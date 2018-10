Nueva serie animada de Guillermo del Toro ya tiene tráiler y fecha de estreno

La trilogía de dibujos animados creada por Guillermo del Toro bajo el título de Tales of Arcadia suma una segunda pieza. A Trollhunters (2016) ahora se une Tales of Arcadia: 3 Below, serie de la que Netflix dio a conocer su primer tráiler teaser y reveló su fecha de estreno, el 21 de diciembre.

La nueva serie cuenta con las voces en inglés de Diego Luna y Tatiana Maslany, quienes darán vida a los personajes protagonistas, Krel y Aja, respectivamente.

Este nuevo show trata sobre un par de jóvenes extraterrestres, Krel y Aja, pertenecientes a la realeza de su planeta, quienes se ven forzados a huir junto con su guardaespaldas Vex (voz en inglés de Nick Offerman).

Finalmente se refugian en la Tierra, donde ocultan su verdadera identidad como adolescentes, para evitar que sus perseguidores (un grupo de caza recompensas) los encuentren. Krel y Aja deben reparar su nave para regresar a su planeta, dominado por un cruel dictador.

La acción tiene lugar en el pueblo de Arcadia, donde también tiene lugar la historia de la serie animada Trollhunters (2016) y donde también se desarrollará un tercer show llamado Tales of Arcadia: Wizards, que se estrenará en 2019. Todos forman parte de un mismo universo, por lo que personajes de una serie pueden hacer cameos en otro show de la misma saga.

Ya los personajes protagonistas de 3 Below fueron introducidos en un episodio de la segunda temporada de Trollhunters, en los que Jim y sus amigos traban amistad con dos extraños compañeros de clases en la escuela secundaria, quienes resultan ser Krel y Aja, de quienes todos ignoran su origen extraterrestre.

Tales of Arcadia: 3 Below se estrena el 21 de diciembre en Netflix.

