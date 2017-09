Así fueron las 24 horas que pasé con el Galaxy Note 8

Agrandar Imagen CNET

El Galaxy Note 8 es el teléfono de moda. El nuevo dispositivo de Samsung tiene una enorme pantalla de 6.3 pulgadas, sobresale del bolsillo de mi pantalón y, la verdad, es fácil de sostener aunque no podrás escribir mucho tiempo con una sola mano pero… oye ¿te gustan los teléfonos grandes? Aquí vamos.

Lo primero que debes saber es que el Galaxy Note 8 color negro medianoche es bonito, brillante... y un imán de huellas dactilares y fácil de rayar, por lo que te recomiendo que si lo compras, no lo saques de la caja hasta que le pongas una funda.

Tan pronto lo enciendes, te encontrarás con Android Nougat y la propia interfaz de Samsung, pensada para la pantalla Edge. Sin embargo este teléfono está hecho de pequeños detalles, positivos y negativos, que te voy a contar con base en las 24 horas en las que lo he estado usando de forma intensiva.

Lo que me ha gustado del Galaxy Note 8

Su pantalla de 6.3 pulgadas simplemente te da una resolución increíble cuando ves videos o fotos y gracias a que no tiene biseles. La sensación es muy buena a primera vista.



Su cámara principal hace muy buenas fotos y el enfoque dinámico es una buena opción que intenta explotar la dual cámara integrada. Obtendrás un efecto bokeh bonito.



La cámara frontal hace buenas fotos, ofrece filtros tipo Snapchat y además tiene efecto belleza, aunque no te maquillará tanto como el de Huawei, que te hace parecer un muñeco y verte irreal.



La interfaz de Samsung tiene una buena gestión de la batería, que te indicará de forma automática qué aplicaciones están consumiendo más recursos, para que lo tengas en cuenta. Yo dejé Sonic Boom abierto durante la noche, y en la mañana me di cuenta de una alerta que indicaba que el juego me estaba consumiendo la batería en segundo plano, además me dio la opción de cerrarlo automáticamente, una muy buena solución para olvidadizos como yo.



Aunque pensé que me molestaría el sensor de huellas digitales, lo cierto es que aunque está un poco lejos de la punta de tu dedo, terminas acostumbrándote. Si no te gusta, puedes utilizar el sensor de iris, que es muy rápido y seguro para desbloquear el dispositivo -- es lo que yo he hecho.



Utilizando unos auriculares Bluetooth antiguos pude darme cuenta de que gracias a la tecnología Bluetooth 5.0 del Note 8 podía alejarme más del teléfono sin que se cortara la música. En particular, me di cuenta de que al utilizarlos con un iPhone tendían a cortarse más cuando me alejaba del teléfono que con el celular de Samsung.



César Salza / CNET

Lo que no me ha gustado del Galaxy Note 8

El enfoque dinámico de la cámara dual es limitado, porque no te deja editar el punto sobre el que has hecho el enfoque después de realizada la foto, algo que sí permite el Huawei P10.



El material con el que está diseñado el Note 8 se raya con facilidad. En mis primeras 24 horas y teniendo mucho cuidado ya le he hecho dos rayaduras. ¡Qué dolor!



El botón de Bixby Voice es un problema, porque al menos yo tengo la tendencia a confundirlo con el botón de bloqueo. Y debido a que Bixby aún no habla español, es molesto escucharla a cada rato. Si lo tocas sin querer te apagará la música para quedarse muda cuando el teléfono está bloqueado.



La batería en estas 24 horas apenas me ha durado medio día. Sin embargo, debemos echarle la culpa a todas las apps que descargué y a un uso mucho más intensivo de lo normal, sobre todo teniendo en cuenta que tuve que realizar la configuración inicial.



César Salza / CNET

24 horas con el Galaxy Note 8



Una de las cosas que más me ha gustado del Note 8 es el S Pen, una de sus señas características. No sé si es un accesorio que utilizaré mucho pero de buenas a primeras algo que me ha gustado es poder hacer y fijar notas en la pantalla Always On, así como la nueva utilidad de dibujar, algo que con frecuencia suelo hacer en el iPad Pro.

A esto quiero sumar su carga rápida. En solo media hora enchufado a la corriente con su propio cargador había recuperado casi la mitad de la energía de sus 3,300mAh. Tiene puerto USB Tipo C y puerto Jack 3.5. Trae sus propios auriculares AKG, que realmente no me han encantado porque son del tipo "in-ear", de esos que sellan el canal auditivo para que sea más difícil escuchar ruidos externos. Desde luego esto es cuestión de gustos.

He probado un modelo con procesador Exynos 8895. Un detalle en el que suelo fijarme cuando empiezo a configurar un nuevo móvil, es qué tanto le cuesta descargar todas mis apps del dispositivo anterior y actualizar las que tiene instaladas. En este caso particular he notado al Galaxy Note 8 con 6GB de RAM muy fluido. A pesar de tener una buena cola de actualización de apps no se recalentó y me permitió seguir probando Pen Up con el S Pen.

En mis pruebas de la cámara, y grabando video, el dispositivo tampoco ha tenido un recalentamiento fuera de lo normal.

¿Mi primera conclusión? Me enfrento a un teléfono enorme que no estoy seguro de necesitar día a día. A pesar de sus múltiples funciones no me ha cambiado la vida. Sus selfies -- una de las funciones que más pruebo en los teléfonos -- son bonitas y naturales y su S Pen que también es resistente al agua podría abrirme un nuevo mundo de posibilidades que no había contemplado antes, aunque en estas 24 horas no le he sacado demasiado partido. Lo seguiré probando y te contaré en 15 días mi veredicto final sobre el gigante, bonito y exuberante Galaxy Note 8.