfrutar de este video completo de Spider-Man a partir del 1 de junio. También recibirán kits basados en la nueva película y otros beneficios, como entradas para el estreno de la cinta. Eso sí, debes estar inscrito en algunos de sus planes especiales, como MileagePlus Exclusives y clase Polaris para optar por ellos.

El video es sensacional desde su inicio. Podemos ver a unos villanos que causan "turbulencia" y como respuesta a esta irregularidad: la comodidad de los cinturones de United. En otra escena muy original, las famosas máscaras de oxígeno, que nadie espera necesitar, caen desde el techo de una función cinematográfica. Incluso nos muestran una manera muy particular de llevar el equipaje de mano: amarrado con telarañas.

También podemos ver el cameo de varios actores que participan en la nueva entrega de Spider-Man:, Hemky Madera, Jacob Batalon y Toni Revolori.

"Durante décadas, Spider-Man ha demostrado constantemente la importancia de usar el poder para hacer el bien y mantener al público seguro. En United también creemos que nuestra mayor responsabilidad es mantener a nuestros clientes y a la tripulación de abordo seguros en nuestros aviones", dijo el vicepresidente de Marketing de United, Mark Krolick.

Spider-Man Far From Home se estrena el 4 de julio y promete seguir la secuela de éxitos que dejó The Avengers.