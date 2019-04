Warner Bros. Pictures

Soy consciente de que no soy el público objetivo de Shazam!, la nueva película basada en un personaje de DC Comics y protagonizada por Zachary Levi. Ha habido, sin embargo, otros títulos recientes (y que no creía necesariamente que fueran para mí) en los que he reconocido sus muchas cualidades positivas. Como éste, éste y definitivamente éste.

No fue el caso con Shazam!. Para empezar no me hizo reír tanto como Deadpool o Deadpool 2. Es cierto que las películas protagonizadas por Ryan Reynolds me provocaron carcajadas incómodas ante las tonterías soeces o asquerosidades que destacaban. Y un poco eso mismo era lo que esperaba de Shazam!, pero no hubo risas cargadas de vergüenza.

Tal vez parte de esa falta de humor haya sido por lo que mientras que las películas de Deadpool tienen una clasificación R en Estados Unidos (no apta para menores de 17 años sin acompañantes adultos), en tanto que Shazam! está clasificada como PG-13 (no recomendada para menores de 13 años). Aunque la posibilidad de decir más palabrotas o mostrar más violencia no debería ser todo lo necesario para hacer que un personaje sinvergüenza e irreverente resulte divertido.

Warner Bros. Pictures

Para empezar la premisa en este título es un poco compleja y la historia se toma un buen rato en establecer quiénes son sus personajes. Djimon Hounsou interpreta a Wizard, un mago que está muy mayor y busca a un campeón para que herede su magia. El campeón en cuestión debe demostrar que es puro de corazón y fuerte de espíritu. Y que además puede resistir la tentación.

Mark Strong interpreta al Dr. Sivana, el típico científico loco que se convierte en supervillano. Cuando era pequeño su padre y su hermano le decían cosas como "Eres un mierda quejica y miserable" y tuvo un encuentro con el tal Wizard. Lleva tratando de volver a encontrarse con él desde entonces.

Warner Bros. Pictures

Luego está Billy Batson (un Asher Angel que parecería que escogieron por su cara bonita, ya que no tiene muchas tablas interpretativas), un adolescente problemático de 15 años obsesionado con la idea de encontrar a su madre biológica. Billy ha estado en el sistema de casas de acogida desde muy pequeño y no deja de escaparse de todos los hogares en los que vive. Hasta que acaba en casa de Rosa y Victor Vasquez (Cooper Andrews y Marta Milans), una pareja que también pasó por el sistema de casas de acogida y tiene acogidos a otros cinco niños. La familia de los Vasquez es un retrato de la diversidad más absoluta. Billy acabará congeniando a regañadientes con Freddy (Jack Dylan Grazer) y con las bromas de éste empieza por fin el humor en la película.

"Parecen muy majos pero las cosas se pueden poner muy Game of Thrones en esta casa", le dice Freddy a Billy al conocerlo. En realidad acaba resultando que los Vasquez y su multitud de hijos acogidos, son tan buena gente que casi resultan no creíbles.

Para acabar de rizar el rizo, Billy se convertirá en el campeón que el mago estaba buscando (y en realidad no te estoy contando nada que no se haya revelado ya en el tráiler de esta película). Cambiando su aspecto y convirtiéndose en alguien con el aspecto de Zachary Levi y vestido con un traje de spandex rojo cada vez que dice la palabra "¡Shazam!".

Warner Bros. Pictures

"¿Cuáles son tus superpoderes?", le pregunta Freddy a Billy versión Shazam cuando lo ve por primera vez con la altura, los músculos y la capa de superhéroe. "¡Ni siquiera sé cómo se mea con esto puesto!". Y a partir de ahí ambos inician una búsqueda por saber cuáles son las habilidades de Shazam, con grabación en iPhone y publicación en YouTube incluida. Una investigación que constituye una de las partes más divertidas de la película.

En realidad, Shazam! hubiera sido mucho mejor película (o al menos mucho más entretenida) si se hubiera tomado menos en serio a sí misma y en lugar de querer explicarnos una gran historia sobre las grandes responsabilidades que representa ser un superhéroe y lo que significa el concepto de "familia", se hubiera limitado simplemente a la irreverencia y el gag continuo.

Pero no. Enseguida vuelve a entrar en escena Strong con su Dr. Sivana. En realidad no creí que llegara a ver una película en la que prefiriera que Mark Strong tuviera un papel más corto.

Más allá de la línea narrativa principal en la que el héroe que no está preparado para serlo, debe afrontar sus muchos miedos y aceptar que su máxima de "las familias son para la gente que no puede cuidar de sí misma" es un embuste con el que lleva viviendo demasiado tiempo, la trama tiene también algunos buenos momentos.

Para empezar el concepto de familia es en realidad muy flexible en Shazam! y me gusta que no esté definida simplemente por lazos de sangre. Aunque el tratamiento que le da la película a la madre biológica de Billy encaja mucho con en el tipo de mentalidad conservadora de Hollywood que aún no ha acabado de cambiar del todo.

En la película hay una referencia a esta secuencia mítica de Big, con piano de pies incluido, en la que Shazam! se permite hacer un guiño a ese otro título sobre un niño atrapado en el cuerpo de un adulto.

Abundan también las referencias a otros personajes de DC Comics, sobre todo Batman y Superman. Y los fans de The Incredibles seguramente sonrían en un momento en el que Shazam hubiera preferido que su traje lo hubiera diseñado la siempre divina Edna Mode para que siguiera la máxima de "No capes!" (¡Nada de capas).

"Si un superhéroe no puede salvar a su propia familia, no es demasiado heroico", dice Billy en un momento de la película en el que ya ha aprendido algunas lecciones vitales. A lo que yo añadiría un: si una película irreverente sobre superhéroes no hace reír demasiado, no es lo suficientemente interesante. Aunque es cierto que, tal como apunta mi colega Richard Trenholm de CNET, al menos Shazam! es lo más ligero y divertido que hemos podido ver hasta el momento en el Universo extendido de DC (DCEU, por sus siglas en inglés).

Naturalmente, como con todas las películas de superhéroes que se precien últimamente, Shazam! contiene no una sino dos secuencias que aparecen después de los títulos de crédito. Así que quédate hasta el final si quieres tener una idea de hacia dónde podrían ir las cosas las cosas en el DCEU.

Shazam! o ¡Shazam! se estrena en Estados Unidos, España y México este 5 de abril.