1More tiene los rivales de los AirPods Pro y sí, son más baratos

César Salza

1More, la empresa fabricante de audífonos económicos, da el salto con nuevos audífonos con cancelación de ruido activa, los rivales de los AirPods Pro se llaman 1More True Wireless ANC, y llegan para ofrecer un precio más accesible en el nuevo mundo de audífonos que te ayudan a aislarte de los sonidos que te separan de disfrutar mejor de tu música.

Tuve la oportunidad de probarlos en medio del alboroto de CES 2020. Pasillos llenos de gente hablando, empresas gritando promociones y sorteos de productos, y hasta música en directo. Me puse los 1More True Wireless ANC, y me di cuenta de que tienen un diseño de cancelación de ruido pasiva, lo que significa que las almohadillas cierran bien el canal para que el audio sin activar nada más, no se disipe.

Además de esto, estos audífonos que utilizan el mismo sistema de los AirPods Pro o los Sony WF-1000XM3 tiene sistema de cancelación de ruido y también modo transparencia: el primero bloquea casi completamente todo el sonido que hay a tu alrededor, y para ello usa dos canales de audio, mientras que el segundo te deja escuchar un poco el sonido, pero deja la música en primer plano.

César Salza

Especificaciones 1More True Wireless ANC

Cancelación de ruido híbrida

Bluetooth 5.0

Batería de 22 horas

Carga rápida: 1 hora ofrece carga total; 10 minutos dan 2 horas

Pausa automática cuando no los usas

Carga inalámbrica Qi

Cuando los tuve en mis manos estos audífonos me parecieron un poco más grande que los AirPods Pro, y más pesados. Sin dudas al colocártelos en los oídos también se ven más grandes, aunque se sienten bien, y de buenas a primeras no sentí que fuesen a salirse.

Precio y disponibilidad

Los 1More True Wireless tienen un precio de US$199 y estarán disponibles a partir de febrero.