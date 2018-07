A primera vista, Nest Hello parece ser tan solo otro timbre inteligente en el mercado, pero su diseño y capacidades le permiten sobresalir ante la competencia.

Nest Hello es en realidad el primer timbre inteligente de Google y cuenta con cierta integración con Google Home, Smart Display (a través de Google Assistant), Amazon Echo Show ( ), Amazon Fire TV (a través de Amazon Alexa) y hasta el Apple TV (a través del app de Nest).

El timbre inteligente Nest Hello integra una cámara HD con HDR y un ángulo visual de 160 grados.

Asimismo, Nest Hello tiene la misma inteligencia artificial de las Nest Cam IQ, lo que permite detectar rostros para notificarte si hay una persona que conoces frente a tu casa o si es un extraño.

Nest Hello también añade nuevas funciones al app de Nest. Las Quick Responses (respuestas rápidas) permiten responder a través del timbre con respuestas predeterminadas. Además, tiene un modo para que el timbre no te moleste cuando tomas una siesta.

El timbre inteligente de Nest también incluye cancelación de ruido para ofrecer una buena calidad de sonido en la comunicación de dos vías (entre tú y la persona que está frente a la puerta de tu casa).

Tyler Lizenby/CNET

El Nest Hello se suma a un creciente portafolio de dispositivos para la casa inteligente de Google, que incluyen a la Nest Cam IQ Outdoor, Nest Cam IQ Indoor, Nest Secure (sistema de alarma), el Nest Learning Thermostat, el termostato inteligente de gama media (Nest Thermostat E), un detector de humo inteligente (Nest Protect) y otras cámaras de seguridad inteligentes.

Nest Hello es sin duda el primer timbre inteligente que se debe considerar en la actualidad, ya que a pesar de que para tener un historia de grabación de video hay que pagar, su simplicidad, desempeño y efectividad lo colocan por encima de la competencia.

Nest Hello: características y especificaciones

Tamaño: 4.3x11.7x2.6cm



Peso: 129 gramos



Requisitos de electricidad: Requiere un transformador de CA de 16 V - 24 V 8VA, un timbre interior (donde se produce el sonido) y un timbre (el que presionas en el exterior) conectado a electricidad



Cámara: Sensor de 1/3" y 3 MP (2K) de color con zoom digital de 8 aumentos



Campo visual: 160 grados



Video: Video en HD UXGA (1600 x 1200), hasta 30 fotogramas por segundo, codificación H.264 y HDR



Visión nocturna: LED infrarrojos de 850nm



Audio/sonido: Bocina y micrófono con cancelacion de ruido



Luces: Luz RGB alrededor del botón del timbre y luz de estado



Seguridad: AES de 128 bits con TLS/SSL



Conectividad: Wi-Fi 802.11b/g/n, 2,4 GHz (compatible con cifrado WEP, WPA y WPA2), Bluetooth de bajo consumo (BLE), 802.15.4 a 2,4 GHz



Requisito de Wi-Fi: Una velocidad de al menos 2 Mbps de subida



Resistencia al clima: Certificación IPX4



Temperaturas de funcionamiento: De -10 grados centígrados a 40 grados centígrados



Precio

El Nest Hello tiene un precio sugerido de US$229 en Estados Unidos y de 279 euros en España, aunque con frecuencia en Estados Unidos se encuentra por US$199 o menos en algunas tiendas.

Instalación de Nest Hello

La instalación de Nest Hello es muy simple, pero también dependerá de tu casa.

Primero, antes de comprar a Nest Hello o de instalarlo puedes revisar algunos aspectos de tu casa para evaluar la compatibilidad con esta guía.

Posteriormente, necesitas descargar el app de Nest en Android o iOS y seguir paso a paso lo que te indica, comenzando por apagar los tacos de luz, escanear el código QR del timbre, luego conectando el accesorio en la caja del timbre (donde sale el sonido) con los cables presentes.

Luego, es necesario colocar la placa (o adaptador) del timbre en la pared o marco de la puerta. Lo bueno es que, en general, Nest Hello trae todas las herramientas necesarias para su instalación (excepto un taladro), pero lógicamente esto podría variar según cada casa. Digo esto porque dependiendo del tamaño del hueco que tiene el timbre actual, podría ser necesario taparlo un poco para poder instalar los tornillos con seguridad.

Además, si detrás de tu timbre actual no está bien pintado y es visible cuando colocas el Nest Hello, pues no será lo más atractivo visualmente. A diferencia del termostato de Nest, la empresa no incluye una cubierta que te permita cubrir esta clase de detalles, aunque yo logré instalarlo con una plata para cubrir un enchufe que tan solo tiene los huevos de tornillos.

Por otra parte, tienes que analizar bien el posicionamiento del timbre, ya que en algunas ocasiones tendrás que instalar el adaptador que permite girar el Nest Hello para que tenga una mejor visibilidad.

Este adaptador tan solo permite girar a Nest Hello unos cuantos gratos laterales y no verticales, así que hubiera sido mejor que Nest permitiera todos los ángulos para ofrecer mayor flexibilidad. Lo bueno es que la cámara tiene una buena visión que permite ver un espacio grande frente a él.

Una vez que tienes la placa colocada, tan solo conectas los cables y luego ajustas el timbre a su placa hasta escuchar un "clic".

Por último, restableces la electricidad y sigues los pasos del app para asegurarte que todo funciona bien.

Tyler Lizenby/CNET

Contenido de la caja de Nest Hello

Timbre Nest Hello

Conector de timbre

Cuña de 15°

Herramienta de desenganche

Broca

Placa de pared



Cables de extensión

Anclajes de pared

Tornillos

Etiqueta para la ventana



Guía de inicio rápido

Tyler Lizenby/CNET

Funciones y rendimiento

Nest Hello es un timbre inteligente muy completo con la única deficiencia de no ofrecer al menos almacenamiento en la nube gratis. Lo único que ofrece Nest Hello gratis son imágenes (estáticas) de las tres últimas horas, similar a como lo hace con la Nest Cam, Nest Cam IQ para Interiores y Nest Cam IQ para exteriores.