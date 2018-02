La actualización Android Oreo llega al Sony Xperia X y Xperia X Compact

Juan Garzón / CNET

Los celulares Sony Xperia X y Xperia X Compact comienzan a recibir la actualización a Android Oreo esta semana.

El anuncio se hizo el lunes en el Blog de Xperia, que reveló la liberación de esta actualización, teniendo como referencias las actualizaciones 32.3.A.0.252 y 34.4.A.0.364.

Ambos celulares fueron lanzados en 2016 con Android Marshmallow y el año pasado fueron actualizados a Android Nougat. Es bueno ver que Sony siga actualizando estos celulares, incluso con más rapidez que otros dispositivos más nuevos de otras empresas, incluyendo el Samsung Galaxy S8, LG G6 y Galaxy Note 8 que todavía ejecutan Android Nougat.

La actualización promete traer mejoras en el desempeño del celular, el autocompletado universal, modo de picture in picture y más.

Vale la pena recordar que es recomendable tener al menos 50 por ciento de la batería y estar conectado a una red Wi-Fi para instalar la actualización con éxito. Además, ten en cuenta que ésta es tan solo la liberación inicial, así que no todos los usuarios la recibirán en los próximos días. El proceso puede tardar semanas o incluso meses.

