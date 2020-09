Elegibilidad del segundo cheque de estímulo: Lo que necesitas saber hasta ahora

Sarah Tew/CNET

Las millones de personas que no recibieron el primer cheque podrían ser elegibles para recibir el segundo pago directo, pero solo si dos cosas ocurren. La primera es si los negociadores logran dejar a un lado sus diferencias y aprueban un nuevo proyecto económico, y la segunda dependerá de los cambios que se realicen a los requerimientos.

Aunque ambas partes están en desacuerdo, los republicanos y demócratas apoyan la idea de enviar una segunda ronda de cheques de US$1,200 y reconocen que la elegibilidad para recibirlo debería ampliarse. Eso queda claro en las propuestas presentadas por ambas partes desde mayo.

Eventos recientes indican que las negociaciones podrían retomarse. Mientras tanto, esto es lo que sabemos sobre las reglas de elegibilidad, que se complican rápidamente.

Este artículo se actualiza con frecuencia con nueva información.

Segundo cheque: Quiénes serían elegibles

Si bien no sabremos con certeza quién calificará para recibir un nuevo pago hasta que la legislación sea aprobada, podemos basarnos en los requisitos de elegibilidad del primer cheque para tener una idea de quién puede o no recibir un segundo pago, incluidos los límites de ingresos y el número de dependientes.

No ciudadanos que pagan impuestos: Para calificar para recibir los primeros cheques, los destinatarios necesitaban un número de seguro social. La propuesta de ley HEROES de los demócratas pretende inlcuir a los no ciudadanos que presenten su impuesto sobre la renta con un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN).

Tanto los republicanos como los demócratas están utilizando el ingreso bruto ajustado, o AGI, para determinar el monto de pago para individuos y familias, que se limitaría a US$1,200 para individuos y US$2,400 para parejas casadas.

Quién podría calificar a un segundo pago Grupo Probablemente será incluido en la ley final Es poco probable que sea incluido en la ley final Individual Un AGI de menos de US$99,000, bajo todas las propuestas – Jefe de familia Un AGI de menos de US$146,500, bajo todas las propuestas – Parejas con declaración conjunta Un AGI de menos de US$198,000, bajo todas las propuestas – Dependientes de cualquier edad Sin límite de dependientes especificado, bajo la Ley HEALS Hasta tres dependientes, bajo la Ley HEROES No ciudadanos que pagan impuestos – Sugerido en la ley HEROES, propuesta que no a sido considerada por el Senado Prisioneros – Excluido bajo la Ley CARES Deben manutención infantil – La Ley CARES excluyó a este grupo; la Ley HEROES los incluiría Ciudadanos estadounidenses que viven en el extranjero Incluidos bajo la Ley CARES – Personas que no declaran impuestos Incluidos bajo la Ley CARES

–

Más dependientes podrían calificar



Mientras que los pagos autorizados bajo la Ley CARES incLuían un pago de US$500 para los dependientes de 16 años o menores, las propuestas HEALS y Heroes incluirán a cualquier dependiente sin importar su edad, lo que incluye a estudiantes universitarios y los dependientes adultos.

El plan demócrata ofrecería US$1,200 hasta para tres dependientes, por lo que una familia de cinco personas podría recibir un máximo de US$6,000. El plan republicano proporcionaría US$500 por cada dependiente que reclameS en Tus impuestos, pero la Ley HEALS no especifica un límite en la cantidad de dependientes.

Personas que no declararon impuestos podrían calificar



Aquellos que no estaban obligados a presentar una declaración federal de impuestos en 2018 o 2019 podrían ser elegibles para un cheque de estímulo bajo la Ley CARES. Si esto no cambia, este grupo podría calificar nuevamente. Estas son las razones por las que es posible que no hayas tenido que declarar impuestos:

Tienes más de 24 años, no está reclamado como dependiente y tus ingresos son menos de US$12,200

Estás casado y presentaste una declaración conjunta y tus ingresos son de menos de US$24,400

No tienes ingresos

Recibes beneficios federales, como el Seguro Social o el Seguro por Discapacidad del Seguro Social (SSDI)

Con el primer cheque, las personas que no declaran impuestos tenían que proporcionar al IRS cierta información antes de poder recibir su cheque. El IRS se está comunicando con 9 millones de personas que podrían caer en esta categoría pero que no han solicitado su pago.

Beneficiarios SSDI y los cheques de estímulo económico

Aquellos que son parte del programa de Seguro de Discapacidad del Seguro Social también califican para recibir un cheque bajo la Ley CARES. Los beneficiarios no recibirían el dinero a través de su tarjeta Direct Express, la cual el gobierno suele usar para distribuir beneficios federales, sino a través de una cuenta bancaria que no sea de Direct Express o mediante un cheque de papel. Los beneficiarios SSDI también deben usar la herramienta para no contribuyentes del IRS para solicitar un pago para ellos y sus dependientes.

Quiénes no recibieron el primer cheque con la Ley Cares

Estos grupos fueron excluidos del primer paquete de ayuda económica:

Individuos con un ingreso bruto ajustado (AGI, por sus siglas en inglés) superior a US$99,000

Jefes de familia con un AGI superior a US$136,500

Parejas casadas con un AGI superior a US$198,000

Niños mayores de 16 años y estudiantes universitarios menores de 24 años

Extranjeros no residentes, como lo define el gobierno de Estados Unidos

Personas que están encarceladas

