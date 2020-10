10 cosas que hay que saber del próximo cheque de estímulo económico

Angela Lang/CNET

Poco después de que el presidente Donald Trump regresara a la Casa Blanca tras ser hospitalizado con COVID-19, ordenó al Partido Republicano a cesar las conversaciones sobre el próximo paquete de estímulo económico hasta después de las elecciones. Momentos más tarde, el presidente propuso un nuevo proyecto de ley independiente para enviar un cheque de US$1,200 a las personas que califiquen para recibirlo.

Trump sigue tomando medicamentos para combatir el coronavirus, incluido la toma por 10 días del esteroide dexametasona.

El envío de un segundo cheque de estímulo para las personas elegibles es posible, y es algo que Trump podría hacer realidad antes de las elecciones del 3 de noviembre.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, criticó las motivaciones de Trump e indicó que "se niega a poner dinero en los bolsillos de los trabajadores, a menos que su nombre esté impreso en el cheque", pero ha manifestado su interés por un proyecto de ley independiente para entregar la ayuda que tanto se necesita.

A medida que avanzan las conversaciones (y los debates presidenciales), centrémonos en los detalles más importantes, incluyendo quiénes serían elegibles para recibir un segundo cheque, en caso de que las negociaciones concluyan en un nuevo proyecto de ley de ayuda económica que incluya un nuevo pago directo.

Nota del editor: Este artículo se actualiza con frecuencia con nueva información y tiene la intención de proporcionar una visión general de la situación. Si estás esperando tu dinero, puedes rastrear tu cheque mediante el sitio Web del IRS, te decimos cuáles podrían ser algunas de las razones por las que todavía no recibes tu cheque, y también debes saber que el USPS ofrece un servicio gratuito para saber cuándo es que llegará tu cheque.

Trump busca la aprobación de un nuevo proyecto de ley tras detener las conversaciones



La conclusión sobre los tuits de Trump ––que hasta cierto punto han sido contradictorios–– es que el presidente sí está buscando la aprobación de un nuevo proyecto de ley, pero este llegaría después de las elecciones.

Antes de los tuits de Trump, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, habló sobre la necesidad de enviar más asistencia federal. "La recuperación será más fuerte y se moverá más rápido si la política monetaria y la política fiscal continúan trabajando lado a lado para brindar apoyo a la economía hasta que esté claramente fuera de peligro", dijo a los asistentes de la sesión virtual de la Asociación Nacional de Economía Empresarial.

El cronograma del IRS para enviar el cheque ha cambiado



Si las conversaciones no se reanudan hasta después de las elecciones del 3 de noviembre, las proyecciones para recibir un cheque de estímulo se retrasarían dos meses para el primer grupo de personas de los cinco grupos prioritarios que identificamos con base en el envío del primer cheque. Los grupos no prioritarios podrían recibir sus cheques semanas o incluso meses después que las personas prioritarias.

Una nueva propuesta de ley fue aprobada por la Cámara



La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley de estímulo económico, conocido como Ley Heroes 2.0, que incluye un cheque, así como US$600 por semana en beneficios federales por desempleo y ayuda para aerolíneas y restaurantes (compárelo con la Ley CARES aquí). Pero, y esto es fundamental, esta nueva versión de la Ley Heroes no es una ley.

Si las negociaciones se reanudan después de las elecciones, ya sea después del 3 de noviembre o después del día de la toma de posesión el 20 de enero de 2021, se podría aprobar un proyecto de ley completamente nuevo que tanto la Cámara como el Senado votarían.

Un nuevo cheque podría tener un límite de US$1,200 por persona



Existe un fuerte apoyo bipartidista para enviar otro pago directo a las personas que califican (más sobre eso a continuación). Los legisladores republicanos y demócratas y el presidente Donald Trump dicen que quieren una solución que incluya un segundo cheque de estímulo de US$1,200 por persona. Sin embargo, si se amplía la elegibilidad, las familias podrían obtener más dinero en la segunda ronda.

