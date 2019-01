Marvel Studios 2019

Cada año por estas fechas nos entran las ansias por saber qué nos deparará el futuro cinematográfico. Apenas hemos clausurado 2018 con varias películas de lo más satisfactorias como el mensaje feminista de Black Panther, una Bohemian Rhapsody que nos ha permitido apreciar mejor que nunca a Queen, la también muy musical A Star is Born o nuestra película preferida del año, Roma. Eso sin dejar de nombrar que de hecho la grandilocuente y cargada de superhéroes Avengers: Infinity War, no sólo no nos decepcionó, sino que nos gustó tanto que ya no podemos esperar para ver su continuación.

Precisamente por ese Avengers 4 y por otros tantos títulos que nos morimos de ganas por ver ya, aquí nuestra lista de películas más esperadas de 2019.

Jessica Kourkounis

Glass



Es la tercera parte de esta trilogía iniciada por M. Night Shyamalan en 2000 con el Unbreakable protagonizado por Bruce Willis y continuada con la secuela encubierta Split (2016) protagonizada por James McAvoy. Glass cuenta con Willis, McAvoy, Samuel L. Jackson y Sarah Paulson.

Estreno en Estados Unidos: 18 de enero

Alita: Battle Angel

La nueva de Robert Rodriguez viene con guión de James Cameron, que también produce, y Laeta Kalogridis (la creadora de Altered Carbon) y combina actores reales con el personaje de Alita (Rosa Salazar) hecho con captura de movimiento y animación. Alita: Battle Angel está basada en el manga cyberpunk de Yukito Kishiro Alita, ángel de combate.

Estreno en Estados Unidos: 14 de febrero

Chaos Walking

Dirigida por Doug Liman (Edge of Tomorrow) y basada en la novela para adolescentes The Knife of Never Letting Go de Patrick Ness, esta primera parte de la trilogía Chaos Walking cuenta la historia de un joven (Tom Holland de Spider-Man: Homecoming) que vive en un futuro distópico en el que una infección llamada Noise hace que todos los pensamientos humanos se puedan escuchar.

Estreno en Estados Unidos: 1 de marzo

Captain Marvel

Es la primera entrega de Marvel desde que con el final de Avengers: Infinity War y Ant-Man and the Wasp las cosas se quedaran francamente mal y medio universo se volatilizara. También es la primera película de Marvel con una protagonista femenina, la Captain Marvel encarnada por Brie Larson, y codirigida y coescrita por una mujer, Anna Boden.

Estreno en Estados Unidos: 8 de marzo

Us

Si te gustó la película de sátira social y crítica del racismo estadounidense camuflada de película de terror Get Out, ganadora del Oscar al mejor guión original, tal vez te interese el próximo proyecto como guionista y director de Jordan Peele. Todavía no hay detalles sobre la trama de esta película protagonizada por Elisabeth Moss y Lupita Nyong'o.

Estreno en Estados Unidos: 15 de marzo

Where'd You Go, Bernadette

La próxima de Richard Linklater (Boyhood, Before Sunrise) está basada en el best seller ¿Dónde estás Bernadette?. Cate Blanchett interpreta a la protagonista, Bernadette, una agorafóbica a la que no le gusta la gente que desaparece justo antes de que su familia salga de viaje a la Antártida. Su hija adolescente tratará de averiguar qué ha pasado con su madre.

Estreno en Estados Unidos: 22 marzo

Disney

Dumbo

En esta lista hay tres títulos de películas de animación clásicas de Disney que en 2019 veremos readaptadas. La primera de ellas es Dumbo, dirigida por Tim Burton y con un reparto de lujo que incluye los nombres de Eva Green, Colin Farrell, Danny DeVito, Michael Keaton o Alan Arkin.

Estreno en Estados Unidos: 29 de marzo

Avengers 4

Nos atreveríamos a decir que éste sea tal vez EL título más esperado del año. La cuarta de Avengers no solo cierra una etapa del universo fílmico de Marvel, además podremos ver qué pasó realmente con todos esos personajes que mordieron el polvo al final de Avengers: Infinity War y que esperamos que en realidad no estén del todo muertos.

Estreno en Estados Unidos: 4 de mayo

Ad Astra

No sabemos demasiado sobre esta historia, excepto que en ella Brad Pitt interpreta a un astronauta que se aventura en el espacio tratando de descubrir qué pasó con la misión fallida de su padre a Neptuno 21 años antes. La fórmula Pitt más ciencia ficción ha sido más que suficiente para decidirnos a incluir este título en nuestra lista.

Estreno en Estados Unidos: 24 de mayo

Aladdin

Te habíamos prometido adaptaciones de películas de animación de Disney. Ahí va la segunda. Dirige Guy Ritchie (Sherlock Holmes, Snatch) y Will Smith interpreta al genio de la lámpara.

