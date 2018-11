Se cumplen 20 años del tráiler de Star Wars que cambió la historia de Internet

Con Return of the Jedi, en 1983, había culminado la trilogía original de Star Wars. Así que resulta comprensible el interés de los fanáticos de la saga por volver a ver imágenes de una nueva película de Star Wars, pues habían transcurrido 15 años desde el último filme. Esa es la razón por la que el primer teaser de The Phantom Menace, en 1998, fue un acontecimiento global, del que acaban de cumplirse 20 años.

En 1998 no había Facebook ni Twitter ni YouTube. Así que, como Richard Trenholm escribe en CNET, "los primeros avances de The Phantom Menace no solo ofrecían un vistazo a la nueva película: para algunos de nosotros, los trailers de The Phantom Menace fueron nuestro primer encuentro significativo con este nuevo invento llamado World Wide Web".

Esa es la importancia histórica del teaser del Episodio I de Star Wars, lanzado el 18 de noviembre de 1998, seis meses antes del estreno de la película en las salas de cines de Estados Unidos.

De acuerdo con el reporte de CNET, el teaser de The Phantom Menace fue exhibido en 75 salas de cine de Estados Unidos y Canadá, antes de la proyección de las películas Meet Joe Black, The Waterboy y The Siege. Las leyendas urbanas ya decían entonces que los fanáticos compran el boleto para alguno de estos filmes, veían el teaser y luego se marchaban.

No obstante, el fenómeno social del teaser pudo apreciarse mejor en Internet, pues StarWars.com ofreció la descarga gratuita del tráiler en los formatos Real Video, QuickTime y AVI. El éxito fue tal que un segundo tráiler fue lanzado el 11 de marzo de 1999, disponible en el formato QuickTime en la página de Apple. Ese día, QuickTime fue descargado 600,000 veces el día de lanzamiento del tráiler.

En apenas 24 horas, este tráiler fue descargado más de un millón de veces. En tres semanas, ya había alcanzado 6.4 millones de descargas. Steve Jobs lo describió como "el mayor evento de descarga en la historia de Internet". El poder de la Fuerza, sin duda.