El IRS podría enviar el segundo cheque más rápido

El IRS y el Departamento del Tesoro tardaron aproximadamente dos semanas y media en enviar la primera ronda de pagos de estímulo a los destinatarios elegibles. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo en agosto que podría enviarlos mucho más rápido esta vez, después de que se apruebe un proyecto de ley.

No pagarás impuestos por el dinero que recibas de ayuda económica

El IRS no considera que el dinero que recibes como apoyo económico sea un ingreso, y el pago que recibas este año no reducirá tu reembolso en 2021 y tampoco aumentará la cantidad que debes al presentar tu declaración de impuestos de 2020. Tampoco tendrás que reembolsar parte de tu cheque si calificas para una cantidad menor en 2021. El IRS dijo que si no recibiste todo lo que se te debía este año, puedes reclamarlo como crédito en tus ingresos federales de 2020, al presentar tu declaración de impuestos en 2021.

Las reglas de elegibilidad podrían estar a tu favor



Si bien, creemos que un segundo cheque seguirá en gran medida las mismas pautas que el primero, los requisitos de elegibilidad están sujetos a cambios. Incluso podría beneficiar a tu familia, si una nueva ley de estímulo redefine quién cuenta como dependiente calificado.

Otras puntos importantes sobre la elegibilidad:

Tu ingreso bruto ajustado, o AGI, juega un papel muy importante.

Las personas que no están obligadas a declarar impuestos, ya sea porque reciben beneficios federales o porque están por debajo del nivel de ingresos para declarar, también podrían obtener un cheque. También los beneficiarios de SSDI.

En el primer cheque, los padres de niños menores de 16 años recibían US$500 por cada uno, pero los menores no recibieron su propio dinero.

La forma en la que el IRS envía tu dinero importa



Para hacer llegar el dinero de ayuda económica lo más rápido posible, el IRS y el Departamento del Tesoro realizaron depósitos directos, cheques físicos y tarjetas de prepago EIP. Según cifras recientes del Departamento del Tesoro, así es como se enviaron los casi 160 millones de pagos:

Depósito directo: 75 por ciento o 120 millones

Cheque de papel: 22 por ciento o 35 millones

Tarjeta de débito EIP prepagada: 3 por ciento o 4 millones

El IRS continúa alentando a las personas para que actualicen su información y puedan recibir pagos directamente en sus cuentas bancarias por lo que esta cifra podría ser mayor. Dicho lo anterior, es posible que recibas tu dinero más rápido mediante un depósito directo, seguido por el cheque físico y hasta el último están las tarjetas prepagadas EIP.

Puedes estimar cuánto dinero podrías recibir



Si sigues esperando tu primer cheque o quieres calcular un estimado de cuánto dinero podrías recibir con un segundo cheque, podrías utilizar nuestra calculadora. Esta herramienta no retiene tus datos personales de ninguna manera.

La situación podría complicarse fácilmente



Cuando llegue una segunda ronda de cheques, será necesario aclarar algunos detalles. Si bien algunas situaciones son sencillas, otros detalles sobre ti y tus dependientes podrían no dejar claro tu elegibilidad, así como la cantidad que podrías recibir y cuándo es que podrías recibir el dinero. Existen casos complicados, como por ejemplo:

Un grupo de hasta 9 millones de personas todavía necesitan registrarse para recibir el primer cheque.

El IRS no envió la cantidad monetaria completa para algunas personas con dependientes, pero es posible reclamar el pago.

También existen problemas que podrían retrasar tu cheque, y hay un proceso diferente para las personas que reciben el Seguro por discapacidad del Seguro Social.

Hay mucho más que saber sobre otros pagos del gobierno durante la pandemia. Esto es lo que necesita saber sobre el beneficio federal de desempleo de US$300 y el recorte de impuestos sobre la nómina.

