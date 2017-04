​Solo estos 13 teléfonos tendrán Windows 10 Creators Update

Agrandar Imagen Sarah Tew / CBS Interactive

Microsoft ha liberado el software para que los desarrolladores y fabricantes de dispositivos móviles puedan iniciar la actualización a Windows 10 Creators Update. El programa Windows Insider es el primero en recibir los detalles de la versión móvil del nuevo sistema operativo que se espera introduzca mejoras en el navegador Edge y Paint, entre otras, aunque no todos los teléfono podrán disfrutarla.

Microsoft dio a conocer una lista de 13 teléfonos que sí tendrán acceso a la actualización, y que podrían lanzarla pronto:

HP Elite x3

Microsoft Lumia 550

Microsoft Lumia 640/640XL

Microsoft Lumia 650

Microsoft Lumia 950/950 XL

Alcatel IDOL 4S

Alcatel OneTouch Fierce XL

SoftBank 503LV

VAIO Phone Biz

MouseComputer MADOSMA Q601

Trinity NuAns NEO

Los teléfonos que no están en esta lista no recibirán oficialmente Windows 10 Creators Update. La compañía dijo que no podía garantizar una buena experiencia en los terminales no soportados, y eso le llevó a no incluirlos en la actualización. Se espera una segunda lista, aunque probablemente con variaciones de algunos modelos de los mismos equipos, como el caso del Alcatel IDOL 4, que tiene diferentes versiones.

Microsoft lanzó Windows 10 Creators Update para computadoras el 11 de abril. El sistema operativo está llamado a iniciar la era del 3D de la compañía con la incorporación de Paint 3D y algunas funciones en Power Point, aunque lo que más se espera es el lanzamiento de gafas de realidad virtual, pensadas para conectar a la computadora y explotar tu creatividad.