Atsushi Nishijima

Esta adaptación de la novela fantástica de Madeleine L'Engle publicada en 1962 está dirigida por Ava DuVernay tras su éxito con Selma y protagonizada por Reese Witherspoon, Oprah Winfrey, Mindy Kaling, además de la joven Storm Reid.

Sinopsis

Meg tiene 13 años y es más que una adolescente con problemas de adaptación. Desde que su padre científico desapareció hace cuatro años, la chica no ha vuelto a ser la misma. Hasta que su hermano de 6 años le presenta a unas misteriosas mujeres que les permitirán embarcarse en una aventura singular...

Elenco o reparto

Storm Reid: Meg

Oprah Winfrey: Mrs. Which

Reese Witherspoon: Mrs. Whatsit

Mindy Kaling: Mrs. Who

Levi Miller: Calvin

Deric McCabe: Charles Wallace

Chris Pine: Mr. Murry

Gugu Mbatha-Raw: Mrs. Murry

Zach Galifianakis: Happy Medium

Tráiler

Fechas de estreno

A Wrinkle in Time se estrena el 9 de marzo de 2018 en Estados Unidos. En España también se estrena el 9 de marzo con el título Un pliegue en el tiempo.

En México se estrena el 29 de marzo con el título Un viaje en el tiempo.

Reseña o crítica

Justo antes de que empezara la proyección avanzada de A Wrinkle in Time (Un pliegue en el tiempo o Un viaje en el tiempo) para prensa y fans en San Francisco, su directora Ava DuVernay quiso dirigirse a la audiencia con un video pregrabado. "Esto es una carta de amor para la gente joven o aquellos que se sienten jóvenes. Acepta al niño que llevas dentro, tu versión de 12 ó 13 años", dijo, añadiendo que quiere que seamos de nuevo niños viendo su película, que disfrutemos de ella con la inocencia e ilusión que teníamos a esa edad.

El problema es que yo soy ya una cínica incapaz de conectar con mi versión adolescente temprana, tal vez por eso A Wrinkle in Time no acabó de convencerme. Aunque no estoy segura de que el problema al ver, y no disfrutar necesariamente con esta película, haya sido sólo mío.

Atsushi Nishijima

Un pliegue en el tiempo arranca con un padre (Mr. Murry interpretado por un Chris Pine barbudo) y una hija (Meg) teniendo un momento edulcorado al máximo. Él le enseña algo científico, ella lo aprende con entusiasmo y quiere saber si querrá a su nuevo hermanito a punto de nacer. "El amor siempre está ahí, incluso si no lo ves", le dice el padre a su hija para tranquilizarla.

Se produce una elipsis temporal y Meg es ahora una niña de 13 años interpretada por Storm Reid y con una excelente relación con su hermano menor, Charles Wallace (Deric McCabe). La radio nos explica que su padre desapareció hace cuatro años por motivos misteriosos mientras trabajaba. A causa de dicha desaparición Meg tiene problemas de adaptación en la escuela, algo que trata de solucionar su madre (una muy desaprovechada Gugu Mbatha-Raw). Pero Charles Wallace tiene planes mejores: presentarle a su hermana a Mrs. Whatsit (Reese Witherspoon), Mrs. Who (Mindy Kaling) y Mrs. Which (Oprah Winfrey). Se trata de unas criaturas misteriosas e increíblemente maquilladas, peinadas y vestidas que quieren ayudar a Meg y a Charles Wallace a encontrar a su padre. Oh, y en la búsqueda/aventura fantástica acaba también inmiscuido Calvin (Levi Miller), un compañero de escuela de Meg que la mira con ojos de cachorrillo enamorado.

Atsushi Nishijima

No sé si uno de los problemas de esta película fue tratar de condensar el libro original de Madeleine L'Engle en el que se basa esta historia en "sólo" 109 minutos de metraje, pero A Wrinkle in Time da la sensación de precipitarse demasiado a ratos. Y en otras ocasiones simplemente se detiene sin necesidad. Como cuando las tres criaturas encarnadas por Witherspoon, Winfrey y Kaling se llevan a los niños a un planeta de flores parlanchinas y sobrevuelan sus paisajes de colores saturados e inequívocamente generados digitalmente, cuando en realidad deberían estar en plena búsqueda de Mr. Murry.

Tampoco ayuda que prácticamente desde el principio de la película se vaya a saber cuál es el desenlace. Ni siquiera la talla interpretativa de Witherspoon -- cuyo personaje tiene la responsabilidad de dispensar todo el humor de Un pliegue en el tiempo con diálogos como "Son humanos, son muy limitados" -- consigue compensar por los muchos momentos directamente causantes de incomodidad que hay en la película. Como cuando Calvin le dice a Meg: "No tienes idea de lo increíble que eres, ¿verdad?". Es la típica línea de diálogo que tal vez podría haber dicho convincentemente un actor más maduro, pero que en labios del intérprete equivocado hace que retiremos la vista de la pantalla y miremos el reloj.

La película tiene cualidades positivas: como el hecho de apuntar hacia el amor de todo tipo y la confianza en uno mismo para vencer los muchos males que plagan la Tierra. O la representación de muchas mujeres, muy diferentes y con las que será muy fácil que el público pueda sentirse identificado. También me gustó su banda sonora, que con canciones de Sia y otros artistas bailables me dio la impresión que se podría convertir en una buena fuente para encontrar algún que otro tema ideal para mi lista para correr.

Pero para mí A Wrinkle in Time nunca consiguió convertirse en la aventura fantástica que prometía ser. No me recordó la magia de títulos como Willow, Princess Bride o Ladyhawke. Realmente no sé decir si a mi versión de 12 ó 13 años le hubiera gustado esta película, pero mi versión de 38 quiere pensar que en realidad no.

