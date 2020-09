¿Cuánto dinero podrías recibir del nuevo estímulo? Calcula con esta herramienta

Sarah Tew/CNET

Para las noticias e información actualizada sobre la pandemia del coronavirus, visita la página web de la OMS

No todos los que son elegibles para un cheque de estímulo recibirán automáticamente el monto máximo, es decir, US$1,200 por persona para la primera ronda de pagos y tal vez otros US$1,200 si se aprueba un segundo pago de rescate por la pandemia de coronavirus. Entender el límite superior es sencillo, pero hay muchas reglas que deciden cuánto recibirán tú y tu familia, y que dependen de una gran variedad de factores.

Nuestra calculadora, que encontrarás a continuación, simplifica las cosas haciendo un desglose de cuánto podrías recibir según las normas de la Ley CARES (enlace en inglés). Tus datos personales no quedarán registrados. Toma en cuenta que esta herramienta solo realiza una estimación y no es una cifra final proporcionada por el IRS. Puede haber otros factores que determinen el monto final de tu cheque.

3 cosas importantes que debes saber antes de comenzar

Necesitarás conocer tu ingreso bruto ajustado, o AGI en inglés, de tu información de impuestos de 2019 o 2018. Si no presentaste tu declaración, utiliza tu información de 2018. Si has presentado tu declaración de impuestos federales de 2019, encontrarás la cifra en la línea 8b del formulario de impuestos federales 1040 de 2019. En el caso del formulario 1040 de 2018, está en la línea 7.

La Ley CARES te permitió solicitar US$500 por cada hijo dependiente, siempre y cuando tuviera 16 años o menos (es decir, si era menor de 17 años). Si deseas calcular el total de dependientes de cualquier edad —un cambio que se ha propuesto para un segundo cheque, pero que aún no está garantizado—, agrega el número total de dependientes en el campo correspondiente, independientemente de la edad que tengan.

Si normalmente no declaras impuestos o tus circunstancias son diferentes, lee nuestras preguntas frecuentes sobre el cheque de estímulo para obtener más información al respecto.

Calcula tu pago del estímulo Usa los detalles de tu declaración de impuestos de 2019 o 2018, la que sea más reciente. 1. Elige el estado civil en tu declaración debajo. Soltero/a Casado/a Jefe/a de familia 2. ¿Cuál fue tu ingreso bruto ajustado? 3. ¿Cúantos dependientes menores de 17 años puedes declarar? Calcular

Nota: Si no puedes ver la calculadora, haz clic en este enlace (en inglés). Si te encuentras en un dispositivo móvil, haz que se cargue en una nueva pestaña del navegador.

Conceptos básicos sobre quiénes califican para el cheque de estímulo

Tenemos mucha más información aquí, pero, a grandes rasgos, eres elegible para recibir dinero de estímulo bajo la Ley CARES si:

Eres un residente soltero de Estados Unidos y tu ingreso bruto ajustado (AGI) es menor de US$99,000.



Presentas una declaración como jefe de familia y ganas menos de US$146,500.

Presentas una declaración conjunta sin hijos y ganas menos de US$198,000.

¿Qué ocurre si normalmente no presento una declaración de impuestos?

En el caso de los primeros cheques, el IRS envió automáticamente cheques de estímulo a muchas personas que normalmente no están obligadas a presentar una declaración de impuestos, incluidos adultos mayores, beneficiarios del Seguro Social y del Seguro por Discapacidad del Seguro Social, beneficiarios de la Seguridad de Ingreso Suplementario y jubilados del sistema ferroviario. (En ciertas circunstancias, las personas y familias elegibles que no declaraban impuestos tuvieron que usar la herramienta para no declarantes del IRS a fin de proporcionar información suficiente para que el IRS les enviara un cheque).

Si este es tu caso, ingresa tu estimado de ingresos personales para los ingresos donde te pide tu ingreso bruto ajustado (AGI).

Para enterarte de todo lo que debes saber sobre el primer pago, consulta nuestra guía sobre la primera ronda de cheques. También tenemos una idea de qué tan rápido podría enviar el IRS la segunda ronda de pagos una vez que se aprueben y qué otros beneficios puedes esperar de un nuevo paquete de ayuda económica.

Lo que sabemos del segundo paquete de ayuda económica por coronavirus [fotos] Ver fotos +18 Más