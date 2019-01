¿5G? ¡Dobla la apuesta! Las compañías de cable abren su carta 10G en CES 2019

Comcast

En medio de todo el entusiasmo por la tecnología celular 5G durante CES de este año, la industria del cable también reveló aquí su propia apuesta para ofrecer mejores velocidades de Internet. La han llamado [arqueo de cejas] "10G".

Después de todo, si la 5G es tan buena, ¿puedes imaginar lo que la 10G puede hacer?

Una vez más, la red 5G es el tema de moda en Las Vegas durante este CES 2019. Sin embargo, a diferencia del año pasado, las redes inalámbricas de alta velocidad 5G están realmente a la vista. El año pasado, Verizon lanzó su (tipo de) servicio de banda ancha para el hogar basado en 5G y la firma AT&T implementó el servicio de 5G en mercados selectos. Más ciudades obtendrán 5G este año. La tecnología promete aumentos masivos de velocidad ––piensa en descargar una temporada completa de Game of Thrones en tu teléfono sólo en minutos–– así como en el potencial de nuevos desarrollos, como el streaming de realidad aumentada.

Mientras tanto, las compañías de cable, que están atascadas en las conexiones físicas, no quieren quedarse fuera de la emoción que despierta la red 5G. Eso, incluso cuando su G no es la G de la que todos hablan.

La industria del cable planea revelar una transformación de red "10G" que ofrecerá una velocidad de 10 gigabits por segundo de servicio de banda ancha en los hogares en los próximos años. Llamando a la iniciativa "el próximo gran salto para la banda ancha", una coalición de grupos internacionales de la industria del cable dijo que las pruebas de laboratorio del 10G están en marcha y pasarán a las pruebas de campo a partir del próximo año.

"Con una capacidad y velocidades innovadoras y escalables, la plataforma 10G es la red cableada del futuro que impulsará las experiencias digitales y la imaginación de los consumidores durante los próximos años", dijo en un comunicado Michael Powell, presidente ejecutivo del grupo comercial de la industria del cable de Estados Unidos (NCTA).

OK, no tan rápido

En primer lugar, no confundas las letras G de estas etiquetas. La red 5G es la quinta generación de tecnología celular que ofrecerá velocidades de 10 a 100 veces más rápidas que tu conexión celular típica. Pero el apodo 10G que han utilizado las compañías de cable se refiere a la velocidad de 10 gigabits por segundo que pretenden entregar a más hogares.

Juan Garzón/CNET

Actualmente, los proveedores de banda ancha ofrecen servicio de un gigabit a aproximadamente 80 por ciento de los hogares en Estados Unidos. Su campaña 10G es una forma de agrupar todos sus esfuerzos de actualización de red ––destinados a aumentar las velocidades residenciales a 10 gigabits–– bajo un paraguas compartido.

Que el nombre que eligieron también quiera ensombrecer un poco a los competidores móviles, es una ventaja adicional.

En segundo lugar, los routers de Wi-Fi de sus clientes no pueden transmitir a velocidades de 10 gigabits por segundo, y no hay suficientes routers disponibles que tengan la capacidad de acceder a ese tipo de conexión (y los routers con esos puertos pueden costar cientos de dólares). Por lo tanto, el servicio de 10 gigabits no haría una diferencia significativa en la mayoría de los hogares en estos días, incluso si se tratara de algo que las compañías de cable pudieran encender hoy con sólo subir el interruptor.

Pero el objetivo de impulsar el 10G en grupo, según el NCTA, es construir la velocidad y la capacidad que puedan permitir nuevas experiencias y satisfacer la demanda de futuras innovaciones. Eso es especialmente relevante en CES, cuando las empresas de todo el mundo empacan todo lo que sucede en Las Vegas con tecnología que necesita redes de alta capacidad para funcionar, como dispositivos para administrar hogares inteligentes o aquellos que crean experiencias inmersivas como la realidad aumentada.

Finalmente, se ha demostrado que la red 5G en los laboratorios alcanza velocidades máximas de 10 gigabits por segundo, por lo que si bien una campaña "10G" puede sugerir que las redes de banda ancha apuntan a algo más rápido que los proveedores de servicios móviles, no es necesariamente el caso.

El NCTA tiene una postura muy política sobre esto, diciendo que las tecnologías de red fija e inalámbrica se complementan entre sí. Pero agregó que 81 por ciento de las personas en Estados Unidos usa redes Wi-Fi para ver videos en sus dispositivos móviles, por lo que no todo está en tomarse de las manos y cantar ¡Aleluya!

CES 2019: Sigue toda la cobertura que hará el equipo de CNET en Español del mayor evento tecnológico del año.

¡Lo que no te puedes perder!: Esto es lo más relevante del CES 2019 y es imprescindible que lo leas.