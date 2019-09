A Quiet Place 2: Trama, fecha de estreno y todo lo que debes saber

No hagas ruido o morirás. Esa es la sencilla sentencia de A Quiet Place, una película que costó US$17 millones y recaudó más de US$340 millones en todo el mundo.

Con tales cifras, era obvio que Paramount Pictures, la productora de la cinta, pediría una secuela. John Krasinski, escritor y director del largometraje, afirmó que no estaba muy feliz con la idea de una continuación, pero entendió que era inevitable.

En un podcast de The Ringer, Krasinski explicó por qué cambió de decisión: "Soy realista. Siempre me ha gustado la idea de ver todo desde la perspectiva de los demás, y lo entiendo totalmente. Cuando eres un estudio y tienes un éxito como ese, quieres otro. [Una secuela] no era nuestra intención ni la del estudio, pero entiendo por qué".

Krasinski, conocido por interpretar a Jim Halpert enThe Office, le dijo a The Ringer que aceptó darle una idea a Paramount para que otros directores trabajaran con ella, sin embargo, el retoño se transformó en un guión: "Tuve esta pequeña idea y mi productor, una vez más, fue muy inteligente y dijo: '¿Lo escribirás para poder dárselo a estos cineastas que vienen?' y dije, 'sí'. Y luego, después de unas tres semanas, me dijo: '¿Por qué no solo escribes esto y luego conseguimos otro director?' y, por supuesto, con su discurso Jedi me engañó para que firmara la secuela".

CNET en Español

¿De qué va la secuela?

A Quiet Place cuenta la historia de una familia que se esconde de unas criaturas asesinas, con un sentido de la audición muy desarrollado. Permanecer callados es la mejor estrategia para sobrevivir, pero la presencia de un recién nacido y una hija sorda (quien, por lo tanto, no tiene plena conciencia del ruido), dificulta la tarea.

¿La secuela seguirá la misma fórmula o cambiará el enfoque? "La idea es bastante simple", aseveró Krasinski al portal Deadline en 2018. "La estoy escribiendo, no la tengo detallada aún, pero el pensamiento que surgió en mí, que es lo que realmente me entusiasma, es que la mayoría de las secuelas son sobre el regreso de un héroe o un villano. Tomas a este personaje que a la gente le encantó, lo traes de vuelta y tienes que crear todo este nuevo mundo alrededor de ellos. Allí es donde fallan".

"Nosotros tenemos ese mismo escenario. Tenemos el mundo, pero puedes tirarle a quien quieras y todos se sentirán conectados. La razón por la que decidí volver, al final, es que este mundo es demasiado rico y es muy divertido de explorar. Hay tantas cosas diferentes para ver ahora. Todos en este mundo están experimentándolo, por lo que me causa curiosidad ver cómo luce desde otra perspectiva", acotó el director.

Blunt, que en la vida real es esposa de Krasinski, dio otras pistas a la revista de entretenimiento Entertainment Weekly (EW) en noviembre del año pasado: "De alguna manera, la idea de ver quiénes eran estas personas antes de que sucediera todo esto sería interesante, pero no estoy muy segura porque creo que en realidad ahora es el siguiente capítulo y lo que sucederá a continuación. Creo que la gente se siente muy interesada en esta familia … Creo que es un libro tan abierto en este momento, y ciertamente para John, quien está mirando las cosas con láser mientras hablamos".

Millicent Simmonds, quien interpreta a la hija mayor de los Abbott, también habló con EW y expuso tres puntos de vista para retomar la película: "Uno estaría mirando hacia el pasado, ¿cómo surgieron los extraterrestres? El otro involucra a una familia diferente que lidia con los mismos problemas que los Abbott. La tercera idea sería el futuro: ¿cómo está el mundo después, una vez que los niños sean mayores? ¿O qué pasa con los alienígenas o cómo mejoramos o resolvemos ese problema?".

"Creo que también vamos a tener unas cuantas respuestas sobre el origen de dónde y cómo pasó todo esto", reveló uno de los fichajes para la secuela, Brian Tyree Henry en declaraciones al periódico Observer en junio de 2019. "Creo que la gente quiere saber eso, pero también vas a ver otra perspectiva... Más sobre la gente que sobrevivió a esto en la próxima", agregó.

Tyree Henry explicó que los sobrevivientes de la primera entrega se enterarán de que no son los únicos. Este sería el pretexto para que entre en acción el fichaje bomba de la película: Cillian Murphy (Peaky Blinders).

Según The Hollywood Reporter, Murphy interpretaría a un individuo muy interesado en formar parte de la familia que sobrevivió en la primera entrega.

Personajes

Por ahora, no se sabe si repetirá todo o parte del elenco de la película original, mientras que se han confirmado a Brian Tyree Henry (Atlanta) y Cillian Murphy (Peaky Blinders) para la nueva entrega, aunque sin roles definidos oficialmente.

Este es el elenco de A Quiet Place:

Emily Blunt (Evelyn Abbott). Es una doctora, esposa de Lee Abbott y madre de Regan, Marcus y Beau.

(Evelyn Abbott). Es una doctora, esposa de Lee Abbott y madre de Regan, Marcus y Beau. John Krasinski (Lee Abbott). Es el esposo de la doctora Abbott, padre de Regan, Marcus y Beau.

(Lee Abbott). Es el esposo de la doctora Abbott, padre de Regan, Marcus y Beau. Millicent Simmonds (Regan Abbott). Es la hija sorda de Lee y Evelyn, y la hermana mayor de Marcus y Beau.

(Regan Abbott). Es la hija sorda de Lee y Evelyn, y la hermana mayor de Marcus y Beau. Noah Jupe (Marcus Abbott). Es el hijo de Lee y Evelyn, y el hermano de Regan y Beau.

(Marcus Abbott). Es el hijo de Lee y Evelyn, y el hermano de Regan y Beau. Cade Woodward (Beau Abbott). Es el hijo más pequeño de Lee y Evelyn, el menor de los hermanos Abott.

Fecha de estreno

El rodaje comenzó en julio de 2019. De acuerdo con Deadline, Paramount cambió la fecha de estreno de A Quiet Place 2, en un principio era el 15 de mayo de 2020, ahora se maneja el 20 de marzo del mismo año.

Tráiler e imágenes

Por ahora solo tenemos una imagen que simplemente nos informa del inicio de las filmaciones:

Apenas tengamos noticias de un adelanto, teaser o tráiler, actualizaremos este artículo.