Estreno en Estados Unidos: 24 de mayo

Pixar

Toy Story 4

Es discutible si realmente necesitábamos una cuarta parte de la franquicia de Toy Story, sobre todo porque en realidad es difícil que en Pixar puedan superar las tres películas anteriores. Pero estaremos pendiente de estas próximas aventuras de Woody (voz de Tom Hanks) y compañía, además de los nuevos personajes a los que pondrán voz de Patricia Arquette, Keanu Reeves y Keegan-Michael Key.

Estreno en Estados Unidos: 21 de junio

Spider-Man: Far From Home

Después de que Peter Parker se volatilizara con media expedición de los Avengers al final de Infinity War, es difícil saber qué nos deparará esta secuela de Spider-Man: Homecoming con Tom Holland en el papel protagonista.

Estreno en Estados Unidos: 5 de julio

The Lion King



Y la tercera adaptación de un clásico de la animación de Disney está dirigida por Jon Favreau (Iron Man). Chiwetel Ejiofor, Donald Glover y James Earl Jones ponen las voces a los protagonistas de esta historia contada ahora con imágenes creadas por computadora. Jones interpretó ya a Mufasa en las películas originales y recupera aquí el majestuoso personaje.

Estreno en Estados Unidos: 19 de julio

Andrew Cooper/Columbia Pictures

Once Upon a Time in Hollywood

Quentin Tarantino dirige. Margot Robbie, Leonardo DiCaprio y Brad Pitt protagonizan esta historia sobre un actor que ha visto tiempos mejores (DiCaprio) y su doble para escenas de acción (Pitt) en el Hollywood de 1969. Si eso te parece poco, te diremos que Robbie interpreta a Sharon Tate, la entonces esposa de Roman Polansky y actriz que fue asesinada de forma brutal por la secta de Charles Mason en agosto de 1969.

Estreno en Estados Unidos: 9 de agosto

Artemis Fowl

Kenneth Branagh regresa tras las cámaras con la adaptación de esta saga de novelas para adolescentes. En ella un niño prodigio de 12 años, Artemis Fowl II, y su fiel empleado y amigo Mayordomo secuestran un hada para pedir rescate y hacer que el imperio criminal de los Fowl siga creciendo.

Estreno en Estados Unidos: 9 de agosto

La película de Downton Abbey

Los fans de la serie inglesa de Julian Fellowes llevamos tiempo esperando esta continuación en forma de película de Downton Abbey. Además por suerte y en contra de lo que había dicho en un principio su intérprete Maggie Smith, la siempre ácida Dowager Countess aparecerá también en la película.

Estreno en Estados Unidos: 20 de septiembre

Todd Phillips/Warner Bros

Joker

El director de la franquicia de The Hangover, Todd Phillips, se atreve con el guión y dirección de esta película en la que Joaquin Phoenix retoma el personaje inmortalizado por Jack Nicholson y Heath Ledger. Robert De Niro coprotagoniza.

Estreno en Estados Unidos: 4 de octubre

Frozen 2

Después del éxito de la primera parte de esta película de animación y musical de Disney, estaba claro que volveríamos a ver a las hermanas Anna y Elsa, además de al muñeco de nieve Olaf, el recolector de hielo Kristoff y su reno Sven. Y no, a pesar de esa escena de después de los títulos de crédito de Ralph Breaks the Internet, no tenemos idea de qué irá Frozen 2. Pero dudamos que Elsa y Anna canten temas de Rick Astley.

Estreno en Estados Unidos: 22 de noviembre

Star Wars: Episode IX

Después de Solo: A Star Wars Story entenderíamos que sintieras un poco de pereza por este nuevo episodio de la guerra de las galaxias. También entenderíamos que tengas mucha curiosidad por saber cómo terminarán las cosas después de todas las preguntas que nos dejó The Last Jedi. Además, últimamente no hay año sin estreno galáctico.

Estreno en Estados Unidos: 20 de diciembre

Little Women



La directora de Lady Bird, la también intérprete Greta Gerwig, vuelve tras las cámaras con esta nueva adaptación del libro clásico Mujercitas de Louisa May Alcott. Saoirse Ronan y Timothée Chalamet repiten con la guionista y directora de Lady Bird en los papeles de Jo y Laurie. El reparto también cuenta con Meryl Streep, Laura Dern y Emma Watson.

Estreno en Estados Unidos: 25 de diciembre.

¿Sediento de más cine? Lee sobre algunas de nuestras películas preferidas de 2018 como Roma, A Star is Born, Black Panther, Bohemian Rhapsody o Avengers: Infinity War.

No te pierdas toda nuestra cobertura sobre cine y series en la sección de cultura popular de CNET en Español.