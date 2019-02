Tu próximo teléfono 5G se podría conectar a tus gafas de VR

La próxima oleada de teléfonos 5G potenciados con el procesador Snapdragon 855 de Qualcomm tienen un interesante truco en su interior: Pueden potenciar gafas de realidad virtual y aumentada a través de la conexión USB-C. Esto significa que podríamos ver más gafas de VR y AR livianas y conectadas a un cable, sino que también podrían ser más baratas.

En la feria Mobile World Congress en Barcelona, Qualcomm anunció una nueva iniciativa para conectar teléfonos 5G con una nueva oleada de teléfonos, y está planeando un programa de certificación y una calcomanía de marca para estimular el interés en gafas de VR/AR que se puedan conectar al teléfono.

¿Será esto en lo que se convertirán las HTC Vive Cosmos? Aún no lo sabemos. Pero una nuevas gafas de realidad virtual de Acer llamadas nReal Light, un compacto par de gafas de realidad mixta, son los primeros productos compatibles además de un par de gafas de Pico que no han sido anunciadas.

Qualcomm también anunció que los primeros teléfonos compatibles serán fabricados por Xiaomi, HTC, OnePlus, Oppo, Asus y Vivo. Las operadoras celulares que apoyen la iniciativa de Qualcomm incluyen, hasta el momento, a Sprint, LG U+, YIM, KDDI, SK Telecom, Swisscom y KT.

Qualcomm está planeando crear su propia insignia "XR Optimized" para indicar cuáles teléfonos y gafas podrán funcionar juntos. La empresa también insiste en referirse al mundo de las gafas de realidad virtual y aumentada como XR. Aunque es un término aceptado para lo que se conoce como realidad mixta, resulta confuso para quienquiera que no pertenezca a esta industria.

Las gafas de realidad mixta nReal debutaron en CES 2019 y se asemejan más a un par de gafas regulares que los productos de rivales como Magic Leap One. Las gafas nReal se conectaban a una caja potenciada por Snapdragon 845 en CES, pero Qualcomm sostiene que el procesador 855 tiene suficiente poder gráfico como para satisfacer las necesidades de las gafas, sin ninguna latencia. Esto puede significar que las gafas del futuro se harán más pequeñas y serían más baratas. Las gafas Rokia Aurora, que se conectan por USB-C, pueden ser una pista de lo que está por venir.

Los teléfonos Snapdragon 855 no funcionarán con estas nuevas gafas apenas salgan de la caja. Requieren de USB-C para lidiar con la salida de video (DisplayPort), algo no tienen todos los teléfonos. También requerirán de un software especial de Qualcomm, que certificará previamente los teléfonos para asegurarse de la compatibilidad.

Las gafas de Acer y nReal se demostrarán durante MWC en Barcelona.

CNET y CNET en Español están en Barcelona para traerles todos los detalles del Mobile World Congress en esa ciudad.

