La Lenovo Smart Display es la primera de una serie de bocinas inteligentes con pantalla que integra a Google Assistant (que incluyen también a la LG ThinQ View WK9 y la JBL Link View) en su primer intento ofrece una muy buena experiencia.

La idea de esta bocina inteligente es ofrecer las mismas funciones que usamos actualmente con bocinas como Google Home Mini, pero añadiendo una cámara para poder hacer videollamadas y un aspecto visual para entender mejor las respuestas del asistente virtual o para poder interactuar mejor con tus solicitudes.

La Lenovo Smart Display llega, sin duda, para competir con la Amazon Echo Show ( ) y aunque Alexa sigue liderando en unos aspectos (más adelante sobre eso), la Smart Display logra convertirse un paquete más completo gracias a los múltiples servicios de Google y su integración.

Lo que es cierto, es que la Lenovo Smart Display no funciona completamente como una tableta con una bocina integrada, como generalmente uno se imaginaría la primera vez que la ve, lo cual la limita un poco —aunque también la distingue. Esto es importante porque aunque tenemos a Google Assistant en millones de celulares y tabletas, la Lenovo Smart Display ofrece respuestas mucho más visuales y atractivas que acompañan a la voz de la asistente, pero esto también significa que no tiene acceso a la tienda de apps de Android (ejecuta Android Things, el sistema operativo para dispositivos de la casa inteligente y el Internet de las Cosas) como a muchos nos gustaría, sino que está enfocado completamente en las extensiones y apps de Google Assistant que viven principalmente en la nube.

Aunque la Lenovo Smart Display es la primera de cuatro bocinas con pantalla y Google Assistant que han sido presentadas, la experiencia es buena y abre las posibilidades de que su asistente virtual llegue a más casas para ayudar a más usuarios.

En este momento es la mejor bocina inteligente con pantalla que puedes comprar, aunque la Amazon Echo Show te ofrecerá una mejor experiencia si estás muy atado al ecosistema de Amazon y no mucho al de Google. Además, esa bocina tiene la ventaja de que te permite comprar en Amazon sin problemas y te muestra las letras de las canciones, aunque necesitarás estar suscrito a Prime Music para disfrutar de toda la música que quieras.

Nota del editor: Este análisis se realizó utilizando la Lenovo Smart Display de 10 pulgadas, pero las diferencias con la de 8 pulgadas son pocas.

Precio y disponibilidad

La Lenovo Smart Display está disponible en versiones de 8 y 10 pulgadas con precios de US$199 y US$249.

Lenovo Smart Display: Características y especificaciones

Procesador: Qualcomm Snapdragon 624 (1.8GHz)



RAM: 2GB



Almacenamiento: 4GB



Cámara frontal: 5 megapixeles



Sistema operativo: Android Things

Conectividad: Wi-Fi 802.11ac (2x2) MIMO (2.4GHz y 5GHz), Bluetooth



Micrófono: Doble de 2 x 2



Botones/deslizadores: Silenciar micrófono, bloquear cámara y de volumen

Energía: Electricidad transmitida por un enchufe, no funciona a través de batería

CNET

Diferencias entre el modelo de 8 y 10 pulgadas (además del precio)

Pantalla de la de 8 pulgadas: Resolución HD de 1,280x800 pixeles (IPS)



Pantalla de la de 10 pulgadas: Resolución HD de 1,980x1200 pixeles (IPS)



Sonido de la de 8 pulgadas: 1.75 pulgadas de 10 vatios con doble radiador pasivo



Sonido de la de 10 pulgadas: 2 pulgadas de 10 vatios con doble radiador pasivo

Peso de la de 8 pulgadas: 2.2 libras

Peso de la de 10 pulgadas: 2.6 libras



Dimensiones de la de 8 pulgadas: 263.21x142.21x12.5 - 111.36mm



Dimensiones de la de 10 pulgadas: 311.37x173.87x12.5 - 136.02mm



Color de la de 8 pulgadas: Gris

Color de la de 10 pulgadas: Bambú

Josh Miller/CNET

¿Qué funciones tiene la Lenovo Smart Display?

