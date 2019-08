13 Reasons Why: La temporada 3 nos da muchas respuestas y nos deja más dudas

¿Ya viste la tercera temporada de Por trece razones? Si todavía no, te recomendamos que leas nuestra crítica sin spoilers de 13 Reasons Why o nuestro artículo con todo lo que debes saber sobre los nuevos episodios, también sin spoilers.

Pero si ya llegaste al capítulo 13 de esta nueva temporada o simplemente odias las sorpresas, este es el artículo que estabas buscando. Pero quedas avisado.

Para no perder la costumbre, la tercera temporada de 13 Reasons Why nos vuelve a hacer sentir incómodos. Pero a diferencia de las pasadas temporadas, la tercera deja a un lado la violencia gráfica y le ofrece a los adolescentes un poco de esperanza entre tanta desgracia. Esto es todo lo que pasó con los personajes, misterios y tragedias que se desarrollaron a lo largo de la temporada 3, y las preguntas que nos deja en suspenso.

Un nuevo y protagónico personaje: Amorowat Anysia 'Ani' Achola (Grace Saif) es la voz que narrará toda la temporada y tiene un papel de doble agente. De hecho, a lo largo de los 13 capítulos te hace creer que su amistad con Clay (Dylan Minnette) es falsa e incluso lo hace parecer culpable de la muerte de Bryce. Es hasta el capítulo final en el que conocemos de qué lado está, ya que su testimonio es el que se utiliza para señalar al asesino.

El camino de la reivindicación es imposible para Bryce (Justin Prentice). Uno pensaría que es casi imposible sentir empatía por Bryce pero los creadores de 13 Reasons Why lo lograron. Al estilo de Hannah Baker (Katherine Langford), Bryce le graba una cinta a Jessica (Alisha Boe) en la que confiesa su violación, la de Hannah y la de al menos otras cuatro chicas más.

Esto ocurre después de escuchar las cintas de Hannah (sí, aparentemente no lo hizo en la temporada 1) y ver las consecuencias actuales de sus actos. Sin amigos y con un núcleo familiar roto, Bryce busca redimirse a lo largo de la tercera temporada, mostrándose como un chico frágil, arrepentido y perturbado.

De ser víctimas a sobrevivientes. A diferencia de otras temporadas, esta tercera se enfoca en la reconstrucción y ofrece una mirada a las secuelas del abuso sexual y al proceso de sanación. Tanto Jessica como Tyler (Devin Druid) encuentran alivio en el grupo escolar, HO (Hands Off, haciendo alusión a que nadie tiene derecho a tocar sin consentimiento) formado por víctimas de abuso sexual. Sin embargo, Tyler participa en el grupo como aliado y no es hasta el final que confiesa haber sido víctima.

Jessica utiliza el empoderamiento como método de recuperación, ya que se vuelve líder de HO y es la nueva presidenta del consejo estudiantil. Por otro lado, en el proceso de volver a aceptar su cuerpo aprende a disfrutar de su sexualidad.

En contraste, a lo largo de la temporada no se puede estar seguro si Tyler ha dejado el trauma atrás, si intentará vengarse de Monty o incluso, si optará por el suicidio. Sin embargo, Tyler resulta ser más fuerte de lo que todos esperan y con ayuda de la nueva consejera escolar, sus amigos (liderados por Clay), el deporte y la fotografía, logra salir adelante. Un momento clave es cuando revela abiertamente haber sido víctima de violación, ya que abrió la puerta a que otros estudiantes hombres se expresaran y visibiliza que el abuso sexual contra hombres también existe.

Hablando de sobrevivientes, Justin (Brandon Flynn) es uno de ellos. Por un lado, admite haber sido víctima de abuso sexual cuando fue pequeño y, por otro lado, conocemos su constante lucha contra su adicción a las drogas. Aunque no sea un tema resuelto para el final, ahora cuenta con el apoyo de los padres de Clay, quienes deciden adoptarlo.

Siguiendo el ejemplo de Orange is The New Black, 13 Reasons Why también aborda el tema de inmigración y la separación de familias en Estados Unidos. En este caso, la familia de Tony es la afectada, ya que después del juicio contra Bryce, su familia es investigada y sus padres son deportados a México.

En esta serie hay dos villanos principales: Bryce y Montgomery (Timothy Granaderos). Montgomery es un adolescente irracional con problemas de ira y en la segunda temporada es la mente maestra detrás de la violación de Tyler. Sin embargo, es hasta esta temporada que entendemos (pero no justificamos) la raíz de su ira, ya que Montgomery ha sido abusado física y mentalmente toda su vida por su homofóbico padre. Además, en esta temporada descubrimos que Monty es gay pero al igual que su padre, es incapaz de aceptarlo.

¿Quién mató a Bryce Walker? La muerte de Bryce es el misterio central de la temporada 3 y a lo largo de los 13 capítulos se remarca que todos tenían una razón para matarlo. Sin embargo, al final su asesinato se siente como una colaboración. Después de que Bryce le rompiera la rodilla a Zach (Ross Butler) en el partido de bienvenida, Zach lo golpea hasta dejarlo casi muerto, pero fue Alex (Miles Heizer) quien lo termina empujando al río y Jessica es testigo del crimen.

¿A quién culpan por la muerte de Bryce? No es a Alex, ni a Jessica y tampoco a Zach (quien fue personalmente a confesar la golpiza que le puso a Bryce), sino a Montgomery. Después de que Tyler acude ante la policía para denunciar que Montgomery abusó sexualmente de él, Monty es detenido y poco después es asesinado en la cárcel. El testimonio de Ani es clave para acusar a Monty, quien es el sospechoso perfecto pues ya no es capaz de defenderse.

'Merecemos algo de felicidad'. Esta frase la dice Jessica en la escena final de la temporada y no podría estar más de acuerdo. Después de enfrentar un suicidio (el de Hannah), un intento de suicidio (el de Alex), un potencial tiroteo escolar (a manos de Tyler), una serie de violaciones, violencia doméstica, abuso de drogas, separación familiar, discriminación y mucho más, estos adolescentes merecen ser felices. O al menos intentarlo.

Sumado a esto, el final de temporada se siente más como una conclusión, una buena forma de acabar las cosas. No hay necesidad de una nueva temporada para volver a ver sufrir a estos personajes tan maltratados ya.

¿De qué va la temporada 4? En el último capítulo un barco saca el arsenal de armas que Tyler pretendía utilizar en el tiroteo aunque no me queda muy seguro cómo utilizarán esto como gancho, ya que este fue un crimen que nunca se concretó y de hecho, la policía ya lo sabe, ya que Ani, en el proceso de encontrar al culpable de la muerte de Bryce, le revela la verdad al oficial, Bill Standall (el padre de Alex).

Los temas abiertos: ¿Por qué un narcotraficante mexicano quiere hablar con Tony?¿El padre de Alex podrá vivir sabiendo que su hijo fue el asesino de Bryce? ¿Winston hablará sobre la inocencia de Monty? ¿Se aclarará cómo murió Monty en la cárcel? ¿Quién es Charlie St. George (Tyler Barnhardt)? Aunque son varias las preguntas, ninguna es lo suficientemente fuerte para esperar con ansias la cuarta temporada, pero tal vez esté equivocada y la cuarta (y presuntamente final temporada) de 13 Reasons Why regrese con un nuevo conflicto todavía no revelado.