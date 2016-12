Adiós al 2016 y a las noticias que dejaron huella

6:51 Close Drag

Un 2016 invadido por la pokemanía, furor de videos en vivo, y movimientos de empresas que vislumbran posibilidades para el año entrante.

Este verano, el app de realidad aumentada Pokémon Go no solo lanzó al mundo entero a las calles, sino que desbancó en cuestión de días a Tinder y Twitter en cantidad de descargas y se ha mantenido en la cumbre de apps más populares tanto en el App Store como en Google Play.

Escucha el Podcast de La Semana Su navegador no soporta el elemento de audio.

Otro fenómenos menos impactante pero más duradero ha sido el de los videos en vivo, una tendencia clara en el año que pasó. Primero Twitter con Periscope y luego, en abril, Facebook con los Live han hecho de los streams en tiempo real un furor de masas. Gracias a esta tecnología, este año vimos de todo, episodios policiales, políticos y culturales que fueron transmitidos en vivo en el mismo momento que sucedían, lo que generó un eco social y repercusiones de lo más variadas.

Si las redes sociales apuestan por el video en vivo, no podemos dejar de mencionar a la que este año ha sido la más innovadora de ellas: Snapchat. No conforme con sus videos efímeros, Snapchat lanzó la función de memorias, nuevos filtros para cada ocasión y no se ha quedado quieta: hasta se animó por el hardware, con las Spectacles, unas gafas de juguete con cámara incluida. Tanto fue el éxito de Snapchat que Facebook, con Instagram Stories y con su nueva cámara con realidad aumentada para selfies, la ha imitado bastante.

Pero no todo fue buenas noticias en 2016. De hecho, ha sido un año algo raro para Samsung y también para Yahoo. Para Samsung, comenzó muy bien con el lanzamiento de los Galaxy S7 y S7 Edge, pero culminó con un sabor amargo porque las baterías defectuosas sentenciaron a muerte al Note 7. Para Yahoo, también fue complicado. Si un hackeo es malo, ni hablar dos: la empresa se enfrentó dos hackeos masivos, y Verizon pidió un descuento en su compra del otrora gigante de Internet.

Desde CNET en Español, les deseamos muy felices fiestas.