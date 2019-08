13 Reasons Why: El drama adolescente da un vuelco oscuro en la temporada 3

David Moir/Netflix

La primera temporada de 13 Reasons Why trató sobre la vida –y muerte– de Hannah Baker (Katherine Langford) y la segunda se dedicó a buscar a los culpables de su suicidio.

La tercera de Por trece razones, que se estrenó el viernes 23 de agosto, aborda las historias que se han desarrollado de forma paralela, y agrega un nuevo misterio a la trama: el asesinato de Bryce Walker (Justin Prentice), algo que no será tan fácil de resolver. Tal como lo dice la descripción del tráiler oficial de Netflix: "Todos tenían una razón para matar a Bryce Walker".

Si los primeros episodios de la tercera temporada de 13 Reasons Why son señal de lo que está por venir, les advierto que la cosa va a estar tremendamente oscura y logra el cometido de mantenernos al borde. En los dos episodios que pude ver de esta entrega la serie ha dado un giro en su género (que calificaría como un drama meloso en su primera temporada) para tornarse en una serie de misterio y crimen.

Demos unos pasos atrás. En la segunda temporada vimos un poco de todo: desde violaciones hasta un posible tiroteo escolar. También vimos a los protagonistas mostrar sus lados más oscuros y a la vez los más inocentes. Tal es el caso de la amistad incondicional entre Bryce y Justin (Brandon Flynn) o la misma complicidad de los padres de Bryce y su entrenador para que el adolescente cometiera toda clase de abusos dentro y fuera de la preparatoria Liberty High.

La tercera temporada de 13 Reasons Why es una mezcla del recuento de los daños y la serie de mentiras y crímenes que se han cometido desde que conocimos a Hannah y a sus compañeros en la primera temporada. En cada capítulo, si es que no se rompe la estructura a lo largo de la temporada, podemos ver constantes saltos en el tiempo, en donde vemos a los personajes antes y después de la muerte de Bryce e incluso antes de que ocurriera el baile de fin de año. Todo esto acompañado de nuevas revelaciones que resuelven varias preguntas pero abren muchas más.

Como era de esperarse, esta nueva entrega también se enfoca en Tyler, quien después de ser violado a manos de Montgomery de la Cruz (Timothy Granaderos), uno de los amigos más cercanos de Bryce, y otros dos estudiantes (personajes secundarios) del equipo de futbol americano, intenta reincorporarse con normalidad a la escuela. Sin embargo, a diferencia de las temporadas pasadas Tyler ya no está solo, aunque esto no quiere decir que esté fuera de problemas y mucho menos que haya dejado todo atrás.

No olvidemos el tema central de esta temporada: el asesinato de Bryce, quien logra mostrarnos su lado más humano en esta nueva entrega, gracias a las breves retrospectivas dentro de la historia. El misterio de su muerte, hace que la serie gire tenga unos tintes de una novela de crimen.

Tras dos temporadas con cierres que han causado grandes controversias, siendo que la primera temporada de 13 Reasons Why fue relacionada con un aumento de suicidios y la segunda toca un problema latente que es amenaza de tiroteos en escuelas en Estados Unidos, esta tercera temporada no pinta para dejar a un lado temas incómodos como el aborto, el suicidio y el daño mental que deja haber sido protagonista de este tipo de experiencias.

Por otro lado, me atrevería a pensar que las escenas con violencia explícita, como fue el suicidio de Hannah o la violación de Tyler, se quedaron en las temporadas pasadas. Sin embargo, si algo he aprendido con esta serie (y con tan solo 2 capítulos vistos), es que es muy pronto para afirmarlo.

Lo que me hace pensar que la violencia "gráfica" ha quedado atrás es que a diferencia de las pasadas temporadas, en esta se abordan los temas desde una perspectiva de soluciones. Esto no quiere decir que ahora todo será miel sobre hojuelas, ya que después de haber pasado por toda una serie de atrocidades, los adolescentes de Liberty High ya no son inocentes y tal como se puede ver en los primeros capítulos, todos esconden más secretos y problemas de los que pensábamos.

13 Reasons Why es una serie que se ha atrevido a tocar temas tabú y que ha logrado llamar la atención de todos al tratar temas como el abuso sexual, el acoso y la drogadicción en los adolescentes. El tratamiento de estos temas ha despertado la furia de algunas organizaciones y padres de familia quienes provocaron que Netflix eliminara escenas como el suicidio de Hannah Baker en la primera temporada. No por nada el inicio de la tercera temporada arranca con un mensaje del elenco, alentando a los espectadores jóvenes a ver la serie acompañados de amigos o familiares, ya que advierten que la serie tocará temas delicados como acoso, violación, suicidio, abuso de drogas y violencia en general.

La tercera temporada de 13 Reasons Why se estrenó en Netflix el 23 de agosto. Actualizaremos esta reseña cuando veamos más episodios o una vez terminemos de ver la temporada completa.

