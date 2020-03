No, 5G no es la causa de la pandemia del coronavirus

Getty Images

A medida que el nuevo coronavirus se va propagando más y más, también lo han hecho los rumores de lo que ha causado el brote y cómo se ha propagado. Uno de los rumores que ha adquirido tracción en Internet es que las redes 5G han causado la enfermedad. Esto es completamente falso. Las ondas radiales no generan un virus, que es precisamente lo que es el SARS-CoV-2 —el virus que causa la enfermedad COVID-19.

Keri Hilson, una cantante estadounidense con 4.2 millones de seguidores en Twitter, publicó el domingo 15 de marzo varios tuits que intentaban asociar el coronavirus con 5G. Hilson escribió: "La gente nos ha estado tratando de advertir sobre 5G durante AÑOS. Peticiones, organizaciones, estudios... lo que estamos pasando ahora son los efectos de la radiación. El 5G se lanzó en CHINA. 1 de noviembre, 2019. La gente se murió".

Otros usuarios en YouTube y Facebook, incluyendo un grupo en contra de 5G en Facebook, también han compartido aseveraciones falsas. Un usuario de Facebook con el nombre de Ben Mackie asoció el 5G con el coronavirus, afirmando que no se trata de un virus. El usuario también aseveró que Bill Gates, cofundador de Microsoft, inventó esta tecnología y que es un esfuerzo por reducir la población del mundo. Dijo también que las vacunas desarrolladas para combatir el coronavirus son chips para ser implantados en la gente.

Estas aseveraciones fueron refutadas y denegadas por FullFact, un verificador de datos del Reino Unidos, y otros expertos se han sumado al tema.

"Esta historia sobre que el 5G [causa el COVID-19] no tiene credibilidad científica y tiene ciertamente un potencial para distraer, como cualquier otra clase de desinformación, de los esfuerzos para controlar la epidemia de COVID-19", dijo el doctor Jonathan M. Samet, un profesor en el Colorado School fo Public Health.

Brendan Carr, un comisionado con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), tuiteó el lunes que el intento de que el virus que provoca el COVID-19 se propaga de persona a persona, y no a través de ondas radiales, y reiteró que la FCC, la Dirección de Alimentos y Medicamentos y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos todas han dicho que 5G es seguro.

5G es una nueva tecnología inalámbrica superveloz que se ha estado desplegando a lo largo del mundo. En Estados Unidos, grandes ciudades como Nueva York y Dallas tienen redes 5G, así como también en áreas de China y el Reino Unido.

Sin embargo, desde que se empezó a hablar del 5G han surgido preocupaciones sobre sus implicaciones de salud. Una versión de 5G, conocida como onda milimétrica, se ejecuta en ondas radiales de alta frecuencia. Estas señales no pueden viajar a largas distancias y requiere que se instalen torres con poca distancia entre sí y en varias ubicaciones. Esto ha despertado preocupaciones de que las ondas radiales puedan producir radiación perjudicial que podría causar cáncer cerebral, reducir la fertilidad y otras enfermedades.

La FDA y FCC dicen que no hay nada de qué preocuparse. La mayoría de los estudios no han encontrado una asociación entre las señales de frecuencia radial de teléfono y torres celulares con enfermedades. En 2011, la Organización Mundial de la Salud dijo que los celulares podrían causar algunos tipos de cáncer cerebral, pero tres años después la OMS dijo que un gran número de estudios realizados en las últimas dos décadas no han encontrado efectos adversos sobre la salud debido al uso de teléfonos móviles.

