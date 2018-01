Steve Prezant/Corbis

¿Has hecho ya la lista de todo aquello que quieres mejorar en el nuevo año? Si todavía no tienes claro cuáles serán tus objetivos para 2018 (y que seguramente habrán quedado atrás el 1 de febrero), te proponemos algunos propósitos tecnológicas para el año nuevo que en realidad son mucho más sencillos que despertarse cada día a las seis de la mañana para ir a nadar o distinguir a todos los Buendías, Aurelianos y Arcadios del clásico de Gabriel García Márquez.

He aquí 5 propósitos tecnológicos que puedes hacerte para el año que comienza.

Sácale más provecho a tu teléfono

Y no, con eso no nos referimos a que lo sigas consultando compulsivamente cada 30 segundos para ver si tu grupo de WhatsApp de amigos de la escuela ha enviado un nuevo chiste de gusto dudoso (o que te puede meter en problemas con el departamento de recursos humanos de tu empresa). O si alguien le ha dado Me gusta a tu última publicación de Instagram.

Úsalo para escuchar las noticias o un podcast mientras caminas del trabajo a casa, instala el app Kindle para leer incluso si te has dejado el lector electrónico en casa, mata las horas de ese vuelo infinito con algunas series y películas que no viste en su momento.

Además de usar tu teléfono como una fuente de cultura digital, no te conformes con los apps que vienen instalados por defecto. Explora y encuentra alternativas. Por ejemplo, Apple Maps no es el app obligado de navegación para usuarios de iOS, Google Maps o Waze podrían ser alternativas mejores para ti.

Desintoxícate un poco

Asegúrate de hacer un uso optimizado de tu teléfono, pero controlado. Practica la desconexión durante las noches o incluso fines de semana. Entendemos que tu teléfono se haya convertido también en tu cámara y por eso te lo llevas a todas partes, pero si activas su Modo de vuelo puedes usarlo para capturar todos los momentos inolvidables de tu vida (sin necesidad de que te interrumpan las notificaciones constantes).

No dejes de leer nuestro artículo sobre todo lo que puedes hacer para evitar una adicción malsana al teléfono. Porque, de verdad, no quieres acabar así o así.

Aprende algo nuevo

Puedes hacer como nuestra productora multimedia Marta Franco y estudiar esperanto con el app para aprender idiomas Duolingo. Suscribirte a ese podcast mítico de entrevistas de NPR para practicar tu comprensión oral en inglés o simplemente perfeccionar el arte de la buena entrevista. Apuntarte a esa clase a distancia de pintura europea para analizar telas de Leonardo da Vinci o Francisco Goya. U optar tal vez por un curso de fotografía digital para convertirte sí, definitivamente, en el rey de Instagram.

Mejora tu presencia 'online'

Empieza buscándote en Google para ver lo que aparece. Hazlo en modo incógnito (en Chrome ve a Archivo, Nueva ventana de incógnito) para asegurarte de que los resultados que obtengas no estén determinados por tu historial de búsquedas anterior.

En función de tus necesidades, opta por desempolvar y actualizar tu perfil profesional en LinkedIn. Decide si realmente quieres tener presencia en Twitter o Instagram -- según lo que encaje mejor con tu profesión -- y trata de mantener esos perfiles actualizados. Tal vez incluso te puede venir bien un perfil de tipo público en Facebook o una página personal con tu información biográfica y profesional en WordPress.

Asegúrate además de tener una buena foto de retrato en todas estos perfile y sigue los consejos que te damos en este artículo sobre cómo gestionar tu reputación en Internet.

Andreas Laufenberg/Freeletics

Ponte aún más en forma

En 2018 no es necesario ir al gimnasio para estar en forma. O, dicho de otra forma, no haberte apuntado todavía al gimnasio ha dejado de ser excusa para no ser activo. Desde el podómetro que llevan los teléfonos inteligentes y que con apps como Salud en iOS o Google Fit en Android te permiten ver cuántos pasos das y cuánta distancia recorres cada día. Hasta apps, dispositivos o servicios definitivamente más sofisticados y que te ayudarán a mantener un cuerpo y mente sanos. Échale un ojo a nuestros consejos sobre cómo tu teléfono te puede ayudar a cumplir los propósitos de año nuevo. Y, si te gustan correr, nadar o el ciclismo siempre puedes optar por Strava y ver si a ti también te mantiene motivado a seguir haciendo ejercicio.