Contesta preguntas que le haces con voz y muchas apoyo visual.



Te permite controlar dispositivos de la casa inteligente y ofrece una guía visual del estado del dispositivo y opciones para controlarlos.



Te ofrece recetas de cocina con ingredientes y guía de cocina con voz y texto.



Puedes realizar compras a través de Google Express.



Puedes buscar restaurantes y te puedes enviar la información a tu celular.



Tiene protector de pantalla en el que puedes colocar imágenes predeterminadas o también tus fotos de Google Fotos (se sincroniza automáticamente).



Tiene pantalla siempre encendida donde al menos te muestra la hora.



Permite hacer llamadas gratis en Estados Unidos y Canadá.



Puedes hacer videollamadas a personas que usan Google Duo.



Reproduce música (como Google Play Music y Spotify), noticias y videos (YouTube).



La pantalla principal de muestra el clima, al igual que otra información relacionada como tu calendario o videos de tu interés



Programar alarmas y cuentas regresivas



Crear listas de compra.



Jugar diferentes juegos.



Puedes realizar búsquedas con tu voz contenido que has capturado y almacenado en Google Fotos.



Puedes crear rutinas de Google Assistant.



Puedes utilizarlo para comunicar mensajes a través de otras Smart Display o Google Home en tu casa.



La cámara tiene función de privacidad que la bloquea para que no siempre pueda ver qué está enfrente de ella (con un mecanismo físico).



El micrófono también se puede silenciar a través de un botón.



Entre otras.

Principales diferencias con Google Home, Home Mini y otras bocinas con Google Assistant (sin pantalla)

Cuando le indicas un comando de voz puedes ver qué es lo que está entendiendo (texto en la parte superior izquierda de la pantalla).



Las respuestas generalmente son complementadas con información visual.



Puedes controlar diferentes funciones a través de la pantalla táctil.



Según la pregunta que le hagas, Google Assistant te muestra visualmente algunas opciones para seguir interactuando con él.



Puedes ver y escuchar videos de YouTube sin necesidad de estar suscritos a YouTube Red.



Puedes realizar videollamadas.



Las recetas de cocina son mucho más avanzadas, precisas y útiles —es sin duda una de las funciones más pulidas y sobresalientes.



Puedes ver transmisión en vivo de cámaras, como la Nest Cam IQ



Diseño: Relativamente elegante y bien construída

No puedo decir que la Lenovo Smart Display es el dispositivo para el hogar más bonito que he visto, pero su buena construcción y su parte trasera con imitación de bambú se ve muy bien. Además, el diseño es ingenioso para permitir colocarla en modo vertical, por si en algún momento toda la interfaz está optimizada para eso, porque actualmente no lo es.

La bocina es pesada, pero no es un dispositivo que puedas llevar a todas partes o al menos ese no es el propósito. La Lenovo Smart Display no tiene una batería, así que no tendría mucho sentido intentar llevarla a todas partes si no va a funcionar.

Me hubiera gustado que los biseles fueran un poco más pequeños y aunque la combinación de blanco y negro le sienta bien, a lo mejor hubiera sido más interesante que la parte frontal solo fuera un tono, o al menor tener esa opción.

Algo bueno que llega en la Lenovo Smart Display es la compuerta que Lenovo ha implementado en sus laptops para bloquear las cámaras y ofrecer más seguridad. Si te preocupa mucho la privacidad, puedes mover el deslizador ubicado en el borde lateral para que una compuerta de plástico bloquee a la cámara y no pueda transmitir nada que se pueda identificar. Inclusive, esta compuerta ofrecer protección si la Lenovo Smart Display llegara a ser hackeada por alguna razón (no estoy diciendo que vaya a pasar pero ningún dispositivo está totalmente protegido), el mecanismo no es eléctrico, así que solo se puede controlar manualmente y ofrece esa protección visual.

Además, la Lenovo Smart Display también integra controles de volumen y un interruptor para silenciar el micrófono.

La pantalla táctil reproduce bien los colores y tiene buen brillo, pero esto no significa que sea la mejor pantalla que he visto -- es buena para su propósito y cumple con lo necesario para tener una buena experiencia.

