Activision hace oficial Call of Duty: Black Ops Cold War

La próxima entrega de la franquicia Call of Duty: Black Ops ya tiene nombre oficial.

La semana del 17 de agosto Activision, de la mano de las desarrolladoras Raven y Treyarch, anunciaron Call of Duty: Black Ops Cold War como la siguiente versión del exitoso juego. El anuncio fue en redes sociales y con un video que adelanta el nuevo título basado en el enfrentamiento entre Estados Unidos, Rusia y otros países.

Activision dijo que el tráiler oficial del juego será revelado el 26 de agosto y los jugadores de Call of Duty: Modern Warfare tendrán la primicia. Activision mostrará el tráiler del nuevo juego dentro de Verdansk, el mapa dentro de Modern Warfare en el que se desarrollan los combates battle royale de Warzone.

El anuncio de Activision esta semana confirma los rumores que sugerían que el nuevo juego de Black Ops se desarrollaría alrededor de la historia verídica de la guerra fría. En el video mostrado esta semana, Activision colocó un video real Yuri Bezmenov, un periodista soviético que perteneció a la organización de inteligencia KGB. En el video, Activision muestra que el juego se basará en hechos reales.

Luego del develo del tráiler el 26 de agosto, se desconoce cuándo llegará el nuevo juego a las tiendas. Activision daría más detalles a partir del tráiler la próxima semana.

Black Ops es una de las franquicias y submarcas basadas en Call of Duty. Black Ops ha tenido cuatro entregas y Cold War será la quinta. Activision acostumbra a lanzar un juego de Call of Duty un año, y al otro, lanzar uno de Black Ops. El último, de 2018, fue Black Ops 4, seguido —en 2019— de Call of Duty: Modern Warfare. Es por ello que este año vuelve un juego de Black Ops.

