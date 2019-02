¿Confundido con la resolución de tu TV? Lo que debes saber sobre 1080p, 2K, UHD, 4K y 8K

Cuando vas a comprar un televisor, uno de los números que se estudian con más interés, justo después del tamaño de pantalla y precio, es la resolución. Desafortunadamente, uno de los números más confusos.

Aquí hay algunas de las preguntas más comunes que se tienen sobre la resolución, junto con nuestras respuestas rápidas.

¿Qué significa 4K? Depende, pero por lo general 3,840 x 2,160 pixeles.



¿Qué significa UHD? Es sinónimo de "ultra alta definición", pero básicamente significa 4K.



¿La mayoría de los televisores actuales tienen resolución 4K? A 50 pulgadas y más, sí.



¿4K significa que la imagen será mejor que la de mi televisor anterior? No necesariamente.



Si 4K es cuatro veces mayor que 1080p, ¿significa que 4K es 4320p? No.



¿Vale la pena preocuparse por 8K? No.



¿Buscas más información sobre la resolución del televisor? Empecemos por el principio.

¿Qué es la resolución?

La resolución, en términos de hardware de TV, se refiere a la cantidad de pixeles que componen la imagen en la TV. Un solo pixel, o elemento de imagen, consta de un pequeño punto en la pantalla.

Existen numerosas opciones de resolución en televisores de pantalla plana. Los más antiguos, y muchos modelos de 32 pulgadas que se venden hoy en día, tienen un millón o más de pixeles (720p). Los televisores más recientes y ligeramente más grandes (generalmente de 49 pulgadas y de menor tamaño) tienen poco más de 2 millones de pixeles (1080p). Incluso los televisores más nuevos y más grandes (generalmente de 50 pulgadas y más, aunque también modelos más pequeños) tienen 8 millones (para 4K Ultra HD). Y los televisores más nuevos, más grandes y ridículamente costosos, tienen más de 33 millones de pixeles (8K). Así que tendrás que mirar muy de cerca, o sacar una lupa, para discernir cada una.

Sarah Tew/CNET

El hecho de que un televisor tenga una resolución más alta que otra, no siempre significa que se vea mejor. Puede ser, pero no siempre, y por razones que tienen poco que ver con la resolución. Un televisor con un mejor procesamiento de imágenes (HDR), una mejor relación de contraste o mejor color se verá mejor que una TV que solo tenga más pixeles.

Dicho esto, vale la pena comprender las diversas resoluciones utilizadas por los fabricantes de televisores y otros. Aquí hay un poco más de detalles.

Resolución de televisores de pantalla grande Nombre de resolución Pixeles horizontales x Verticales Otros nombres Dispositivos 8K 7,680 x 4,320 ninguno Televisores conceptuales "Cinema" 4K 4,096 x [sin especificar] 4K Proyectores UHD 3,840 x 2,160 4K, Ultra HD, Definición Ultra Alta Televisores 2K 2,048 x [sin especificar] ninguno Proyectores WUXGA 1,920 x 1,200 Widescreen Ultra Extended Graphics Array Monitores, proyectores 1080p 1,920 x 1,080 Full HD, FHD, HD, Alta Definición, 2K Televisores y monitores 720p 1,280 x 720 HD, Alta Definición Televisores

4K o Ultra HD

Comencemos por el segmento superior del mercado actual de televisores: 4K. Es un buen lugar para empezar porque nos permite tocar los puntos básicos de la mayor parte de la confusión en materia de resolución.

La versión corta es ésta: en los televisores, 4K y Ultra HD (UHD) son la misma resolución. Esos televisores, junto con los reproductores Ultra HD Blu-Ray, y casi todo el material UHD en streaming de Netflix, Amazon y otros, tienen una resolución de 3,840 x 2,160.

Esta es la versión larga:

El problema es que 4K significa algo diferente si se trata del televisor en tu casa o en un proyector en un cine.

Técnicamente, 4K es una resolución horizontal de 4,096 pixeles, establecida por Digital Cinema Initiatives (DCI). Debido a que todas las películas no tienen la misma proporción de imagen; es decir, la forma del rectángulo en la pantalla, no se especifica la resolución vertical.

Así las cosas, resulta que los pedantes tienen razón. Los televisores Ultra HD no son técnicamente de 4K, puesto que su resolución es de 3,840x2,160. Sin embargo, eso no importa. 4K es más fácil de decir que 2,160p o Ultra HD, y cuando cualquiera hace una encuesta y pregunta al respecto, la gran mayoría de ustedes, y nosotros, preferimos 4K. Google también lo prefiere y Amazon usa las dos.

Agrandar Imagen Geoffrey Morrison/CNET

Como la diferencia en pixeles es de 13 por ciento y casi imposible de ver, archivamos el tema en la carpeta de "asuntos sin importancia".

Por otra parte, los proyectores 4K de Sony sí son 4K. La mejor imagen que hemos visto en un cine fue con un proyector de 4K con láser.

El formato 8K sigue la misma lógica. En el caso de los televisores, es el doble de los pixeles horizontales y verticales de los de 4K: 7,680 x 4,320. Esto no es resolución cinematográfica, al menos fuera de lo experimental. Estamos empezando a ver que los televisores 8K llegan al mercado, pero pasarán muchos años antes de que esta resolución sea común.

