Foto de James Martin/CNET

La firma de investigación y análisis eMarketer dijo el martes que "corrigió significativamente" sus estimados de uso para dispositivos de la llamada tecnología de vestir (o wearables) para 2016, porque no notó la adopción que pensó que ocurriría frente al año anterior.

eMarketer había pronosticado en octubre de 2015 que -- un año después -- el uso de wearables como el reloj inteligente Apple Watch o la banda de actividad Fitbit crecería en un 60 por ciento. Sin embargo, en ese período apenas creció un 24.7 por ciento. Simplemente, dijeron los analistas de eMarketer, "el uso no ha crecido más allá de los usuarios iniciales" y los relojes en particular "no han impresionado a los consumidores".

Según sus cifras, sólo 39.5 millones de adultos en EE.UU. usó un wearable en 2016, frente al estimado de 63.7 millones del 2015. La penetración actual de wearables en la población fue del 15.8 por ciento en 2016; eMarketer cree que esta cifra será del 21.1 por ciento en 2020.

eMarketer pronostica que 30 por ciento de los adultos entre las edades de 18 y 34 usarán un dispositivo de vestir en 2017, frente en la población general donde su penetración será de apenas el 17.6 por ciento. eMarketer también piensa que para el 2018 las mujeres usarán wearables más que los hombres, específicamente bandas de actividad física.