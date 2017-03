Agrandar Imagen Juan Garzón / CNET

BARCELONA-- El MWC cierra sus puertas. La feria mejor conocida por ser el lugar para el lanzamiento de los teléfonos más importantes del año estuvo un poco deslucida este año, dando lugar a una resurrección de muertos vivientes del sector de la tecnología.

En CNET en Español no logramos encontrar ese "efecto wow" que a menudo vemos en las grandes marcas, aunque sí pudimos detectar tres grandes tendencias móviles que marcarán 2017.

¿Qué aprendimos de los lanzamientos de LG, Huawei y otras marcas en MWC?

1. Los celulares que son todo pantalla están aquí: Era una promesa del Galaxy S8 ausente, y LG la cumplió a su manera. Un teléfono con bisel reducido que marcará la tendencia de los demás móviles de este año. Es algo de lo que se viene hablando hace mucho, y que finalmente se ha comenzado a cumplir.

A esto sumamos la utilización de un ratio mucho más amplio, de 18:9, que permitirá ver imágenes más grandes y de mayor calidad, y también del contenido HDR en streaming, una promesa que Amazon y Netflix aseguran que cumplirán, y el LG G6 está preparado para unirse a esta nueva tendencia.

2. Cámaras duales y de ángulo más amplio: LG y Huawei continuaron cada una con sus particulares cámaras duales para la parte trasera de los teléfonos, y es algo que continuaremos viendo, nuevas tecnologías que nos hagan ser aún más fans de la fotografía. Una marca española llamada Energy Sistem también hizo algo interesante con su teléfono Pro 3, agregó a su dual cámara la posibilidad de separar al objeto principal del fondo para luego poder copiarlo en cualquier otra imagen. Este tipo de desarrollos prometen abundar en 2017.

A esto hay que sumar cámaras frontales con un lente angular más amplio y una mayor apertura, para dar paso a más luz y a más elementos dentro de la imagen, una solicitud de los usuarios que por fin se está comenzando a cumplir.

3. Adiós botones: Se ha estado viendo desde hace algún tiempo como algunos fabricantes simplemente dejaban de incorporar botones físicos para incluirlos en la propia pantalla. ¿El problema? Esta acción reducía el panel y lo limitaba.

La nueva tendencia es eliminar de alguna forma esos botones y en el caso de Huawei vemos una nueva forma de interactuar con ellos. La compañía tiene un sensor de huella dactilar que también es un panel táctil, y que te permite ejecutar los movimientos de los tres botones tradicionales de Android. Aunque es algo raro que debes aprender a utilizar, te ahorra espacio en la pantalla para ver más y mejores contenidos.

Los lanzamientos de las grandes marcas en MWC 2017

Samsung: Presentó un video del Galaxy S8 que no cuenta nada del teléfono y que nos dejó con ganas demás.

La compañía también lanzó dos tabletas la Galaxy Tab S3 y la Galaxy Book, ambas compatibles con el S-Pen y pensadas para un entorno más profesional. La primera con Android y la segunda con Windows 10.

LG: La compañía lanzó en el MWC el LG G6, un teléfono que es bonito, elegante y es todo pantalla. Este dispositivo además marca tendencia básicamente porque su nuevo panel es de 18:9 y eso nos va a permitir ver contenidos con una mayor proporción y calidad.

Amazon y Netflix ya preparan contenidos para mostrarlos en esta pantalla, así que probablemente esa sea una de las cosas más relevantes que hemos visto en el Congreso Mundial de Dispositivos Móviles. Los rumores dicen que Samsung hará lo mismo, pero todavía nos queda esperar un poco para poder ver esto hacerse realidad.

Desde luego la dual cámara de LG no defrauda, mejora y ahora ambas tienen la misma resolución. Por cierto no debemos olvidar que ahora este teléfono tiene más batería y resistencia al agua.

Huawei: Esta fue la otra gran empresa que presentó teléfonos en MWC. Los Huawei P10 y P10 Plus. ¿Qué tendencias vemos en estos dispositivos? De nuevo la cámara dual y una pantalla más grande, así como la desaparición de los botones de Android que ahora puedes colocar en su nuevo botón de Inicio o en el propio panel.

Las cámaras duales mejoran su resolución y ahora tienen Efecto Artístico, un efecto muy parecido al del iPhone 7 Plus, que hace que desenfoques los fondos en tus fotos de forma automática.

El regreso de los muertos vivientes

Hay varias grandes compañías que se resisten a morir, y que han aprovechado la ausencia móvil de Samsung para hacer más ruido del normal.

Así por ejemplo tenemos a Moto con los nuevos Moto G5 y Moto G5 Plus, que son teléfonos bonitos y económicos que pueden gustarle a todo el mundo, aunque no son mejores que la serie Moto Z y sus Moto Mods.

También hemos visto el nuevo BlackBerry KeyOne, un teléfono bonito que revive el teclado físico de los teléfonos más antiguos de la empresa, que tiene pantalla táctil y que esconde no pocos secretos en su interior, aunque... siempre nos queda la pregunta ¿Puede BlackBerry volver a conquistar nuestros corazones?

Otra empresa que ha hecho un intento por revivir ha sido Alcatel, que ha lanzado el Alcatel A5, un teléfono sencillo cuyo mayor valor son sus carcasas intercambiables al mejor estilo de MotoMods, una propuesta mucho más barata que los Moto Z y que presentan un teléfono gracioso, aunque con poco trascendencia.

Y desde luego CNET en Español no podía cerrar este especial de otra manera que no fuera esta. Con el Nokia 3310. Nuestro viejo amigo ha vuelto, aunque incompleto, porque no tiene WhatsApp, ni Facebook, aunque desde luego si tiene Snake y ahora suma una cámara trasera con Flash.

Por cierto, la empresa lanzó los Nokia 3 y 5 como novedades, ambos incorporan Android y serán sus teléfonos insignia de la temporada, junto al Nokia 6.

Esta ha sido una semana intensa en Barcelona, en la que hemos trabajado para llevarte toda la información de tecnología del MWC.