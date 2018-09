Adriana Gascoigne: Llevando conocimiento tecnológico a niñas y mujeres

Ziv Gillat

No rendirse y seguir estudiando para tener más presencia en el mercado de la industria de la tecnología: ese es el principal consejo de Adriana Gascoigne, fundadora y presidenta ejecutiva de Girls in Tech, una organización no gubernamental que tiene como objetivo empoderar a las mujeres con conocimientos tecnológicos mediante programas de estudio prácticos.

Gascoigne nació en Los Ángeles, aunque su familia materna es de origen mexicano, lo que le llevaba a pasar muchos veranos en Aguascalientes y otras ciudades de ese país. Después de obtener su grado en sociología, economía y comunicaciones por la Universidad de California, Davis, decidió tomarse un tiempo para estudiar español durante un año y un curso de administración de empresas en el Tecnológico de Monterrey, lugar al que acudió por encontrarse cerca del hogar familiar, lo que le permitió pasar tiempo de calidad con ellos.

Un día trabajando para Guba -- un servicio de videos similar a YouTube que ya no existe --, en sus oficinas en San Francisco en 2007, se dio cuenta de que era la única mujer en un equipo de al menos 30 personas. Así, decidió realizar un primer encuentro de Girls in Tech, y desde entonces continúo trabajando para inspirar a más mujeres a desarrollar sus carreras.

Durante al menos ocho años Gascoigne desarrolló Girls in Tech a la par de su vida laboral; trabajó en varias empresas del área de la bahía de San Francisco como consultora de marketing, hasta que por fin, en 2015, logró obtener los recursos necesarios para poder dedicarse de lleno a la ONG.

En la actualidad, Girls in Tech tiene seis trabajadores de tiempo completo en sus oficinas de San Francisco y dos consultores independientes, a lo que se suman capítulos en un total de 60 ciudades, en donde se replica el mismo modelo, que permite que las chicas aprendan lenguaje de programación, "design thinking" e incluso reciban las herramientas para fundar sus propias empresas. Las participantes no deben pagar nada, ya que son las donaciones las que costean los gastos de la fundación.

Girls in Tech ha logrado expandirse más allá de EE.UU y ahora tiene presencia en América Latina, Europa, Asia y África.

Aunque Girls in Tech no diferencia el lugar de nacimiento de las mujeres que buscan superarse, Gascoigne dijo que cuando se trata de jóvenes latinas, la ayuda es más necesaria porque muchas veces sus padres están muy ocupados trabajando como para impulsar sus carreras.

"Es importante que no se rindan y obtengan un mayor talento, que tengan mentores y apoyo para seguir adelante en sus carreras", dijo Gascoigne, quien espera que la organización que preside pase de 36 países y 60 capítulos locales actuales a 45 países y 100 capítulos en 2020.

Adriana Gascoigne es una de los 20 latinos más influyentes de la tecnología de 2018.

