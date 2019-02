¿5G en PCs? Ese es el plan de Lenovo para 2020 con chips de Qualcomm

Ya no son solo teléfonos 5G; la conectividad ultrarrápida también llegará a las PC.

Qualcomm el lunes en el MWC en Barcelona dijo que ha juntado su módem 5G de segunda generación, el X55, con el procesador 8cx para computadoras que presentó en diciembre. La nueva plataforma de cómputo Snapdragon 8cx 5G permitirá a los fabricantes de computadoras, para finales de este año y a principios del próximo, lanzar dispositivos que se conecten a las nuevas redes ultrarrápidas de 5G.

La compañía espera ver a las compañías desplegar sus propias redes privadas 5G en sus edificios, lo que "permitirá un enlace de datos de alto rendimiento y más rico en seguridad para la próxima generación de aplicaciones y experiencias de conectividad para el trabajador moderno".

Lenovo dijo que será "el primero" en tener una PC 5G habilitada con Snapdragon en el mercado a principios de 2020.

"Esta es la nueva generación de PCs que ofrecerá inteligencia artificial, alto rendimiento, mayor vida de batería y la conectividad permanente promete permitir mejores y más rápidas experiencias para los consumidores, pequeños negocios y grandes empresas", dijo en un comunicado Johnson Jia, vicepresidente y director general de la división de PC de consumo y dispositivos inteligentes de Lenovo Intelligent Devices Group.

La 5G promete incrementar significativamente la velocidad, la cobertura y la responsividad de las redes inalámbricas. Puede ofrecer velocidades entre 10 y 100 veces más rápidas que la típica conexión celular actual e incluso más rápida que lo que ofrecen conexiones físicas con fibra óptica. Asimismo, potenciará la velocidad con la que se conecta un dispositivo con velocidades tan rápidas como un milisegundo para iniciar tu descarga o envío.

El Mobile World Congress, la feria mundial más grande de telefonía móvil, ha visto anuncio tras anuncio de empresas trabajando en 5G —y Qualcomm ha sido parte de ellos en la mayoría de los casos. Lenovo se unió a Qualcomm en su conferencia de prensa el lunes para hablar de PCs conectadas.

El objetivo de las PC con conexión permanente es llevar las características del teléfono inteligente a las computadoras, como la duración de batería de todo el día o de varios días y la conectividad 4G LTE constante. Las personas pasan una mayor cantidad de tiempo en sus teléfonos y menos tiempo en sus PC, y se aferran a las computadoras durante más tiempo que a sus teléfonos inteligentes. La respuesta para Microsoft y los fabricantes de PC tradicionales ha sido convertir las computadoras en algo más parecido a los teléfonos —y la promesa de las computadoras con tecnología Qualcomm fue la duración de la batería de varios días.

En diciembre, Qualcomm presentó su primer procesador diseñado específicamente para PC con conexión permanente, el Snapdragon 8cx. Este chip, como el Snapdragon 855 de Qualcomm para teléfonos inteligentes, está construido con tecnología de proceso de 7 nanómetros, la técnica más avanzada disponible en la actualidad. Ofrece grandes saltos de rendimiento frente a sus predecesores en PC y es capaz de ejecutar más aplicaciones y servicios que los usuarios desean en sus dispositivos. Lenovo fue el primer socio importante de Qualcomm para el 8cx.

Con el nuevo 8cx con 5G, Qualcomm sigue presumiendo el uso de varios días, pero dijo que "la duración de la batería varía significativamente con la configuración, el uso y otros factores".

Y aunque 5G puede estar llegando a las PC, eso no significa que los consumidores lo usarán. Matt Bereda, vicepresidente de Mercadotecnia de Consumo Global para PC y Tabletas en Lenovo, dijo a CNET en diciembre que la mayoría de las personas no activan el servicio 4G LTE en sus PC con conexión permanente de Lenovo.

"Más de la mitad de la gente no conecta estos dispositivos", explicó Bereda en el Snapdragon Technology Summit, de Qualcomm.

El costo es uno de los mayores factores por los que la gente no utiliza el 4G LTE en sus computadoras Windows o Snapdragon, dijo. Lenovo encontró que la mejor manera de vender PC con conexión permanente era no presumir tanto la parte de la conectividad.

CNET y CNET en Español están en Barcelona con todos los detalles del Mobile World Congress en esta ciudad.

Sigue aquí toda nuestra cobertura.

Y además te contamos qué es CRISPR, la herramienta que está transformando la ingeniería genética: Esto es todo lo que tienes que saber de esta herramienta para la edición genética que un día podrá curar enfermedades, erradicar especies y diseñar bebés.

¿Cuál comprar? Galaxy S10 vs. Galaxy S10 Plus vs. Galaxy S10E vs. Galaxy S10 5G: Comparamos las especificaciones, diseño y otras características de los nuevos Galaxy S10 para determinar sus diferencias.