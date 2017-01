¿Usas un celular Samsung? Estos son todos los que actualizarán a Android Nougat

Samsung

Tras la liberación de Android Nougat para el Galaxy S7 y Galaxy S7 Edge el 16 de enero, Samsung anunció este jueves la lista completa de dispositivos que recibirán Android 7.0 durante la primera mitad del año.

Los modelos confirmados son (además de los S7): Galaxy S6, Galaxy S6 Edge, Galaxy S6 Edge Plus, Galaxy Note 5, Galaxy Tab A (con S Pen), Galaxy Tab S2 (modelo LTE desbloqueado), Galaxy A3 y Galaxy A8.

Si tu dispositivo no está en esta lista, eso no significa que no recibirá Nougat, sino que no se actualizará durante la primera mitad del año -- aunque quizá reciba la actualización en la segunda parte del año.

La liberación de Nougat para los teléfonos Galaxy de Samsung es una buena noticia para los usuarios, para Samsung y para Google. Esta versión del sistema operativo lleva alrededor de medio año de disponibilidad y aún no se ha instalado ni en el 1 por ciento de los dispositivos del ecosistema Android, según cifras de Google.

Asimismo, Samsung será una de las fabricantes que más teléfonos ha actualizado a Nougat. Otras empresas ya han actualizado sus dispositivos a Nougat, pero solo uno o dos modelos. En este caso, Samsung actualizará diez de sus celulares y tabletas.

Novedades con Android Nougat

Ahora bien, instalar Nougat no sólo es una moda. El sistema operativo incluye varias novedades importantes, como una nueva interfaz de notificaciones que permite respuestas desde la propia notificación, un panel rediseñado para los ajustes rápidos y multiventana para tener dos aplicaciones ejecutándose a la vez, entre muchas otras cosas.

Nougat en los Galaxy también habilita un nuevo modo de desempeño que pone a punto los componentes del dispositivo para diferentes modos de uso: desde videojuegos, navegación Web, hasta un modo para mejorar la duración de la batería.

Por último, Nougat trae una función exclusiva para los S7: Samsung Pass, un método de autenticación que funciona como una llave maestra para entrar a sitios Web desde Samsung Internet, el buscador nativo de los celulares. Pronto, Samsung Pass funcionará como método de autenticación en transacciones bancarias.