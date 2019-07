¿Son demasiadas 32 nominaciones para Game of Thrones? Esto dicen las redes

Game of Thrones es la reina de las series. Al menos eso dicen sus nominaciones a los premios Emmy 2019, que fueron anunciadas este 16 de julio.

La serie de HBO, que tuvo un polémico cierre, consiguió 32 nominaciones incluyendo las principales como Mejor serie dramática y las de actores principales de su categoría para Kit Harington y Emilia Clarke.

Sin embargo, GoT tendrá fuertes contendientes en la ceremonia que se llevará a cabo el próximo 22 de septiembre en Los Ángeles. Better Call Saul, Bodyguard, Killing Eve, Ozark, Pose, Succession y This Is Us aparecen como los grandes rivales de la serie inspirada en los libros de George. R. R. Martin.

Otra de las grandes batallas que veremos en los Emmy es la pelea de serie limitada, donde se enfrentarán Chernobyl (HBO) y When They See Us (Netflix), dos producciones basadas en hechos reales.

El anuncio de las nominaciones a la edición 71 de los premios Emmy 2019 fue hecho el martes por las estrellas D'Arcy Carden (The Good Place) y Ken Jeong (The Masked Singer) en el Saban Media Center, en el Wolf Theatre de Los Ángeles, California.

Rápidamente, Emmy se convirtió en la primera tendencia mundial. Estas son algunas de las reacciones que dejó el anuncio de los nominados en Twitter:

GoT vs. GoT

Los de Juego de Tronos compitiendo contra sí mismos en los Emmys pic.twitter.com/noNkMlZbIR — Omar de Pablo 🔜 #SDCC19 (@omardpablo) July 16, 2019

¿...?

Nominaron al Emmy al guión del capítulo final de #GameOfThrones pic.twitter.com/SUUQWIwhUv — Fito Mendonca Paz (@fitomendonca) July 16, 2019

Brindis por una gran victoria

Game Of Thrones tuvo 32 nominaciones en los emmys alto orgullo pic.twitter.com/fqX1Z559Po — Hiddleston. (@gotmxrvel) July 16, 2019

Para reír

Las nominaciones de #GameofThrones pic.twitter.com/hzwcVq9XfM — Anthony es ESPÍDERMAN no Espaiderman ⍟⎊𐋀ϟ (@Ratchet_AJZN) July 16, 2019

Todo en una mirada

Esta sola expresión le vale el Emmy a Emilia Clarke, punto. #DaenerysTargaryen pic.twitter.com/6GxBPnvbq2 — I.E.L.L. (@izra_ell) July 16, 2019

La revelación de la temporada

Me alegra una barbaridad saber que #Chernobyl opta a 19 premios en los #Emmys. Sin duda es de las mejores cosas que he visto en estas vacaciones.



Cruda, jodida, pero a la vez, deja una enseñanza. Todo lo que no sea darle el premio a mejor mini-serie lo consideraré fracaso. 😋😋 pic.twitter.com/gM1EGtsUSB — Darth Atrius. (@DarkSanti97) July 16, 2019

My queens

Emilia, Maisie, Sophie y Lena están nominadas a los Emmy's. MY QUEENS pic.twitter.com/SprMe57TYp — 𝕯𝖆𝖓𝖓𝖎 `♡ ¦ 🇲🇽 (@queenspnxdl) July 16, 2019

Oye Paco

Oye que yo siempre he sido muy fan de GoT pero... 32 nominaciones #Emmys por el bodrio de la última temporada... No me jodas Paco pic.twitter.com/5YM3qO7901 — Jone♡ (@Hey_Williamss) July 16, 2019

Una nueva categoría para ellos

Hola , les pueden dar un Emmy a este par ? #Emmys pic.twitter.com/tKzz1LSev7 — 𝒶𝑔𝓊𝓈𝓉𝒾𝓃𝒶 (@__aguscabrera) July 16, 2019

Hay objeciones

emilia y kit llevándose emmys por sus actuaciones en juego de tronos pic.twitter.com/W5Y4HFmiv8 — 🌙 (@laertyada) July 16, 2019

Kit Harrington nominado a Emmy al Mejor Actor. #Emmys pic.twitter.com/O4rgncbix2 — Niña Cócora (@Adelilla93) July 16, 2019

Puede pasar

Yo si Amy Adams no gana este año : #Emmys pic.twitter.com/p0KNR0J3BG — Tehanu (@dylath_leen_) July 16, 2019

Si Jon Snow así quede cuando vi que Kit estaba nominado a mejor actor en los #Emmys cuando no hizo ni madres en toda la ultima temporada de #GameofThrones pic.twitter.com/GExixVkiDE — Argonauta (@LaEspadaDelAlba) July 16, 2019

La única



La única que merece un #Emmy en Game Of Thrones es Lena Heady. Salió cinco veces en toda la temporada y se robó el show. pic.twitter.com/9Fph4pSQwJ — Mica 💚💜 (@AccioTolkien) July 16, 2019

No la quiere

En vivo y en directo, la respuesta de Kit Harington a su nominación al #Emmy. 😶 pic.twitter.com/AUloGJoA9e — Lalo Ortega (@Lalo_OrtegaRios) July 16, 2019

Felicidad

Gwendoline Christie y Nikolaj Coster-Waldau nomimados a los #Emmys por sus papeles como Brienne de Tarth y Jaime Lannister. Wiiiiiiiiiiiiiiiiiii pic.twitter.com/iZOM25mE5u — Ana Caos (@anacaotica88) July 16, 2019