Ahora mismo puedes encontrar contenido 4K en muchos lugares. La mayoría de los principales servicios de transmisión, como Netflix, Amazon, iTunes y Vudu, tienen contenido disponible en 4K. También hay reproductores de Blu-ray y consolas de juegos Ultra HD, como las consolas PS4 Pro y Xbox One X. Si tienes una PC, la mayoría de las tarjetas de video de los últimos años pueden reproducir videojuegos en 4K. Por otro lado, no hay televisión estadounidense en 4K. Tendremos que esperar hasta ATSC 3.0 para 4K. Para televisión por cable y por satélite, existen algunas opciones, pero esto es sólo un par de canales de películas y documentales. Es decir, los programas con horario estelar en ABC, CBS, NBC y Fox no están en 4K, y no sabemos cuándo podrían estarlo.

2K



Antes que el formato 4K se hiciera común, casi nunca se hablaba de 2K. Era sólo una resolución cinematográfica, que es la razón por la a veces se usa para referirse a un "formato maestro". La mayoría de los proyectores que se usa en los cines es de resolución 2K, algunos incluso menos. La imagen tiene un ancho de 2,048 pixeles, y no se especifica la resolución vertical.

Pero ahora que se ha popularizado el término de 4K para describir a los televisores y al contenido, 2K se convierte en una abreviatura de la resolución 1080p que tienen la mayoría de los televisores de alta definición, así como Blu-ray. No es técnicamente preciso, pero eso no impidió que 4K se hiciera más popular que UHD.

1080p o Full HD

¿Recuerdan cuando hablamos de las resoluciones cinematográficas que sólo especificaban la resolución horizontal?

Bueno, por otra parte, los televisores han usado históricamente la vertical para describir la resolución, algo que comenzó con los aparatos de tubos de cristal. De manera que 1080p es la resolución vertical. Casi todos los televisores de alta definición tienen una proporción de 1.78:1 (16x9, es decir, "pantalla ancha"), de manera que eso significa una resolución horizontal de of 1,920 pixeles (1,920 x 1,080)..

Esta es otra fuente de confusión, porque durante muchos años hemos hablado de la resolución vertical en los televisores, y de entonces, de repente, hablamos de televisores de 4K, que se refiere a la resolución horizontal. No me culpen, no fue idea mía.

Eso significa que 1080p no es 1K, sino 2K, de la misma manera que los televisores de definición ultra alta son 4K, lo que es decir que, con 1,920 x 1,080, están cerca de a definición de 2K de DCI, de 2,048. Dicho eso, la mayoría de las personas no le dicen 2K al formato 1080p, lo llaman 1080p o Full HD.

A propósito, 1080i es la misma resolución que 1080p, pero en estos días se indica sólo como una resolución de material, no del televisor. Ya no hay televisores de 1080i, pero muchas emisoras de alta definición siguen siendo 1080i.

720p

Esto es aproximadamente la mitad de los pixeles de 1080p. Solamente los televisores más pequeños y baratos son 720p. Sin embargo, ABC, Fox, ESPN y sus estaciones afiliadas transmiten en 720p. Esto se remonta a la transición inicial a la alta definición al comienzo de este siglo.

Resoluciones de monitores: WUXGA, WXGA, WXXXGA, WXCBGBSA, WXLADYGAGA

En el mundo de las computadoras se usa una combinación incomprensible de letras para describir la resolución. Lo cual no es sorpresa tratándose de computadoras.

Yo comencé a ensamblar mis propias computadoras desde principios de los años 90, y no puedo decirles qué significan esas letras. Puedo entender que inicialmente se implementaron para facilitar las cosas, pero ahora hay tantas resoluciones que es sencillamente molesto.

Básicamente, las más populares son FHD (1,920 x 1,080) y WUXGA (1,920 x 1,200). El resto puedes verlo en esta gráfica.

Afortunadamente, la única vez que la mayoría de ustedes se encontrarán en esta confusión es si estás buscando un proyector de datos barato o un monitor de computadora.

También hay monitores de computadora que tienen resoluciones únicas como 5K (5,120 x 2,880) o relaciones de aspecto 21: 9 ultrawidescreen con resoluciones extravagantes como 3,440 x 1,440 pixeles. Hay tantas variaciones que no podríamos hablar de todas.

Sarah Tew/CNET

En conclusión

A final de cuentas, esto es lo que importa: tu televisor, a menos que sea nuevo, es HD, 1080p. Los nuevos televisores son 4K Ultra H, y tienen cuatro veces más pixeles que 1080p. Algún día podrás tener un televisor 8K o incluso uno 10K, pero todavía estamos lejos de eso.

Pero más pixeles no significan necesariamente una mejor imagen. Hay otros aspectos de la calidad de la imagen, como contraste y color, que son mucho más importantes que la resolución.

En el futuro, la resolución podría volverse irrelevante. Tecnologías como MicroLED separan tamaño y resolución, por lo que tu futura televisión de 50 pulgadas podría tener una resolución radicalmente diferente que la TV de 100 pulgadas de tu sala, a diferencia de ahora en donde ambas pueden tener una resolución 4K con diferente tamaño de pixeles. Y uno podría ser un proyector. Sin embargo, gracias a los avances en el procesamiento de video, esto no importará. Todos se verán con gran detalle.

Nota del editor: Este artículo fue actualizado el 15 de febrero de 2019 para incluir nueva información y avances.