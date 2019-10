Actualiza tu iPhone 5 o dejará de funcionar

CNET

Si tienes un iPhone 5 es hora de que lo actualices si quieres seguir usándolo.

Apple publicó un comunicado el 26 de octubre en el que advierte a los propietarios de un iPhone 5 que deben actualizar sus dispositivos a iOS 10.3.4 antes del 3 de noviembre si quieren continuar usando la App Store y iCloud. De acuerdo con 9to5Mac, varios propietarios de iPhone 5 han estado recibiendo en las últimas semanas notificaciones con el aviso de actualizar a iOS 10.3.4 antes de la fecha.

Las notificaciones advierten que es necesario actualizar los celulares para poder continuar usando App Store, iCloud, el correo electrónico, la navegación web y otros servicios". Si las actualizaciones no se realizan antes del 3 de noviembre el aviso señala que los usuarios tendrán que hacer una copia de seguridad y restaurar los dispositivos utilizando una computadora para actualizar ya que las actualizaciones de software Over The Air (OTA por sus siglas en inglés) o la copia de seguridad de iCloud ya no funcionarán.

No serían demasiados usuarios los afectados por este problema ya que de acuerdo con un informe Apple del 15 de octubre, menos del 10 por ciento de los iPhone activos ejecuta una versión anterior a iOS 12.

Para actualizar tu iPhone 5 debes dirigirte a los ajustes del teléfono en la pestaña General > Actualización de software > Descargar e instalar y pulsar sobre la actualización disponible. Recuerda que tu dispositivo debe tener conexión a una red Wi-Fi para poder actualizarlo.