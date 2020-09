¿Se aprobará un nuevo estímulo económico antes del 3 de noviembre?

Sarah Tew/CNET

La votación temprana ya comenzó en algunos estados, por lo que los negociadores de la Casa Blanca y los demócratas tienen tan solo un par de semanas para elaborar el proximo proyecto de ley para ayudar a las personas afectadas por la pandemia del coronavirus. Esto siempre y cuando quieran enviar una nueva ronda de cheques antes de que la gente emita su voto.

Ambas partes apoyan la idea de enviar otro cheque de estímulo económico. Esta semana, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell irá al Congreso para mostrar su apoyo para el envío de más ayuda económica.

"Los gastos del hogar parecen haberse recuperado en unas tres cuartas partes de su declive anterior, debido en parte a los pagos de estímulo federal y a la expansión de los beneficios por desempleo", dijo Powell el 22 de septiembre. "Sin embargo, tanto el empleo como la actividad económica en general se mantienen muy por debajo de los niveles previos a la pandemia, y el camino a seguir sigue siendo muy incierto".

Si se envía más ayuda antes y no después de las elecciones, ¿qué tanto tiempo tienen los legisladores para aprobar un nuevo proyecto de ley? A continuación te damos algunas algunas posibles fechas para su aprobación y también identificamos al menos cinco escenarios que podrían desarrollarse en los próximos días.

Nota del editor: Este artículo se actualiza con frecuencia con nueva información y tiene la intención de proporcionar una visión general de la situación. Si estás esperando tu dinero, puedes rastrear tu cheque mediante el sitio Web del IRS, te decimos cuáles podrían ser algunas de las razones por las que todavía no recibes tu cheque, y también debes saber que USPS ofrece un servicio gratuito para saber cuándo es que llegará tu cheque.

¿Podría aprobarse una ley antes del 3 de noviembre?

El Senado tiene programado un receso que iniciará después del 9 de octubre y que se extenderá hasta pasadas las elecciones del 3 de noviembre. Si nada cambia, el 9 de octubre sería el último día para que el Senado apruebe un nuevo proyecto de ley, aunque esto no significa que un nuevo proyecto de ley no puede aprobarse después.

La Cámara, por ejemplo, está preparada para posponer el inicio de su próximo receso, originalmente programado para iniciar el 2 de octubre. Si el proyecto de ley es aprobado por el Senado a más tardar el 9 de octubre, la Cámara podría aprobarlo después de esa fecha. Y si los negociadores se acercan a un acuerdo, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell también podría obligar al Senado a permanecer en sesión por más tiempo, o regresar antes para votar una propuesta.

Aun así, es poco probable que se apruebe un nuevo proyecto de ley días antes de las elecciones, ya que los candidatos -- incluido el presidente Donald Trump, quien deberá firmar la propuesta para convertirla en ley -- deberán completar sus campañas electorales

¿Cuándo podría aprobarse un nuevo proyecto de ley? La Cámara vota El Senado vota El presidente firma 30 de septiembre 01 de octubre 2 de octubre 9 de octubre 12 de octubre 13 de octubre 16 de octubre 19 de octubre 20 de octubre 23 de octubre 26 de octubre 27 de octubre

Las fechas mencionadas arriba se basan en los horarios de votación del Congreso, en la posibilidad de que se posponga el receso planeado o que la Cámara regrese antes para aprobar un proyecto de ley.

Según los comentarios del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin el IRS podría comenzar a enviar los cheques antes del 3 de noviembre si es que se aprueba un nuevo proyecto de ley antes de la tercera semana de octubre. (Esto es lo que debe saber sobre la elegibilidad).

Después de fracasar en agosto, las negociaciones formales para discutir un nuevo proyecto de ley general no se han reiniciado. La cifra total del proyecto de ley es el punto en desacuerdo. La Casa Blanca ha insinuado que podría subir la cifra propuesta a US$1.5 billones, mientras que los demócratas también han disminuido la cifra de su propuesta inicial de US$3 billones a US$2.2 billones. (El proyecto de ley republicano fallido era de entre US$300,000 millones y US$650,000 millones).

El Congreso podría aprobar leyes independientes

Algunos en Washington sugieren que en lugar de trabajar en la aprobación de una ley general, los legisladores podrían aprobar una serie de pequeñas leyes. Hay un apoyo creciente entre algunos miembros de la Cámara de Representantes para aprobar un proyecto de ley más pequeño para continuar resolviendo otros problemas, informó Politico.

Sin embargo, Pelosi se ha opuesto firmemente a la creación de leyes más pequeñas y está decidida en la idea de aprobar un proyecto de ley integral.

El Senado hizo un intento con la propuesta, llamada Ley de Entrega de Alivio Inmediato a las Familias, Escuelas y Pequeñas Empresas de Estados Unidos (PDF), pero no contó con los votos necesarios para su aprobación. La Cámara también presentó un proyecto de ley fragmentado que busca proporcionar fondos al Servicio Postal de Estados Unidos antes de las elecciones, en las cuales se espera que muchas personas voten por correo.

El presidente podría firmar varias ordenes ejecutivas



Después de que las conversaciones fracasaran el 7 de agosto, Trump firmó una orden ejecutiva y tres memorandos el 8 de agosto. Es posible que se firmen más acciones ejecutivas.

Durante una conferencia de prensa a inicios de septiembre, Trump dijo que el gobierno podría considerar otra acción ejecutiva para ofrecer US$300,000 millones en ayuda en una cuenta no utilizada para los estadounidenses, si es que el Congreso no vota para redirigir esos fondos. Sin embargo, no se ha dicho nada más sobre esto.

Las actuales acciones ejecutivas de alivio de COVID-19 de Trump van desde prohibir los desalojos hasta extender los beneficios por desempleo y aplazar los impuestos sobre la nómina hasta el próximo año.

Sarah Tew/CNET

Negociadores podrían posponer la aprobación de un paquete económico hasta después de las elecciones

Con las elecciones del 3 de noviembre a dos meses de distancia, Washington podría estar demasiado ocupado para aprobar más proyectos de ley, y los líderes podrían ver qué pasa después de las elecciones.

Con 470 escaños en el Congreso de EE.UU. (35 escaños en el Senado y los 435 escaños en la Cámara) para las elecciones de noviembre, cualquier cambio en la mayoría de la Cámara o el Senado, y de la presidencia misma, podría cambiar la probabilidad de que se aprueben ciertas leyes, de una manera u otra.

La respuesta del gobierno a la pandemia de coronavirus juega un papel importante en la campaña electoral en todos los niveles. Si no se llega a un acuerdo pronto, el tema de un nuevo paquete económico podría muy bien surgir durante los los debates que se celebren en las próximas semanas.

Si las conversaciones fracasan...

Creemos que esta opción es la menos probable, pero no deja de ser una posibilidad.

El desempleo se mantiene en niveles preocupantes y se aproxima una crisis de vivienda. Si no se toman medidas sobre un nuevo paquete económico, proyectos de ley individuales u órdenes ejecutivas, la economía podría sumergirse en una recesión más profunda, ya que los economistas dicen que el daño ya está reflejado en la Gran Recesión de finales de la década de 2000.

Para obtener más información, hemos analizado qué tan pronto podría obtener un segundo cheque de estímulo económico y comparamos las propuestas de ley HEALS, CARES y Heroes.

Con la colaboración de Alejandra Ramos.