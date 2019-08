Dueño de 8chan dice que el tirador de El Paso no publicó el manifiesto en su sitio

Captura de pantalla por CNET

El foro anónimo 8chan ha estado bajo la lupa desde el tiroteo masivo que se realizó en El Paso, Texas el sábado 3 de agosto. Un manifiesto anti-inmigrantes, lleno de odio, escrito por el presunto responsable del tiroteo fue subido al sitio antes de la masacre. Sin embargo, el dueño de 8chan, Jim Watkins, dijo el martes 6 de agosto que la diatriba de 2,300 palabras no fue publicada por el supuesto tirador.

Watkins publicó un video en su canal de YouTube el 6 de agosto donde dice que el manifiesto fue publicado primero en Instagram y no en su sitio. Watkins asegura que el documento después fue cargado en su sitio por otro usuario y que las autoridades fueron alertadas.

"Antes que nada, el tirador de El Paso publicó en Instagram, no en 8chan", aclaró Watkins. "Después, alguien cargó el manifiesto [en la página]. Sin embargo, ese manifiesto no fue publicado por el atacante de Walmart. Yo no sé si él lo escribió o no, pero es claro que no fue publicado por el asesino".

Tras el descubrimiento del manifiesto en el foro 8chan, el sitio dejó de recibir soporte técnico de servicios como la plataforma de seguridad Cloudflare. Temprano el lunes 5 de agosto, el sitio salió del aire y un tuit de su cuenta oficial dice que estará desconectado entre 24 y 48 horas.

Fredrick Brennan, fundador de 8chan y que ya no está vinculado con la página, le dijo el 4 de agosto al periódico The New York Times que el sitio debe cerrarse. "No le hace ningún bien al mundo", dijo al periódico. "Es completamente negativo para todo el mundo excepto para los usuarios que están ahí. Y ¿saben qué? También es negativo para ellos. Solo que no se dan cuenta".

Previamente este año, el responsable del ataque a dos mezquitas en Nueva Zelanda y el tirador en el ataque a una sinagoga en California publicaron en 8chan sus manifiestos.

El FBI declinó hacer comentarios sobre la declaración de Watkins. Instagram no ha respondido por el momento a una solicitud de comentarios.