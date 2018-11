Cuidado: No cualquier televisor barato de Black Friday es una buena idea

Este año, como cada año, veremos increíbles ofertas de televisores durante el Black Friday, que en 2018 cae el 23 de noviembre. Grandes televisores, probablemente con resolución 4K, por apenas unos pocos cientos de dólares. Por supuesto que los precios serán impresionantes pero eso no significa que sean de calidad.

La mayoría de las veces, los televisores baratos son solo eso, baratos: televisores de bajo costo sin las características o la calidad de imagen de sus competidores más costosos y no suelen ser la mejor forma de invertir tu dinero.

Así que aborda estas ofertas con cuidado y no te fijes tanto en del precio. O, mejor dicho, el precio debería hacerte ir con más cuidado.

Específicamente, la lista de ofertas de televisores en Black Friday de CNET (que puedes ver arriba) incluye muchos productos en los que nuestro experto, David Katzmaier, no pudo confirmar la calidad de la imagen (porque no los probó). Por otro lado, hay muchos en la lista que sí revisó y muchos de ellos sí obtienen su recomendación como un buen televisor a un buen precio.



En general, estas son algunas cosas a tener en cuenta al evaluar un televisor con precios tentadores.

Cuidado: Baja HDR

El alto rango dinámico (HDR) falso es uno de los mayores problemas en el mundo de los televisores actualmente. Poder leer HDR y mostrar HDR son dos cosas muy diferentes. Es fácil para un televisor leer los metadatos de HDR y, por lo tanto, afirmar que es "compatible con HDR". Pero sin atenuación local (local dimming) no hay forma de que el televisor muestre esos datos HDR. En esencia, esto es como cuando alguien te lee la descripción de una pintura: Tendrás la idea, pero no estás viendo la pintura.



Para obtener más información sobre esta falsedad de mercadotecnia, puedes leer este artículo.

Cuidado: Falsa actualización de imagen

Con los televisores LCD, las tasas de actualización de imagen más altas pueden reducir el desenfoque causado por movimiento, lo que suele ocurrir con películas de acción o algunos deportes. Este es un problema con todos los televisores LCD y las versiones actuales de OLED. Por otro lado, no todo el mundo llega a notar estos detalles y a muchos no les molesta.

El problema es que la mayoría de los fabricantes son un poco, digamos, "creativos" con los listados de actualización de imagen, también conocidos como Motion rate. Podrían decir "Motion rate 120" o "SRR240Hz" o algún otro término de marketing para describir lo que está haciendo su TV.

Sin embargo, muchas veces esto no significan una tasa de actualización más alta. Simplemente están procesando trucos o si estás de suerte, están insertando marcos negros (lo cual puede ser bueno en algunos casos). La verdad es que si se trata de un televisor barato, es casi seguro que la actualización de imagen no será de 100Hz o 120Hz, lo que significa que los movimientos rápidos en la pantalla se verán borrosos.

Cuidado: Conexiones escasas

¿Cuántas conexiones HDMI necesitas? Más importante, ¿cuántas conexiones Ultra HD HDMI necesitas? Si tienes más de una fuente de 4K, asegúrate que cada entrada en el televisor sea HDMI 2.0 o superior, y tenga HDCP 2.2. Si no puedes encontrar esta información en la hoja de especificaciones, ten cuidado. Si la conexión no tiene HDCP 2.2, no podrás ver una fuente 4K.

Cuidado: TV no tan inteligente

En general, las principales compañías y marcas de TV, como Roku, tienen el asunto de la televisión inteligente bajo control. Algunas marcas más pequeñas, quizá no. Esto no es un problema mayor, ya que los aparatos de streaming son baratos y geniales, pero si esperas una muy buena calidad, es posible que no la obtengas. También es posible que no obtengas todos los servicios de streaming que desees. Todos tienen Netflix, no todos tienen Amazon, Vudu, Hulu y otros. Los televisores con Chromecast incorporado, por ejemplo, requieren que uses tu teléfono y no siempre recibes videos de Amazon.

Cuidado: Compra no sólo por la marca

Hay varias marcas no tan conocidas que están fabricando fantásticos televisores. TCL, por ejemplo, se ha destacado recientemente. Entonces, sólo porque no son tan conocidos como, por ejemplo, Samsung o Sony, no significa que debas tacharlas de tu lista. Dicho esto, hay que tomar en cuenta que una marca desconocida puede no tener la misma garantía o servicio de reparación.



Durante el Viernes Negro, las marcas más conocidas como Samsung y LG suelen vender sus modelos más baratos a precios por debajo de lo que se puede esperar. Muchos son buenos, pero otros pueden no ofrecer el mismo nivel de calidad de imagen o características que una marca menos conocida como TCL o Vizio, que rutinariamente encabezan la lista de CNET (en inglés) de los mejores televisores en relación con su precio. En otras palabras, incluso en el Viernes Negro, la marca de un televisor no debe ser el único factor determinante.



Y por otro lado, hay muchas marcas que quizá reconozcas que, sin embargo, son sólo el nombre de una empresa que fue buena en otro tiempo. Las empresas chinas han pasado años comprando marcas comerciales de compañías que alguna vez tuvieron fama. Polaroid, Kodak y muchas otras tienen poca o ninguna relación con las compañías que alguna vez fueron. Son fabricantes chinos que buscan usar el reconocimiento de una marca que una vez fue buena. De nuevo, estos no quiere decir que sean forzosamente malos, pero no dejes que el nombre te engañe.

Pero si insistes…

Toma en cuenta esto: si sólo buscas un televisor barato para una habitación que usas poco, entonces sí, ¿por qué no? Si en realidad no es muy importante cómo se ve el televisor, está bien. Pero si te interesan características nuevas de los televisores, como el HDR u otras funciones, podrías llevarte una fuerte desilusión.

