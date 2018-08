Lo bueno El Motorola Moto Z3 ofrece un buen desempeño a pesar de tener un procesador viejo, es relativamente económico, es compatible con todos los módulos Moto Mods y es el primero que será actualizable a 5G.

Lo malo No es resistente al agua, no tiene una pantalla "irrompible" como su predecesor, no tiene conector de audífonos tradicional y es extraño el posicionamiento separado del lector de huellas y botón de encendido. Además, por ahora es exclusivo para Verizon y cuando 5G llegue (en 2019), tendrá seguramente especificaciones aún más desactualizadas.

Conclusión El Moto Z3 es un buen celular que vale la pena comprar si eres usuarios de Verizon y quieres algo 'económico', pero no por su promesa de 5G. Además, es mejor que el Moto Z3 Play.