Chris Monroe/CNET

Navegación: Voz o pantalla táctil

Esta bocina inteligente de Lenovo se puede controlar con la voz al igual que como se hace con cualquier Google Home, pero su pantalla táctil también permite controlar otras funciones de su sistema operativo Android Things.

La pantalla principal muestra el clima e información personalizada, como recordatorios, citas en el calendario o simplemente actividades relacionadas a las últimas cosas que solicitaste.

Además, la Lenovo Smart Display cuenta con un protector de pantalla en el cual se puede seleccionar diferentes imágenes predeterminadas o hasta usar Google Fotos (más sobre esto abajo).

Asimismo, la bocina con pantalla cuenta con una pantalla siempre encendida que te muestra al menos la hora.

La interfaz es relativamente simple y es grande. En realidad, no hay muchas cosas que puedas personalizar pero puedes controlar si quieres mostrar tu calendario y contenido personalizado en la pantalla principal.

La pantalla funciona como cualquier otra pantalla táctil, principalmente a través de gestos. Puedes deslizar desde el borde (izquierdo) para ir a la pantalla principal y puedes deslizar desde la parte inferior para acceder a los controles de brillo, volumen, modo de no molestar y algunos ajustes.

Centro de control de tu casa inteligente

Al igual que Google Home, Home Mini o Home Max, la Lenovo Smart Display sirve como un centro de control de tu casa inteligente.

Los mismo dispositivos son compatibles con esta bocina con pantalla y funcionan igual. Sin embargo, la ventaja es que la pantalla te muestra el estado de lo que solicitaste y te permite también controlarlo desde allí. Esto es algo que inclusive no puedes hacer con Google Assistant en celulares o tabletas.

Por ejemplo, para luces puedes controlar la intensidad o colores desde allí, siempre y cuando tengas un foco inteligente como Philips Hue.

Aún considero que Google Assistant es la manera más apropiada para automatizar tu hogar porque generalmente necesitas usar tu voz para activar o lograr algo, similar a lo que ofrece Amazon Alexa.

Sin embargo, considero que plataformas como SmartThings y Wink logran ofrecer lo más cercano esa automatización del hogar que hemos imaginado para el futuro, mientras que también pueden integrarse a los diferentes sistemas de voz como Google Assistant y Amazon Alexa.

Chris Monroe/CNET

Algo diferenciador que por ejemplo la Echo Show puede hacer con la Amazon Cloud Cam es que la Lenovo Smart Display te permite pedirle a Google Assistant que active la transmisión en vivo de una cámara como la Nest Cam IQ en su pantalla.

Un portarretrato digital con Google Fotos

Una de las fortalezas más grandes de la Lenovo Smart Display está en su integración con los servicios de Google y uno de ellos es Google Fotos.

En el protector de pantalla puedes seleccionar que un álbum o tus fotos favoritas en Google Fotos estén visibles allí para que funcione como un portarretrato digital. Después de unos segundos las fotos cambian, pero también las puedes pasar al deslizar tu dedo.

Como esto está sincronizado en la nube, si marcas una nueva foto como favorita o añades una foto nueva a ese álbum, la Lenovo Smart Display lo sabe y la añade a ese grupo de fotos que va a mostrar.

Lo malo aquí es que actualmente no puedes controlar el tiempo en el que pasan las fotos o el efecto que aplica cuando esto sucede.

Reproduce videos de YouTube sin problemas

Uno de los resultados en la batalla entre Google y Amazon ha sido que YouTube fue bloqueado de la Amazon Echo Show, aunque después Amazon logró integrando a través de Firefox.

La Lenovo Smart Display no tiene lógicamente ningún problema con YouTube y puede reproducir los videos que quieras en su pantalla.

Un asistente de cocina ejemplar

Una de la grandes fortalezas de la Lenovo Smart Display está directamente en su utilidad en la cocina, no solo se puede controlar sin las manos (o con las manos si quieres) sino que puedes buscar recetas que te muestra con claridad en la pantalla, al igual que te lo dice a través de la voz de Google Assistant.