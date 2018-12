Beth Dubber/Netflix

¿Quién imaginaría que en North Dakota deliran por la comedia Gilmore Girls: A Year in the Life y que en uno de sus estados vecinos, Montana, tendrían debilidad por una serie alemana de misterio, Dark? Un reporte de la página Web HighSpeedInternet.com describe cuáles son las series más populares de Netflix en Estados Unidos, por estado, durante 2018.

El reporte revela que 13 Reasons Why fue la serie de Netflix más popular en más estados del país durante el año que acaba —en siete, para ser exactos—, seguida de cerca por The End of the F***ing World, preferida en seis estados.

En California y Texas, con gran población de origen mexicano, favorece la serie Jane the Virgin, protagonizada por Gina Rodríguez.

Daredevilfue la tercera serie más popular en Netflix , siendo la más vista en cinco estados (en el reporte de 2017 no figuró, lo que indica que su popularidad repuntó en 2018). Pese a ello, el show fue cancelado por la plataforma de streaming.

De hecho, las series basadas en personajes de Marvel —tres de las cuales fueron canceladas recientemente: Daredevil, Iron Fist y Luke Cage— se encuentran entre los shows más populares en algunos estados. Incluso The Defenders, la serie que agrupa a esos tres personajes, más Jessica Jones, fue el programa más visto en Indiana.

Lo cierto es que más allá de los dramas sobre adolescentes y los superhéroes de Marvel, la audiencia de Netflix en Estados Unidos se decantó por series reconocidas, con nominaciones y premios Emmy o Golden Globes, como Orange is the New Black (que culmina en 2019) y Stranger Things (cuya tercera temporada llegará hasta el próximo verano).

El equipo de HighSpeedInternet.com compiló una lista de 40 series de Netflix y luego usó Google Trends para clasificar cada uno de ellos en cada estado en 2018.

Fue así que Washington D.C., por ejemplo, arrojó que hubo 16 shows empatados como los más populares en la región. Y que en estados alejados del territorio, como Alaska y Hawai, Iron Fist fue el show más popular de Netflix en 2018.

En 2017, la serie más popular de Netflix según HighSpeedInternet.com fue Orange is the New Black.

