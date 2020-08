Adria Arjona se une a Diego Luna en la nueva serie de Star Wars en Disney Plus

Warner Bros. Pictures

La actriz Adria Arjona, nacida en Puerto Rico pero criada en México e hija del cantante Ricardo Arjona, formará parte del elenco de la serie de Star Wars en Disney Plus basada en el personaje de Cassian Andor visto en la película Rogue One (2016), confirmó Variety el lunes 10 de agosto.

Esta nueva serie de Star Wars es una precuela de Rogue One, pues se centrará en las aventuras del grupo de espías rebeldes que enfrentaban al Imperio antes de los acontecimientos mostrados en la trilogía original. El actor mexicano Diego Luna volverá a interpretar al agente de la resistencia Cassian Andor así como Alan Tudyk, quien aportará de nuevo la voz en inglés al robot K-2SO.

Reproduciendo: Mira esto: Visita con nosotros Galaxy's Edge, la expansión de Star...

Además de Arjona, Luna y Tudyk, la serie de Disney Plus también cuenta con la participación de Genevieve O'Reilly, Denise Gough, Stellan Skarsgard y Kyle Soller. Disney Plus no ha revelado detalles de la trama ni cuál será el nombre del personaje que interpretará la actriz.

Arjona trabajó recientemente en las películas de acción de Netflix 6 Underground (2019) y Triple Frontier (2019); y en la miniserie de Amazon Prime Video Good Omens (2019). Y desempeñará un papel importante en la película del personaje de Marvel Morbius (2021), con Jared Leto.

La serie sobre Cassian Andor tiene previsto su estreno en 2021 en Disney Plus pero, debido a los retrasos de producción ocasionados por la pandemia de COVID-19, es probable que este fecha sufra cambios.